Nushell
Eine neue Art von Shell.
Pipelines um jedes Betriebssystem zu steuern
Nu läuft auf Linux, macOS und Windows. Einmal lernen - überall verwenden.
Überall strukturierte Daten
Pipelines in Nu nutzen strukturierte Daten die einfach ausgewählt, gefiltert und sortiert werden können. Nie wieder Strings parsen, sondern direkt anfangen Probleme zu lösen.
Leistungsfähige Plugins
Nu kann dank des leistungsfähigen Plugin-Systems einfach erweitert werden.
Nu funktioniert mit existierenden Daten
Nu versteht JSON, YAML, XML, Excel und noch mehr. Es ist einfach Daten in eine Nu Pipeline zu laden ganz egal ob diese in einer Datei, einer Datenbank oder einer Web-API liegen:
Nu hat tolle Fehlermeldungen
Nu arbeitet mit typisierten Daten, wodurch Fehler abgefangen werden, die andere Shells nicht erkennen. Und falls etwas schiefgeht bekommt genau mitgeteilt wo und weshalb:
Nu installieren
Nushell ist verfügbar als kompiliertes Programm, von einem Packetmanager, und als Source Code. Die detaillierten Installationsanweisungen sind hier zu finden. Oder direkt loslegen:
macOS / Linux:
$ brew install nushell
Windows:
winget install nushell
Community
Wenn es irgendwelche Fragen gibt, am besten unserem (englischsprachigen) Discord Server beitreten. Dort gibt es sehr viele Menschen die gerne weiterhelfen ganz egal ob man neu zu Nu ist oder nicht.
Dazu beitragen diese Seiten zu verbessern durch Feedback oder eine Pull Request.