Nushell
新しいタイプのシェル
あらゆるOSを制御するパイプライン
Nuは、Linux、macOS、Windowsで動作します。一度身に付ければ、どこでも使えるようになります。
すべてはデータである
Nuパイプラインは構造化されたデータを使用するため、毎回同じ方法で安全に選択、フィルタリング、ソートを行うことができます。文字列をパースするのをやめて、問題を解決しましょう。
強力なプラグイン
強力なプラグインシステムを使って、Nuを簡単に拡張することができます。
Nu は既存のデータとの連携が可能
Nu はJSON, YAML, XML, Excel and moreを標準サポートしています。ファイル、データベース、Web API など、どのようなデータでも簡単に Nu パイプラインに取り込むことができます。
Nu のエラーメッセージは非常に分かりやすい
Nu は型付けされたデータを操作するので、他のシェルでは見つけられないバグを発見することができます。そして、壊れたときには、どこで、なぜ壊れたかを正確に教えてくれます。
Nu をインストールする
Nushell は、バイナリのダウンロード、パッケージマネージャによるインストール、ソースコードによるインストールを提供しています。 詳細なインストール方法を読むかもしくは、下記のようにインストールすることもできます。
macOS / Linux:
$ brew install nushell
Windows:
winget install nushell
Nu を Github Actions で利用する
Github Actions で
Nushell を使うこともできます。
setup-nu が用意されているので、それを使ってください。
コミュニティ
Nu に関する質問がある場合はDiscordに参加してください！