Nushell
Un nuevo tipo de shell
Pipelines para controlar cualquier sistema operativo
Nu funciona en Linux, macOS, BSD, y Windows. Aprende una vez, y úsalo en cualquier parte.
Todo son datos
Los *pipelines* de Nu utilizan datos estructurados para que puedas seleccionar, filtrar y ordenar de forma segura de la misma manera cada vez. Deja de analizar cadenas y comienza a resolver problemas.
Complementos potentes
Es fácil ampliar Nu usando un potente sistema de complementos.
Nu trabaja con datos existentes
Nu admite JSON, YAML, SQLite, Excel, y mucho más de serie. Es fácil introducir datos en un pipeline de Nu, ya sea en un archivo, una base de datos o una API web.:
Nu tiene unos fabulosos mensajes de error
Nu opera con datos tipificados, por lo que detecta errores que otros shells no detectan. Y cuando algo falla, Nu te dice exactamente dónde y por qué:
Obtener Nu
Nushell está disponible como binarios descargables, mediante tu gestor de paquetes preferido, en una acción de GitHub, y como código fuente. Lee las intrucciones detalladas de instalación o lánzate directamente en:
macOS / Linux:
Homebrew
$ brew install nushell
Nix profile
$ nix profile install nixpkgs#nushell
Windows:
winget install nushell
Después de la instalación, puedes ejecutar Nu escribiendo
nu.
Comunidad
¡Únete a nosotros en Discord si tienes alguna pregunta relacionada con Nu!
