Índice
- Instalação - Instalando o nushell
- Introdução - Começando a usar o nushell
- Explorando - Explorando o nushell
- Tipos de dados - Tipos de dados no nushell
- Carregando dados - Carregando e usando dados
- Trabalhando com tabelas - Trabalhando com as tabelas do nushell
- Pipeline - Como o pipeline funciona
- Metadados - Uma explicação sobre o sistema de metadados do nushell
- Shells - Trabalhando com múltiplos locais
- Escapando comandos - Escapando para comandos nativos com o mesmo nome
- Plugins - Melhorando o nushell com mais funcionalidades usando plugins
- Command Reference - A list of all Nushell's commands.