Introduction

Bonjour, et bienvenue dans le projet Nushell. L'objectif de ce projet est d'appliquer la philosophie Unix des shells, où les pipelines connectent de simples commandes entre elles, et de l'adapter au style de développement moderne. Ainsi, plutôt que d'être simplement un shell ou un langage de programmation, Nushell réunit les deux en intégrant un langage de programmation riche et un shell complet dans un seul package.

Nu s'inspire de nombreux domaines familiers : des shells traditionnels comme bash, des shells orientés objets comme PowerShell, des langages à typage graduel comme TypeScript, de la programmation fonctionnelle, de la programmation système, et plus encore. Cependant, plutôt que de chercher à tout faire, Nu concentre son énergie à bien faire certaines choses :

Être un shell flexible et multiplateforme avec une approche moderne

Résoudre les problèmes comme un langage de programmation moderne qui travaille avec la structure de vos données

Fournir des messages d'erreur clairs et un support IDE propre

Le livre est divisé en chapitres qui sont eux-mêmes subdivisés en sections. Vous pouvez cliquer sur les en-têtes des chapitres pour obtenir plus d'informations à leur sujet.

Le projet Nushell se compose de plusieurs dépôts et sous-projets. Vous pouvez tous les trouver sous notre organisation sur GitHub.

Le dépôt principal de Nushell se trouve ici. Il est divisé en plusieurs crates qui peuvent être utilisés comme des bibliothèques indépendantes dans votre propre projet, si vous le souhaitez.

Le dépôt de notre page nushell.sh, y compris ce livre, se trouve ici.

Nushell dispose de son propre éditeur de ligne, qui a son propre dépôt

nu_scripts est un endroit pour partager des scripts et des modules avec d'autres utilisateurs, en attendant que nous ayons un gestionnaire de packages.

Nana est un effort expérimental pour explorer une interface utilisateur graphique pour Nushell.

Awesome Nu contient une liste d'outils qui fonctionnent avec l'écosystème Nushell : des plugins, des scripts, des extensions pour éditeurs, des intégrations tierces, etc.

Nu Showcase est un espace pour partager des travaux autour de Nushell, que ce soit des blogs, des œuvres d'art ou autre chose.

Request for Comment (RFC) sert d'endroit pour proposer et discuter des changements de conception majeurs. Bien qu'il soit actuellement sous-utilisé, nous prévoyons de l'utiliser davantage à mesure que nous nous rapprochons de la version 1.0 et au-delà.

Nous accueillons volontiers les contributions ! Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux endroits où contribuer. La plupart des dépôts contiennent un fichier CONTRIBUTING.md avec des conseils et des détails qui devraient vous aider à démarrer (sinon, réfléchissez à contribuer une correction !).

Nushell lui-même est écrit en Rust. Cependant, vous n'avez pas besoin d'être un programmeur en Rust pour aider. Si vous connaissez un peu le développement web, vous pouvez contribuer à l'amélioration de ce site web ou du projet Nana. Les Dataframes peuvent bénéficier de votre expertise en traitement de données.

Si vous avez écrit un script sympa, un plugin, ou intégré Nushell quelque part, nous serions heureux de voir votre contribution à nu_scripts ou à Awesome Nu. Découvrir des bugs avec des étapes pour les reproduire et les signaler sur GitHub est également une aide précieuse ! Vous pouvez contribuer à Nushell simplement en utilisant Nushell !

Étant donné que Nushell évolue rapidement, ce livre a constamment besoin d'être mis à jour. Contribuer à ce livre ne nécessite pas de compétences particulières, à part une familiarité de base avec le Markdown. En outre, vous pouvez envisager de traduire des parties dans votre langue.

L'endroit principal pour discuter de quoi que ce soit qui concerne Nushell est notre Discord. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter pour des news et des mises à jour. Enfin, vous pouvez utiliser les discussions ou ouvrir des issues sur GitHub.