介绍
你好！欢迎来到 Nushell 项目。 这个项目的目标是继承 Unix Shell 中用管道把简单的命令连接在一起的理念，并将其带到更具现代风格的开发中。 因此，Nushell 不是一个纯粹的 shell 或编程语言，而是通过将一种丰富的编程语言和功能齐全的 shell 结合到一个软件包中，实现了二者的连接。
Nu 汲取了很多常见领域的灵感：传统 Shell 比如 Bash、基于对象的 Shell 比如 PowerShell、逐步类型化的语言比如 TypeScript、函数式编程、系统编程，等等。 但是，Nu 并不试图成为万金油，而是把精力集中在做好这几件事上：
- 作为一个具有现代感的灵活的跨平台 Shell
- 作为一种现代的编程语言，解决与数据有关的问题
- 给予清晰的错误信息和干净的 IDE 支持
本书内容
本书分为章节，每个章节又分为多个小节。 你可以点击章节标题获取更多信息。
- 安装，帮助你把 Nushell 安装到系统中。
- 入门指南 向你展示基本用法。它还解释了一些 Nushell 与典型 Shell（如 Bash）不同的设计原则。
- Nu 基础 解释了 Nushell 语言的基本概念。
- Nu 编程 更深入地探讨语言特性，并展示几种组织和构建代码的方法。
- Nu 作为 Shell 专注于 Shell 功能，特别是配置和环境。
- 从其他环境迁移到 Nu 旨在为来自其他 Shell 或语言的用户提供快速入门。
- 设计说明 深入解释了 Nushell 的一些设计选择。
- （不那么）高级 包括一些更高级的主题（它们并不是那么高级，一定要去看看！）。
Nushell 的多个组成部分
Nushell 项目由多个不同的仓库和子项目组成。 你可以在 GitHub 上的组织 中找到它们。
- 主要的 Nushell 仓库可以在这里找到。它被分成多个 crate，如果你愿意，可以在你自己的项目中作为独立库使用。
- 我们的 nushell.sh 页面（包括本书）的仓库可以在这里找到。
- Nushell 有自己的行编辑器，它有自己的仓库
nu_scripts是一个与其他用户分享脚本和模块的地方，直到我们有某种包管理器。
- Nana 是一个实验性的努力，探索 Nushell 的图形用户界面。
- Awesome Nu 包含与 Nushell 生态系统配合使用的工具列表：插件、脚本、编辑器扩展、第三方集成等。
- Nu 展示 是一个分享关于 Nushell 的作品的地方，无论是博客、艺术作品还是其他东西。
- 请求评论 (RFC) 作为提出和讨论主要设计变更的地方。虽然目前利用不足，但我们预计在接近和超过 1.0 版本时会更多地使用它。
贡献
我们欢迎贡献！ 正如你所见，有很多地方可以贡献。 大多数仓库都包含
CONTRIBUTING.md 文件，其中包含提示和细节，应该能帮助你入门（如果没有，考虑贡献一个修复！）。
Nushell 本身是用 Rust 编写的。 然而，你不必是 Rust 程序员也能提供帮助。 如果你了解一些 web 开发，你可以为改进这个网站或 Nana 项目做出贡献。 数据框 可以利用你的数据处理专业知识。
如果你写了一个很酷的脚本、插件或将 Nushell 集成到某处，我们欢迎你为
nu_scripts 或 Awesome Nu 做出贡献。 发现带有重现步骤的 bug 并为它们提交 GitHub issue 也是一种有价值的帮助！ 仅仅通过使用 Nushell，你就可以为 Nushell 做出贡献！
由于 Nushell 发展迅速，本书不断需要更新。 为本书做出贡献不需要任何特殊技能，只需要对 Markdown 有基本的熟悉。 此外，你可以考虑将其部分翻译成你的语言。
社区
讨论任何 Nushell 的主要地方是我们的 Discord。 你也可以关注我们的 博客 获取新闻和更新。 最后，你可以使用 GitHub 讨论或提交 GitHub issue。