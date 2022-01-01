Installer Nu

Il existe de nombreuses façons de démarrer avec Nu. Vous pouvez télécharger des binaires précompilés depuis notre page de release, utiliser votre gestionnaire de paquets préféré, ou compiler à partir des sources.

Le binaire principal de Nushell est nommé nu (ou nu.exe sous Windows). Après installation, vous pouvez le lancer en tapant nu .

$ nu /home/sophiajt/Source >

Les binaires de Nu sont publiés pour Linux, macOS et Windows avec chaque release sur GitHub. Il vous suffit de les télécharger, d'extraire les binaires, puis de les copier à un emplacement sur votre PATH.

Nu est disponible via plusieurs gestionnaires de paquets :

Pour macOS et Linux, Homebrew est un choix populaire ( brew install nushell ).

Pour Windows :

Winget ( winget install nushell )

) Chocolatey ( choco install nushell )

) Scoop ( scoop install nu )

Installation multiplateforme :

npm ( npm install -g nushell Notez que les plugins Nu ne sont pas inclus si vous installez de cette manière)

Vous pouvez également compiler Nu à partir des sources. Tout d'abord, vous devrez configurer la toolchain Rust et ses dépendances.

Pour que Rust fonctionne correctement, vous devrez avoir une suite de compilateurs compatible installée sur votre système. Les suites de compilateurs recommandées sont :

Linux : GCC ou Clang

macOS : Clang (installez Xcode)

Windows : MSVC (installez Visual Studio ou les Visual Studio Build Tools) Assurez-vous d'installer le workload "Desktop development with C++" Toute édition de Visual Studio fonctionnera (Community est gratuite)



Si vous n'avez pas encore Rust sur votre système, la meilleure façon de l'installer est via rustup. Rustup est un outil de gestion des installations de Rust, y compris la gestion de l'utilisation de différentes versions de Rust.

Nu nécessite actuellement la dernière version stable (1.66.1 ou plus récente) de Rust. Le mieux est de laisser rustup trouver la version correcte pour vous. Lorsque vous ouvrez rustup pour la première fois, il vous demandera quelle version de Rust vous souhaitez installer :

Current installation options: default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu default toolchain: stable profile: default modify PATH variable: yes 1 ) Proceed with installation ( default ) 2 ) Customize installation 3 ) Cancel installation

Une fois prêt, appuyez sur 1 puis sur Entrée.

Si vous préférez ne pas installer Rust via rustup , vous pouvez également l'installer via d'autres méthodes (par exemple, depuis un paquet dans une distro Linux). Assurez-vous simplement d'installer une version de Rust qui soit 1.66.1 ou plus récente.

Vous devrez installer les paquets "pkg-config", "build-essential" et "libssl-dev" :

apt install pkg-config libssl-dev build-essential

Vous devrez installer "libxcb", "openssl-devel" et "libX11-devel" :

yum install libxcb openssl-devel libX11-devel

En utilisant Homebrew, vous devrez installer "openssl" et "cmake" en utilisant :

brew install openssl cmake

Les releases de Nu sont publiées sur le populaire gestionnaire de paquet de Rust crates.io. Cela facilite la compilation et l'installation de la dernière release de Nu avec cargo :

cargo install nu --locked

C'est tout ! L'outil cargo se chargera de télécharger les sources de Nu et de ses dépendances, de les compiler, et d'installer Nu à l'emplacement des binaires de cargo.

Vous pouvez également compiler Nu à partir des dernières sources sur GitHub. Cela vous donne un accès immédiat aux dernières fonctionnalités et corrections de bugs. Tout d'abord, clonez le dépôt :

git clone https://github.com/nushell/nushell.git

Nous pouvons à présent compiler et exécuter Nu avec :

cd nushell # ./nushell cargo build --workspace ; cargo run

Vous pouvez également compiler et exécuter Nu en mode release, ce qui active plus d'optimisations :

cargo build --release --workspace ; cargo run --release