Nushell
Un nouveau type de shell
Les pipelines pour contrôler n'importe quel OS
Nu fonctionne sur Linux, macOS, BSD, et Windows. Apprennez-le une fois, utilisez le partout après.
Tout est donnée
Les pipelines Nu utilisent des données structurées, ce qui vous permet de sélectionner, filtrer et trier de la même manière à chaque fois. Arrêtez de parser des chaînes de caractères et commencez à résoudre des problèmes.
Des plugins puissants
Il est aisé d'étendre Nu en utilisant un système de plugin puissant.
Nu fonctionne avec les données existantes
Nu parle JSON, YAML, SQLite, Excel, et plus, prêt à l'emploi. Il est facile d'injecter des données dans un pipeline Nu, qu'elles proviennent d'un fichier, d'une base de donnée, ou d'une API web :
Nu a d'excellents messages d'erreur
Nu opère sur des données typées, il détecte donc des bugs que les autres shells ne détectent pas. Et quand les choses plantent, Nu indique éxactement où et pourquoi :
Obtenir Nu
Nushell est disponible sous forme de binaires téléchargeables, via votre package manager préféré, dans une GitHub Action, ou en code source. Lisez les instructions d'installation détaillées ou lancez-vous directement :
macOS / Linux :
Homebrew
$ brew install nushell
Profil Nix
$ nix profile install nixpkgs#nushell
Windows :
$ winget install nushell
Après l'installation, lancez Nu en tapant
nu.
Communauté
Rejoingnez-nous sur Discord si vous avez une question à propos de Nu !
Vous pouvez contribuer à améliorer ce site en nous donnant des retours ou en créant une PR.