Nushell

一种新的 Shell

利用管道控制任意系统

Nu 可以在 Linux、macOS、BSD 和 Windows 上运行。一次学习，处处可用。

一切皆数据

Nu 管道使用结构化数据，你可以用同样的方式安全地选择，过滤和排序。停止解析字符串，开始解决问题。

强大的插件系统

具备强大的插件系统，Nu 可以轻松扩展。

Screenshot showing using the ls command

Nu 可以与现有数据一起工作

Nu 开箱即用支持 JSON、YAML、SQLite、Excel 等。无论是文件、数据库还是网络 API 中的数据，都可以很容易地引入 Nu 管道：

Screenshot showing fetch with a web API

Nu 有很棒的错误反馈

Nu 在类型化的数据上操作，所以它能捕捉到其他 Shell 无法捕捉到的 Bug。当意外发生时，Nu 会告诉你确切的位置和原因：

Screenshot showing Nu catching a type error

获取 Nu

Nushell 可以通过 你喜欢的软件包管理器 来安装，可以下载 二进制文件，可以在 GitHub Action 中使用，此外也可以以 源码方式获得。在此阅读 详细的安装说明 或直接开始：

macOS / Linux:

Homebrew
$ brew install nushell
Nix profile
$ nix profile install nixpkgs#nushell

Windows:

# 安装到用户范围（默认）。
winget install nushell
# 系统范围安装（以管理员身份运行）。
winget install nushell --scope machine

完成安装后，输入 nu 来启动 Nu。

文档

  • 入门 指引你熟悉 Nushell
  • Nu 之异同 描述了 Nu 与其他语言和 Shell 的异同之处
  • Nu 基础 是对 Nu 基础知识更详尽、更有条理的描述
  • Nu 编程 将 Nu 作为一门编程语言进行描述
  • 作为 Shell 的 Nu 让你深入了解 Shell 环境中的交互功能和可配置性

社区

如果你有任何问题可以在 Discord 上找到我们。

你可以通过 意见反馈 或者 贡献 PR 来帮助我们完善此网站。