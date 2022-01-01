Nu installieren
Der aktuell beste Weg Nu zu bekommen ist, es von crates.io zu installieren, Binärdateien von unserer Release-Seite herunterzuladen oder es selbst zu kompilieren.
Binärdatei
Von der Release-Seite kann Nushell bereits kompiliert heruntergeladen werden. Alternativ kann Nushell, wenn Homebrew verwendet wird, mit dem Befehl
brew install nushell installiert werden. Unter Windows können Winget oder Chocolatey zur Installation verwendet werden:
winget install nushell beziehungsweise
choco install nushell.
Windows
Achtung: Nu funtioniert aktuell auf Windows 10 und hat keine Unterstützung für Windows 7/8.1.
Die aktuelle, veröffentlichte
.zip-Datei von der Release-Seite herunterladen und den Inhalt extrahieren nach:
C:\Program Files
Danach den
nu beinhaltenden Ordner der Umgebungsvariable PATH hinzufügen. Wenn das passiert ist, kann
nu wie folgt gestartet werden:
nu
Für Nutzer des Windows Terminal kann
nu als Standard-Shell gesetzt werden, indem:
{
"guid": "{2b372ca1-1ee2-403d-a839-6d63077ad871}",
"hidden": false,
"icon": "https://www.nushell.sh/icon.png",
"name": "Nu Shell",
"commandline": "nu.exe"
}
zu
"profiles" in den Terminal Einstellungen (JSON-Datei) hinzufügt wird. Zu guter Letzt, muss nur noch
"defaultProfile" angepasst werden:
"defaultProfile": "{2b372ca1-1ee2-403d-a839-6d63077ad871}",
Jetzt sollte sich
nu beim Start von Windows Terminal öffnen.
Vorbereitungen
Bevor Nu installiert werden kann, muss sichergestellt werden, dass das System die nötigen Anforderungen erfüllt. Aktuell bedeutet das sicherzustellen, dass die Rust-Toolchain und lokale Abhängigkeiten installiert sind.
Installieren einer Compiler-Suite
Damit Rust richtig funktioniert, muss eine kompatible Compiler-Suite auf dem System installiert sein. Die empfohlenen Compiler-Suites sind:
- Linux: GCC oder Clang
- macOS: Clang (Xcode installieren)
- Windows: MSVC (installieren von Visual Studio Community Edition oder der Visual Studio Build Tools)
- Sicherstellen, dass "Desktop development with C++" installiert wird
- Jede Visual Studio Edition sollte funktionieren (Community ist gratis)
Rust installieren
Wenn Rust noch nicht auf dem System installiert ist, ist rustup der beste Weg es zu bekommen. Rustup ist ein Programm um Rust-Installationen zu managen wie beispielsweise verschiedene Rust-Versionen.
Nu benötigt aktuell die latest stable (1.55 oder neuer) Version von Rust. Der einfachste Weg ist es,
rustup die korrekte Version für finden zu lassen. Wenn
rustup zum ersten Mal gestartet wird, wird nachgefragt, welche Version installiert werden soll:
Current installation options:
default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu
default toolchain: stable
profile: default
modify PATH variable: yes
1) Proceed with installation (default)
2) Customize installation
3) Cancel installation
Wenn Sie bereit sind, drücken Sie
1 und dann
Enter.
Wenn Rust nicht via
rustup installiert werden soll, können auch andere Methoden verwendet werden um es zu installieren (z.B. vom Paketmanager der Linux-Distro). Dabei muss sichergestellt werden, dass es sich um Rust-Version 1.55 oder neuer handelt.
Abhängigkeiten
Debian/Ubuntu
Es müssen die Pakete
pkg-config und
libssl-dev installiert werden:
apt install pkg-config libssl-dev build-essential
Linux-Nutzer die die optionalen Funktionen
rawkey und
clipboard verwenden möchten, müssen außerdem die Pakete
libx11-dev und
libxcb-composite0-dev installieren:
apt install libxcb-composite0-dev libx11-dev
RHEL basierte Distributionen
Für RHEL basierte Distributionen müssen die Pakete
libxcb,
openssl-devel und
libX11-devel installiert werden:
yum install libxcb openssl-devel libX11-devel
macOS
Mittels Homebrew, müssen die Pakete
openssl und
cmake über folgenden Befehl installiert werden:
brew install openssl cmake
Installieren von crates.io
Wenn alle die Abhängigkeitenn, die für Nu benötigt werden, installiert sind, kann
cargo verwendet werden um Nu zu installieren.
cargo install nu --locked
Das war's! Cargo wird Nu und seine anderen Abhängigkeiten herunterladen, kompilieren und schließlich im cargo
bin Pfad installieren, damit es benutzt werden kann.
Kompilieren von Quelldateien
Nu kann auch direkt aus den Quelldateien, die auf GitHub verfügbar sind, kompiliert werden. Das stellt unmittelbar die neuesten Funktionen und Fehlerbehebungen von Nu zur Verfügung.
git clone https://github.com/nushell/nushell.git
Git clont das main nushell Repo. Von da aus, kann Nu, wenn
rustup verwendet wird, wie folgt kompiliert und gestartet werden:
cd nushell
# ./nushell
cargo build --workspace; cargo run
Nu kann auch in "release" Modus kompiliert und gestartet werden:
cargo build --release --workspace; cargo run --release
Leute, die sich mit Rust auskennen, wundern sich womöglich, warum hier sowohl ein
build als auch ein
run durchgeführt wird, obwohl
run standardmäßig auch einen Build durchführt. Das ist nötig, um ein Problem mit der neuen
default-run-Option von Cargo zu umgehen, damit alle Plugins kompiliert werden. Dies wird unter Umständen in Zukunft nicht mehr nötig sein.
Als Login-Shell verwenden
!!! Nu befindet sich noch in der Entwicklung und ist unter Umständen nicht stabil genug für die tägliche Nutzung. !!!
Um die Login-Shell festzulegen, kann der Befehl
chsh verwendet werden. Manche Linux-Distributionen haben eine Liste von erlaubten Shells in
/etc/shells und verbieten es die Shell zu ändern, bis Nu in der Whitelist ist. Wenn die
shells-Datei nicht abgeändert wurde, erscheint vielleicht einen ähnlichen Fehler, wie:
chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell
Nu kann zur Liste der erlaubte Shells hinzugefügt werden, indem der Pfad von
nu der
shells-Datei angefügt wird. Der Pfad, der hinzugefügt werden muss, kann mit dem Befehl
which nu herausgefunden werden. Normalerweise ist es
$HOME/.cargo/bin/nu.