Nu はJSON, YAML, XML, Excel and moreを標準サポートしています。ファイル、データベース、Web API など、どのようなデータでも簡単に Nu パイプラインに取り込むことができます。

Nu は型付けされたデータを操作するので、他のシェルでは見つけられないバグを発見することができます。そして、壊れたときには、どこで、なぜ壊れたかを正確に教えてくれます。

Nushell は、バイナリのダウンロード、パッケージマネージャによるインストール、ソースコードによるインストールを提供しています。 詳細なインストール方法を読むかもしくは、下記のようにインストールすることもできます。

$ brew install nushell

winget install nushell

Github Actions で Nushell を使うこともできます。 setup-nu が用意されているので、それを使ってください。

Nu に関する質問がある場合はDiscordに参加してください！

サイトの改善には、フィードバックやPRをお寄せください。