Nu parle JSON, YAML, SQLite, Excel, et plus, prêt à l'emploi. Il est facile d'injecter des données dans un pipeline Nu, qu'elles proviennent d'un fichier, d'une base de donnée, ou d'une API web :

Nu opère sur des données typées, il détecte donc des bugs que les autres shells ne détectent pas. Et quand les choses plantent, Nu indique éxactement où et pourquoi :

Nushell est disponible sous forme de binaires téléchargeables, via votre package manager préféré, dans une GitHub Action, ou en code source. Lisez les instructions d'installation détaillées ou lancez-vous directement :

$ brew install nushell

$ nix profile install nixpkgs#nushell

$ winget install nushell

Après l'installation, lancez Nu en tapant nu .

