Nushell

Um novo tipo de shell.

Controle seu sistema com pipelines poderosos

Pipelines permitem que você comande seu sistema como nunca antes. Seu sistema pertence a você, e ele aguarda seu comando.

Tudo é dado

Em vez de ter que lembrar todos os parâmetros de todos os comandos, nós podemos usar apenas os mesmos, independentemente de onde ele veio.

Plugins Poderosos

Nu pode não vir com tudo que você possa querer fazer com ele. Por isso, você pode extendê-lo com seu poderoso sistema de plugins.

Instalação Rápida

Instalar a Última Versão

Instale a última versão a partir da página de releases.

Alternativamente, você pode instalar a partir do código fonte com o crates.io:

$ cargo install nu --locked

Instale com Gerenciador de Pacotes

Com Homebrew:

$ brew install nushell

Com Scoop:

scoop install nu

Inicializar o shell

$ nu
