Nushell
Um novo tipo de shell.
Controle seu sistema com pipelines poderosos
Pipelines permitem que você comande seu sistema como nunca antes. Seu sistema pertence a você, e ele aguarda seu comando.
Tudo é dado
Em vez de ter que lembrar todos os parâmetros de todos os comandos, nós podemos usar apenas os mesmos, independentemente de onde ele veio.
Plugins Poderosos
Nu pode não vir com tudo que você possa querer fazer com ele. Por isso, você pode extendê-lo com seu poderoso sistema de plugins.
Instalação Rápida
Instalar a Última Versão
Instale a última versão a partir da página de releases.
Alternativamente, você pode instalar a partir do código fonte com o crates.io:
$ cargo install nu --locked
Instale com Gerenciador de Pacotes
Com Homebrew:
$ brew install nushell
Com Scoop:
scoop install nu
Inicializar o shell
$ nu