Nu versteht JSON, YAML, XML, Excel und noch mehr. Es ist einfach Daten in eine Nu Pipeline zu laden ganz egal ob diese in einer Datei, einer Datenbank oder einer Web-API liegen:

Nu arbeitet mit typisierten Daten, wodurch Fehler abgefangen werden, die andere Shells nicht erkennen. Und falls etwas schiefgeht bekommt genau mitgeteilt wo und weshalb:

Nushell ist verfügbar als kompiliertes Programm, von einem Packetmanager, und als Source Code. Die detaillierten Installationsanweisungen sind hier zu finden. Oder direkt loslegen:

$ brew install nushell

winget install nushell

Wenn es irgendwelche Fragen gibt, am besten unserem (englischsprachigen) Discord Server beitreten. Dort gibt es sehr viele Menschen die gerne weiterhelfen ganz egal ob man neu zu Nu ist oder nicht.

Dazu beitragen diese Seiten zu verbessern durch Feedback oder eine Pull Request.