Nushell
Новый тип оболочки
Конвейеры для управления любой ОС
Nu работает на Linux, macOS, BSD и Windows. Выучите его один раз, а затем используйте везде.
Все есть данные
Конвейеры Nu используют структурированные данные, поэтому вы можете спокойно выбирать, фильтровать и сортировать их каждый раз одним и тем же способом. Перестаньте парсить строки и начните решать проблемы.
Мощные плагины
Nu легко расширяется с помощью мощной системы плагинов.
Nu работает с существующими данными
Nu говорит на языках JSON, YAML, SQLite, Excel, и других из коробки. В конвейер Nu легко внести данные, будь они в файле, базе данных или веб-API:
Nu имеет отличные сообщения об ошибках
Nu оперирует типизированными данными, поэтому отлавливает ошибки, которые другие оболочки не могут. А когда что-то ломается, Nu точно сообщает, где и почему:
Получить Nu
Nushell доступен в виде загружаемых двоичных файлов, через ваш любимый менеджер пакетов, в Действие GitHub, а также в виде исходного кода. Прочитайте подробные инструкции по установке или сразу приступайте к работе:
macOS / Linux:
$ brew install nushell
Windows:
winget install nushell
После установки запустите Nu, набрав
nu.
Сообщество
Присоединяйтесь к нам в Discord, если у вас есть вопросы о Nu!
Вы можете помочь улучшить этот сайт, оставив отзыв или отправив PR.