Nu admite JSON, YAML, SQLite, Excel, y mucho más de serie. Es fácil introducir datos en un pipeline de Nu, ya sea en un archivo, una base de datos o una API web.:

Nu opera con datos tipificados, por lo que detecta errores que otros shells no detectan. Y cuando algo falla, Nu te dice exactamente dónde y por qué:

Nushell está disponible como binarios descargables, mediante tu gestor de paquetes preferido, en una acción de GitHub, y como código fuente. Lee las intrucciones detalladas de instalación o lánzate directamente en:

$ brew install nushell

$ nix profile install nixpkgs#nushell

winget install nushell

Después de la instalación, puedes ejecutar Nu escribiendo nu .

