Nushell

新しいタイプのシェル

あらゆるOSを制御するパイプライン

Nuは、Linux、macOS、Windowsで動作します。一度身に付ければ、どこでも使えるようになります。

すべてはデータである

Nuパイプラインは構造化されたデータを使用するため、毎回同じ方法で安全に選択、フィルタリング、ソートを行うことができます。文字列をパースするのをやめて、問題を解決しましょう。

強力なプラグイン

強力なプラグインシステムを使って、Nuを簡単に拡張することができます。

Screenshot showing using the ls command

Nu は既存のデータとの連携が可能

Nu はJSON, YAML, XML, Excel and moreを標準サポートしています。ファイル、データベース、Web API など、どのようなデータでも簡単に Nu パイプラインに取り込むことができます。

Screenshot showing fetch with a web API

Nu のエラーメッセージは非常に分かりやすい

Nu は型付けされたデータを操作するので、他のシェルでは見つけられないバグを発見することができます。そして、壊れたときには、どこで、なぜ壊れたかを正確に教えてくれます。

Screenshot showing Nu catching a type error

Nu をインストールする

Nushell は、バイナリのダウンロードパッケージマネージャによるインストールソースコードによるインストールを提供しています。 詳細なインストール方法を読むかもしくは、下記のようにインストールすることもできます。

macOS / Linux:

$ brew install nushell

Windows:

winget install nushell

Nu を Github Actions で利用する

Github Actions で Nushell を使うこともできます。 setup-nu が用意されているので、それを使ってください。

コミュニティ

Nu に関する質問がある場合はDiscordに参加してください！

サイトの改善には、フィードバックPRをお寄せください。