Здравствуйте, добро пожаловать в проект Nushell. Цель этого проекта - взять философию оболочек Unix, где простые команды соединяются с помощью конвейеров, и адаптировать ее к современному стилю разработки. Таким образом, Nushell не является ни оболочкой, ни языком программирования, а соединяет в себе и то, и другое, объединяя в одном пакете богатый язык программирования и полнофункциональную оболочку.

Nu берет пример со многих знакомых мест: традиционные оболочки, такие как bash, объектно-ориентированные оболочки, такие как PowerShell, постепенно типизируемые языки, такие как TypeScript, функциональное программирование, системное программирование и многое другое. Но вместо того, чтобы пытаться быть универсальным специалистом, Nu сосредоточила свою энергию на том, чтобы делать несколько вещей хорошо:

Быть гибкой кроссплатформенной оболочкой с современным дизайном

Решение проблем с помощью современного языка программирования, который работает со структурой ваших данных

Четкие сообщения об ошибках и чистая поддержка IDE

Книга разделена на главы, которые далее разбиты на разделы. Вы можете нажать на заголовки глав, чтобы получить более подробную информацию о них.

Проект Nushell состоит из множества различных репозиториев и подпроектов. Вы можете найти их в разделе Наша организация на GitHub.

Основной репозиторий Nushell можно найти здесь. Он разбит на несколько ящиков, которые при желании можно использовать в качестве независимых библиотек в собственном проекте.

Репозиторий нашей страницы nushell.sh, включая эту книгу, можно найти здесь.

Nushell имеет свой собственный редактор строк, имеющий свой собственный репозиторий

nu_scripts это место для обмена скриптами и модулями с другими пользователями, пока у нас не появится какой-нибудь менеджер пакетов.

это место для обмена скриптами и модулями с другими пользователями, пока у нас не появится какой-нибудь менеджер пакетов. Nana это экспериментальная попытка исследовать графический пользовательский интерфейс для Nushell.

Awesome Nu содержит список инструментов, которые работают с экосистемой Nushell: плагины, скрипты, расширения редактора, сторонние интеграции и т.д.

Nu Showcase это место для обмена работами о Nushell, будь то блоги, иллюстрации или что-то еще.

Запрос на комментарии (RFC) служит местом для предложений и обсуждений серьезных изменений в дизайне. Хотя в настоящее время он недостаточно используется, мы ожидаем увеличения его использования по мере приближения и превышения версии 1.0.

Мы приветствуем вклад в развитие! Как видите, есть много мест, куда можно внести свой вклад. Большинство репозиториев содержат файл CONTRIBUTING.md с советами и подробностями, которые должны помочь вам начать работу (если нет, подумайте о внесении исправления!).

Сам Nushell написан на языке Rust. Однако вам не обязательно быть программистом Rust, чтобы помочь. Если вы разбираетесь в веб-разработке, вы можете внести свой вклад в улучшение этого сайта или проекта Nana. Dataframes (EN) может использовать ваш опыт обработки данных.

Если вы написали крутой скрипт, плагин или интегрировали Nushell куда-то, мы будем рады вашему вкладу в nu_scripts или Awesome Nu. Обнаружение ошибок с помощью шагов воспроизведения и создание запросов в GitHub об этих ошибках является ценной помощью! Вы можете внести свой вклад в развитие Nushell, просто используя Nushell!

Поскольку Nushell быстро развивается, эта книга постоянно нуждается в обновлении. Работа над этой книгой не требует никаких специальных навыков, кроме базового знакомства с Markdown. Кроме того, вы можете перевести некоторые его части на свой язык.

Основным местом для обсуждения всего, что связано с Nushell, является наш Discord. Вы также можете следить за нашими новостями и обновлениями в Twitter. Наконец, вы можете воспользоваться обсуждениями на GitHub или создать проблемы на GitHub.