Shell par défaut
Définir Nu comme shell par défaut sur votre terminal
|Terminal
|Plateforme
|Instructions
|GNOME Terminal
|Linux & BSDs
|Ouvrez
Édition > Préférences. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'onglet
Commande, cochez
Exécuter une commande personnalisée à la place de mon shell, et définissez
Commande personnalisée par le chemin vers Nu.
|GNOME Console
|Linux & BSDs
|Tapez la commande
gsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']" (remplacez
/usr/bin/nu par le chemin vers Nu). De manière équivalente, vous pouvez utiliser dconf Editor pour modifier la clé
/org/gnome/Console/shell.
|Kitty
|Linux & BSDs
|Appuyez sur
Ctrl+
Shift+
F2 pour ouvrir
kitty.conf. Allez à la variable
shell, décommentez la ligne et remplacez le
. par le chemin vers Nu.
|Konsole
|Linux & BSDs
|Ouvrez
Paramètres > Modifier le profil actuel. Définissez
Commande sur le chemin vers Nu.
|XFCE Terminal
|Linux & BSDs
|Ouvrez
Édition > Préférences. Cochez
Exécuter une commande personnalisée à la place de mon shell, et définissez
Commande personnalisée sur le chemin vers Nu.
|Terminal.app
|macOS
|Ouvrez
Terminal > Préférences. Assurez-vous d'être sur l'onglet
Profils, qui devrait être l'onglet par défaut. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'onglet
Shell. Cochez
Exécuter une commande, insérez le chemin vers Nu dans la zone de texte, et décochez
Exécuter dans le shell.
|iTerm2
|macOS
|Ouvrez
iTerm > Préférences. Sélectionnez l'onglet
Profils. Dans le panneau de droite sous
Commande, changez la valeur du menu déroulant de
Shell de connexion à
Shell personnalisé, et insérez le chemin vers Nu dans la zone de texte.
|Windows Terminal
|Windows
|Appuyez sur
Ctrl+
, pour ouvrir
Paramètres. Allez à
Ajouter un nouveau profil > Nouveau profil vide. Remplissez le 'Nom' et entrez le chemin vers Nu dans la zone de texte 'Ligne de commande'. Allez à l'option
Démarrage et sélectionnez Nu comme 'Profil par défaut'. Appuyez sur
Enregistrer.
Définir Nu comme shell de connexion (Linux, BSD & macOS)
Avertissement
Nu est encore en développement et n'est pas destiné à être compatible POSIX. Soyez conscient que certains programmes sur votre système peuvent supposer que votre shell de connexion est compatible POSIX. Briser cette supposition peut entraîner des problèmes inattendus.
Pour définir le shell de connexion, vous pouvez utiliser la commande
chsh. Certaines distributions Linux ont une liste de shells valides située dans
/etc/shells et empêcheront le changement de shell jusqu'à ce que Nu figure sur la liste blanche. Vous pourriez voir une erreur similaire à celle ci-dessous si vous n'avez pas mis à jour le fichier
shells :
chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell
Vous pouvez ajouter Nu à la liste des shells autorisés en ajoutant le binaire de Nu au fichier
shells. Le chemin à ajouter peut être trouvé avec la commande
which nu, généralement il s'agit de
$HOME/.cargo/bin/nu.