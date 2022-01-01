Nu installieren

Der aktuell beste Weg Nu zu bekommen ist, es von crates.io zu installieren, Binärdateien von unserer Release-Seite herunterzuladen oder es selbst zu kompilieren.

Von der Release-Seite kann Nushell bereits kompiliert heruntergeladen werden. Alternativ kann Nushell, wenn Homebrew verwendet wird, mit dem Befehl brew install nushell installiert werden. Unter Windows können Winget oder Chocolatey zur Installation verwendet werden: winget install nushell beziehungsweise choco install nushell .

Achtung: Nu funtioniert aktuell auf Windows 10 und hat keine Unterstützung für Windows 7/8.1.

Die aktuelle, veröffentlichte .zip -Datei von der Release-Seite herunterladen und den Inhalt extrahieren nach:

C:\Program Files

Danach den nu beinhaltenden Ordner der Umgebungsvariable PATH hinzufügen. Wenn das passiert ist, kann nu wie folgt gestartet werden:

nu

Für Nutzer des Windows Terminal kann nu als Standard-Shell gesetzt werden, indem:

{ "guid" : "{2b372ca1-1ee2-403d-a839-6d63077ad871}", "hidden" : false , "icon" : "https://www.nushell.sh/icon.png", "name" : "Nu Shell", "commandline" : "nu.exe" }

zu "profiles" in den Terminal Einstellungen (JSON-Datei) hinzufügt wird. Zu guter Letzt, muss nur noch "defaultProfile" angepasst werden:

"defaultProfile" : "{2b372ca1-1ee2-403d-a839-6d63077ad871}",

Jetzt sollte sich nu beim Start von Windows Terminal öffnen.

Bevor Nu installiert werden kann, muss sichergestellt werden, dass das System die nötigen Anforderungen erfüllt. Aktuell bedeutet das sicherzustellen, dass die Rust-Toolchain und lokale Abhängigkeiten installiert sind.

Damit Rust richtig funktioniert, muss eine kompatible Compiler-Suite auf dem System installiert sein. Die empfohlenen Compiler-Suites sind:

Linux: GCC oder Clang

macOS: Clang (Xcode installieren)

Windows: MSVC (installieren von Visual Studio Community Edition oder der Visual Studio Build Tools) Sicherstellen, dass "Desktop development with C++" installiert wird Jede Visual Studio Edition sollte funktionieren (Community ist gratis)



Wenn Rust noch nicht auf dem System installiert ist, ist rustup der beste Weg es zu bekommen. Rustup ist ein Programm um Rust-Installationen zu managen wie beispielsweise verschiedene Rust-Versionen.

Nu benötigt aktuell die latest stable (1.55 oder neuer) Version von Rust. Der einfachste Weg ist es, rustup die korrekte Version für finden zu lassen. Wenn rustup zum ersten Mal gestartet wird, wird nachgefragt, welche Version installiert werden soll:

Current installation options: default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu default toolchain: stable profile: default modify PATH variable: yes 1 ) Proceed with installation ( default ) 2 ) Customize installation 3 ) Cancel installation

Wenn Sie bereit sind, drücken Sie 1 und dann Enter .

Wenn Rust nicht via rustup installiert werden soll, können auch andere Methoden verwendet werden um es zu installieren (z.B. vom Paketmanager der Linux-Distro). Dabei muss sichergestellt werden, dass es sich um Rust-Version 1.55 oder neuer handelt.

Es müssen die Pakete pkg-config und libssl-dev installiert werden:

apt install pkg-config libssl-dev build-essential

Linux-Nutzer die die optionalen Funktionen rawkey und clipboard verwenden möchten, müssen außerdem die Pakete libx11-dev und libxcb-composite0-dev installieren:

apt install libxcb-composite0-dev libx11-dev

Für RHEL basierte Distributionen müssen die Pakete libxcb , openssl-devel und libX11-devel installiert werden:

yum install libxcb openssl-devel libX11-devel

Mittels Homebrew, müssen die Pakete openssl und cmake über folgenden Befehl installiert werden:

brew install openssl cmake

Wenn alle die Abhängigkeitenn, die für Nu benötigt werden, installiert sind, kann cargo verwendet werden um Nu zu installieren.

cargo install nu --locked

Das war's! Cargo wird Nu und seine anderen Abhängigkeiten herunterladen, kompilieren und schließlich im cargo bin Pfad installieren, damit es benutzt werden kann.

Nu kann auch direkt aus den Quelldateien, die auf GitHub verfügbar sind, kompiliert werden. Das stellt unmittelbar die neuesten Funktionen und Fehlerbehebungen von Nu zur Verfügung.

git clone https://github.com/nushell/nushell.git

Git clont das main nushell Repo. Von da aus, kann Nu, wenn rustup verwendet wird, wie folgt kompiliert und gestartet werden:

cd nushell # ./nushell cargo build --workspace ; cargo run

Nu kann auch in "release" Modus kompiliert und gestartet werden:

cargo build --release --workspace ; cargo run --release

Leute, die sich mit Rust auskennen, wundern sich womöglich, warum hier sowohl ein build als auch ein run durchgeführt wird, obwohl run standardmäßig auch einen Build durchführt. Das ist nötig, um ein Problem mit der neuen default-run -Option von Cargo zu umgehen, damit alle Plugins kompiliert werden. Dies wird unter Umständen in Zukunft nicht mehr nötig sein.

!!! Nu befindet sich noch in der Entwicklung und ist unter Umständen nicht stabil genug für die tägliche Nutzung. !!!

Um die Login-Shell festzulegen, kann der Befehl chsh verwendet werden. Manche Linux-Distributionen haben eine Liste von erlaubten Shells in /etc/shells und verbieten es die Shell zu ändern, bis Nu in der Whitelist ist. Wenn die shells -Datei nicht abgeändert wurde, erscheint vielleicht einen ähnlichen Fehler, wie:

chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell