你好！欢迎来到 Nushell 项目。 这个项目的目标是继承 Unix Shell 中用管道把简单的命令连接在一起的理念，并将其带到更具现代风格的开发中。 因此，Nushell 不是一个纯粹的 shell 或编程语言，而是通过将一种丰富的编程语言和功能齐全的 shell 结合到一个软件包中，实现了二者的连接。

Nu 汲取了很多常见领域的灵感：传统 Shell 比如 Bash、基于对象的 Shell 比如 PowerShell、逐步类型化的语言比如 TypeScript、函数式编程、系统编程，等等。 但是，Nu 并不试图成为万金油，而是把精力集中在做好这几件事上：

作为一个具有现代感的灵活的跨平台 Shell

作为一种现代的编程语言，解决与数据有关的问题

给予清晰的错误信息和干净的 IDE 支持

本书分为章节，每个章节又分为多个小节。 你可以点击章节标题获取更多信息。

Nushell 项目由多个不同的仓库和子项目组成。 你可以在 GitHub 上的组织 中找到它们。

我们欢迎贡献！ 正如你所见，有很多地方可以贡献。 大多数仓库都包含 CONTRIBUTING.md 文件，其中包含提示和细节，应该能帮助你入门（如果没有，考虑贡献一个修复！）。

Nushell 本身是用 Rust 编写的。 然而，你不必是 Rust 程序员也能提供帮助。 如果你了解一些 web 开发，你可以为改进这个网站或 Nana 项目做出贡献。 数据框 可以利用你的数据处理专业知识。

如果你写了一个很酷的脚本、插件或将 Nushell 集成到某处，我们欢迎你为 nu_scripts 或 Awesome Nu 做出贡献。 发现带有重现步骤的 bug 并为它们提交 GitHub issue 也是一种有价值的帮助！ 仅仅通过使用 Nushell，你就可以为 Nushell 做出贡献！

由于 Nushell 发展迅速，本书不断需要更新。 为本书做出贡献不需要任何特殊技能，只需要对 Markdown 有基本的熟悉。 此外，你可以考虑将其部分翻译成你的语言。

讨论任何 Nushell 的主要地方是我们的 Discord。 你也可以关注我们的 博客 获取新闻和更新。 最后，你可以使用 GitHub 讨论或提交 GitHub issue。