Nushell

Un nouveau type de shell

Les pipelines pour contrôler n'importe quel OS

Nu fonctionne sur Linux, macOS, BSD, et Windows. Apprennez-le une fois, utilisez le partout après.

Tout est donnée

Les pipelines Nu utilisent des données structurées, ce qui vous permet de sélectionner, filtrer et trier de la même manière à chaque fois. Arrêtez de parser des chaînes de caractères et commencez à résoudre des problèmes.

Des plugins puissants

Il est aisé d'étendre Nu en utilisant un système de plugin puissant.

Capture montrant l'utilisation de la commande ls

Nu fonctionne avec les données existantes

Nu parle JSON, YAML, SQLite, Excel, et plus, prêt à l'emploi. Il est facile d'injecter des données dans un pipeline Nu, qu'elles proviennent d'un fichier, d'une base de donnée, ou d'une API web :

Capture montrant un fetch avec une API web

Nu a d'excellents messages d'erreur

Nu opère sur des données typées, il détecte donc des bugs que les autres shells ne détectent pas. Et quand les choses plantent, Nu indique éxactement où et pourquoi :

Capture montrant Nu détectant une erreur de type

Obtenir Nu

Nushell est disponible sous forme de binaires téléchargeables, via votre package manager préféré, dans une GitHub Action, ou en code source. Lisez les instructions d'installation détaillées ou lancez-vous directement :

macOS / Linux :

Homebrew
$ brew install nushell
Profil Nix
$ nix profile install nixpkgs#nushell

Windows :

$ winget install nushell

Après l'installation, lancez Nu en tapant nu.

Communauté

Rejoingnez-nous sur Discord si vous avez une question à propos de Nu !

Vous pouvez contribuer à améliorer ce site en nous donnant des retours ou en créant une PR.