Nushell

Un nuevo tipo de shell

Pipelines para controlar cualquier sistema operativo

Nu funciona en Linux, macOS, BSD, y Windows. Aprende una vez, y úsalo en cualquier parte.

Todo son datos

Los *pipelines* de Nu utilizan datos estructurados para que puedas seleccionar, filtrar y ordenar de forma segura de la misma manera cada vez. Deja de analizar cadenas y comienza a resolver problemas.

Complementos potentes

Es fácil ampliar Nu usando un potente sistema de complementos.

Captura de pantalla utilizando el comando ls

Nu trabaja con datos existentes

Nu admite JSON, YAML, SQLite, Excel, y mucho más de serie. Es fácil introducir datos en un pipeline de Nu, ya sea en un archivo, una base de datos o una API web.:

Captura de pantalla mostrando fetch con una web API

Nu tiene unos fabulosos mensajes de error

Nu opera con datos tipificados, por lo que detecta errores que otros shells no detectan. Y cuando algo falla, Nu te dice exactamente dónde y por qué:

Captura de pantalla mostrando un tipo de error en Nu

Obtener Nu

Nushell está disponible como binarios descargables, mediante tu gestor de paquetes preferido, en una acción de GitHub, y como código fuente. Lee las intrucciones detalladas de instalación o lánzate directamente en:

macOS / Linux:

Homebrew
$ brew install nushell
Nix profile
$ nix profile install nixpkgs#nushell

Windows:

winget install nushell

Después de la instalación, puedes ejecutar Nu escribiendo nu.

Comunidad

¡Únete a nosotros en Discord si tienes alguna pregunta relacionada con Nu!

Puedes ayudar a mejorar este sitio web compartiendo tu opinión o enviando un PR.