Nushell

Новый тип оболочки

Конвейеры для управления любой ОС

Nu работает на Linux, macOS, BSD и Windows. Выучите его один раз, а затем используйте везде.

Все есть данные

Конвейеры Nu используют структурированные данные, поэтому вы можете спокойно выбирать, фильтровать и сортировать их каждый раз одним и тем же способом. Перестаньте парсить строки и начните решать проблемы.

Мощные плагины

Nu легко расширяется с помощью мощной системы плагинов.

Снимок экрана, показывающий использование команды ls

Nu работает с существующими данными

Nu говорит на языках JSON, YAML, SQLite, Excel, и других из коробки. В конвейер Nu легко внести данные, будь они в файле, базе данных или веб-API:

Снимок экрана, показывающий выборку с помощью веб-API

Nu имеет отличные сообщения об ошибках

Nu оперирует типизированными данными, поэтому отлавливает ошибки, которые другие оболочки не могут. А когда что-то ломается, Nu точно сообщает, где и почему:

Снимок экрана, показывающий, как Nu ловит ошибку типа

Получить Nu

Nushell доступен в виде загружаемых двоичных файлов, через ваш любимый менеджер пакетов, в Действие GitHub, а также в виде исходного кода. Прочитайте подробные инструкции по установке или сразу приступайте к работе:

macOS / Linux:

$ brew install nushell

Windows:

winget install nushell

После установки запустите Nu, набрав nu.

Сообщество

Присоединяйтесь к нам в Discord, если у вас есть вопросы о Nu!

