Nu говорит на языках JSON, YAML, SQLite, Excel, и других из коробки. В конвейер Nu легко внести данные, будь они в файле, базе данных или веб-API:

Nu оперирует типизированными данными, поэтому отлавливает ошибки, которые другие оболочки не могут. А когда что-то ломается, Nu точно сообщает, где и почему:

Nushell доступен в виде загружаемых двоичных файлов, через ваш любимый менеджер пакетов, в Действие GitHub, а также в виде исходного кода. Прочитайте подробные инструкции по установке или сразу приступайте к работе:

$ brew install nushell

winget install nushell

После установки запустите Nu, набрав nu .

