Nushell
一种新的 Shell
利用管道控制任意系统
Nu 可以在 Linux、macOS、BSD 和 Windows 上运行。一次学习，处处可用。
一切皆数据
Nu 管道使用结构化数据，你可以用同样的方式安全地选择，过滤和排序。停止解析字符串，开始解决问题。
强大的插件系统
具备强大的插件系统，Nu 可以轻松扩展。
Nu 可以与现有数据一起工作
Nu 开箱即用支持 JSON、YAML、SQLite、Excel 等。无论是文件、数据库还是网络 API 中的数据，都可以很容易地引入 Nu 管道：
Nu 有很棒的错误反馈
Nu 在类型化的数据上操作，所以它能捕捉到其他 Shell 无法捕捉到的 Bug。当意外发生时，Nu 会告诉你确切的位置和原因：
获取 Nu
Nushell 可以通过 你喜欢的软件包管理器 来安装，可以下载 二进制文件，可以在 GitHub Action 中使用，此外也可以以 源码方式获得。在此阅读 详细的安装说明 或直接开始：
macOS / Linux:
Homebrew
$ brew install nushell
Nix profile
$ nix profile install nixpkgs#nushell
Windows:
# 安装到用户范围（默认）。
winget install nushell
# 系统范围安装（以管理员身份运行）。
winget install nushell --scope machine
完成安装后，输入
nu 来启动 Nu。
文档
- 入门 指引你熟悉 Nushell
- Nu 之异同 描述了 Nu 与其他语言和 Shell 的异同之处
- Nu 基础 是对 Nu 基础知识更详尽、更有条理的描述
- Nu 编程 将 Nu 作为一门编程语言进行描述
- 作为 Shell 的 Nu 让你深入了解 Shell 环境中的交互功能和可配置性
社区
如果你有任何问题可以在 Discord 上找到我们。