Shell par défaut

Terminal Plateforme Instructions GNOME Terminal Linux & BSDs Ouvrez Édition > Préférences . Dans le panneau de droite, sélectionnez l'onglet Commande , cochez Exécuter une commande personnalisée à la place de mon shell , et définissez Commande personnalisée par le chemin vers Nu. GNOME Console Linux & BSDs Tapez la commande gsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']" (remplacez /usr/bin/nu par le chemin vers Nu). De manière équivalente, vous pouvez utiliser dconf Editor pour modifier la clé /org/gnome/Console/shell . Kitty Linux & BSDs Appuyez sur Ctrl + Shift + F2 pour ouvrir kitty.conf . Allez à la variable shell , décommentez la ligne et remplacez le . par le chemin vers Nu. Konsole Linux & BSDs Ouvrez Paramètres > Modifier le profil actuel . Définissez Commande sur le chemin vers Nu. XFCE Terminal Linux & BSDs Ouvrez Édition > Préférences . Cochez Exécuter une commande personnalisée à la place de mon shell , et définissez Commande personnalisée sur le chemin vers Nu. Terminal.app macOS Ouvrez Terminal > Préférences . Assurez-vous d'être sur l'onglet Profils , qui devrait être l'onglet par défaut. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'onglet Shell . Cochez Exécuter une commande , insérez le chemin vers Nu dans la zone de texte, et décochez Exécuter dans le shell . iTerm2 macOS Ouvrez iTerm > Préférences . Sélectionnez l'onglet Profils . Dans le panneau de droite sous Commande , changez la valeur du menu déroulant de Shell de connexion à Shell personnalisé , et insérez le chemin vers Nu dans la zone de texte. Windows Terminal Windows Appuyez sur Ctrl + , pour ouvrir Paramètres . Allez à Ajouter un nouveau profil > Nouveau profil vide . Remplissez le 'Nom' et entrez le chemin vers Nu dans la zone de texte 'Ligne de commande'. Allez à l'option Démarrage et sélectionnez Nu comme 'Profil par défaut'. Appuyez sur Enregistrer .

Avertissement Nu est encore en développement et n'est pas destiné à être compatible POSIX. Soyez conscient que certains programmes sur votre système peuvent supposer que votre shell de connexion est compatible POSIX. Briser cette supposition peut entraîner des problèmes inattendus.

Pour définir le shell de connexion, vous pouvez utiliser la commande chsh . Certaines distributions Linux ont une liste de shells valides située dans /etc/shells et empêcheront le changement de shell jusqu'à ce que Nu figure sur la liste blanche. Vous pourriez voir une erreur similaire à celle ci-dessous si vous n'avez pas mis à jour le fichier shells :

chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell