Nu 开箱即用支持 JSON、YAML、SQLite、Excel 等。无论是文件、数据库还是网络 API 中的数据，都可以很容易地引入 Nu 管道：

Nu 在类型化的数据上操作，所以它能捕捉到其他 Shell 无法捕捉到的 Bug。当意外发生时，Nu 会告诉你确切的位置和原因：

Nushell 可以通过 你喜欢的软件包管理器 来安装，可以下载 二进制文件，可以在 GitHub Action 中使用，此外也可以以 源码方式获得。在此阅读 详细的安装说明 或直接开始：

$ brew install nushell

$ nix profile install nixpkgs#nushell

# 安装到用户范围（默认）。 winget install nushell # 系统范围安装（以管理员身份运行）。 winget install nushell -- scope machine

完成安装后，输入 nu 来启动 Nu。

如果你有任何问题可以在 Discord 上找到我们。

你可以通过 意见反馈 或者 贡献 PR 来帮助我们完善此网站。