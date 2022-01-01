Installer Nu
Il existe de nombreuses façons de démarrer avec Nu. Vous pouvez télécharger des binaires précompilés depuis notre page de release, utiliser votre gestionnaire de paquets préféré, ou compiler à partir des sources.
Le binaire principal de Nushell est nommé
nu (ou
nu.exe sous Windows). Après installation, vous pouvez le lancer en tapant
nu.
$ nu
/home/sophiajt/Source>
Binaires précompilés
Les binaires de Nu sont publiés pour Linux, macOS et Windows avec chaque release sur GitHub. Il vous suffit de les télécharger, d'extraire les binaires, puis de les copier à un emplacement sur votre PATH.
Gestionnaires de paquets
Nu est disponible via plusieurs gestionnaires de paquets :
Pour macOS et Linux, Homebrew est un choix populaire (
brew install nushell).
Pour Windows :
- Winget (
winget install nushell)
- Chocolatey (
choco install nushell)
- Scoop (
scoop install nu)
Installation multiplateforme :
- npm (
npm install -g nushellNotez que les plugins Nu ne sont pas inclus si vous installez de cette manière)
Compiler à partir des sources
Vous pouvez également compiler Nu à partir des sources. Tout d'abord, vous devrez configurer la toolchain Rust et ses dépendances.
Installation d'une suite de compilateurs
Pour que Rust fonctionne correctement, vous devrez avoir une suite de compilateurs compatible installée sur votre système. Les suites de compilateurs recommandées sont :
- Linux : GCC ou Clang
- macOS : Clang (installez Xcode)
- Windows : MSVC (installez Visual Studio ou les Visual Studio Build Tools)
- Assurez-vous d'installer le workload "Desktop development with C++"
- Toute édition de Visual Studio fonctionnera (Community est gratuite)
Installation de Rust
Si vous n'avez pas encore Rust sur votre système, la meilleure façon de l'installer est via rustup. Rustup est un outil de gestion des installations de Rust, y compris la gestion de l'utilisation de différentes versions de Rust.
Nu nécessite actuellement la dernière version stable (1.66.1 ou plus récente) de Rust. Le mieux est de laisser
rustup trouver la version correcte pour vous. Lorsque vous ouvrez
rustup pour la première fois, il vous demandera quelle version de Rust vous souhaitez installer :
Current installation options:
default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu
default toolchain: stable
profile: default
modify PATH variable: yes
1) Proceed with installation (default)
2) Customize installation
3) Cancel installation
Une fois prêt, appuyez sur 1 puis sur Entrée.
Si vous préférez ne pas installer Rust via
rustup, vous pouvez également l'installer via d'autres méthodes (par exemple, depuis un paquet dans une distro Linux). Assurez-vous simplement d'installer une version de Rust qui soit 1.66.1 ou plus récente.
Dépendances
Debian/Ubuntu
Vous devrez installer les paquets "pkg-config", "build-essential" et "libssl-dev" :
apt install pkg-config libssl-dev build-essential
Distros basées sur RHEL
Vous devrez installer "libxcb", "openssl-devel" et "libX11-devel" :
yum install libxcb openssl-devel libX11-devel
macOS
En utilisant Homebrew, vous devrez installer "openssl" et "cmake" en utilisant :
brew install openssl cmake
Compiler en utilisant crates.io
Les releases de Nu sont publiées sur le populaire gestionnaire de paquet de Rust crates.io. Cela facilite la compilation et l'installation de la dernière release de Nu avec
cargo:
cargo install nu --locked
C'est tout ! L'outil
cargo se chargera de télécharger les sources de Nu et de ses dépendances, de les compiler, et d'installer Nu à l'emplacement des binaires de cargo.
Compiler à partir du dépôt GitHub
Vous pouvez également compiler Nu à partir des dernières sources sur GitHub. Cela vous donne un accès immédiat aux dernières fonctionnalités et corrections de bugs. Tout d'abord, clonez le dépôt :
git clone https://github.com/nushell/nushell.git
Nous pouvons à présent compiler et exécuter Nu avec :
cd nushell
# ./nushell
cargo build --workspace; cargo run
Vous pouvez également compiler et exécuter Nu en mode release, ce qui active plus d'optimisations :
cargo build --release --workspace; cargo run --release
Les personnes familières avec Rust pourraient se demander pourquoi nous faisons une étape de "build" et une étape de "run" séparément alors que "run" effectue une compilation par défaut. Cela permet de contourner une limitation de la nouvelle option
default-run dans Cargo, et de s'assurer que tous les plugins sont bien compilés, bien que cela ne soit peut-être plus nécessaire à l'avenir.