소개
안녕하세요, 누셸 프로젝트에 오신 것을 환영합니다. 이 프로젝트의 목표는 파이프가 간단한 명령을 함께 연결하는 셸의 유닉스 철학을 현대적인 개발 스타일에 도입하는 것입니다. 따라서 누셸은 셸이나 프로그래밍 언어 중 하나가 아니라 풍부한 프로그래밍 언어와 모든 기능을 갖춘 셸을 하나의 패키지로 결합하여 둘 다를 연결합니다.
Nu는 bash와 같은 전통적인 셸, PowerShell과 같은 개체 기반 셸, TypeScript와 같은 점진적으로 유형이 지정된 언어, 함수형 프로그래밍, 시스템 프로그래밍 등 많은 익숙한 영역에서 단서를 얻습니다. 그러나 모든 거래의 잭이 되려고 하기보다는 Nu는 몇 가지 일을 잘하는 데 에너지를 집중합니다.
- 현대적인 느낌의 유연한 크로스 플랫폼 셸
- 데이터 구조와 함께 작동하는 최신 프로그래밍 언어로서 문제 해결
- 명확한 오류 메시지와 깔끔한 IDE 지원 제공
이 책
이 책은 여러 장으로 나뉘며, 각 장은 다시 여러 섹션으로 나뉩니다. 자세한 내용은 장 머리글을 클릭하면 볼 수 있습니다.
- 설치는 물론 시스템에 누셸을 설치하는 데 도움이 됩니다.
- 시작하기는 요령을 보여줍니다. 또한 누셸이 Bash와 같은 일반적인 셸과 다른 설계 원칙 중 일부를 설명합니다.
- Nu 기본 사항은 누셸 언어의 기본 개념을 설명합니다.
- Nu로 프로그래밍하기는 언어 기능을 더 깊이 파고들어 코드를 구성하고 구조화하는 여러 가지 방법을 보여줍니다.
- 셸로서의 Nu는 셸 기능, 특히 구성 및 환경에 중점을 둡니다.
- Nu 시작하기는 다른 셸이나 언어에서 온 사용자를 위한 빠른 시작을 제공하기 위한 것입니다.
- 설계 노트에는 누셸의 설계 선택 사항 중 일부에 대한 심층적인 설명이 있습니다.
- (그렇게) 고급이 아닌에는 몇 가지 더 고급 항목이 포함되어 있습니다(그렇게 고급은 아니므로 꼭 확인하십시오!).
누셸의 여러 부분
누셸 프로젝트는 여러 다른 저장소와 하위 프로젝트로 구성됩니다. GitHub의 우리 조직에서 모두 찾을 수 있습니다.
- 기본 누셸 저장소는 여기에서 찾을 수 있습니다. 원하는 경우 자신의 프로젝트에서 독립적인 라이브러리로 사용할 수 있는 여러 크레이트로 나뉩니다.
- 이 책을 포함한 nushell.sh 페이지의 저장소는 여기에서 찾을 수 있습니다.
- 누셸에는 자체 저장소가 있는 자체 줄 편집기가 있습니다.
nu_scripts는 일종의 패키지 관리자가 생길 때까지 다른 사용자와 스크립트 및 모듈을 공유하는 곳입니다.
- Nana는 누셸의 그래픽 사용자 인터페이스를 탐색하기 위한 실험적인 노력입니다.
- Awesome Nu에는 누셸 생태계와 함께 작동하는 도구 목록이 포함되어 있습니다: 플러그인, 스크립트, 편집기 확장, 타사 통합 등.
- Nu Showcase는 블로그, 아트워크 또는 기타 무엇이든 누셸에 대한 작업을 공유하는 곳입니다.
- 의견 요청(RFC)는 주요 설계 변경 사항을 제안하고 논의하는 장소 역할을 합니다. 현재는 활용도가 낮지만 1.0에 가까워지고 그 이상이 되면 더 많이 사용할 것으로 예상됩니다.
기여
기여를 환영합니다! 보시다시피 기여할 곳이 많습니다. 대부분의 저장소에는 시작하는 데 도움이 되는 팁과 세부 정보가 포함된
CONTRIBUTING.md 파일이 있습니다(그렇지 않은 경우 수정을 기여하는 것을 고려하십시오!).
누셸 자체는 Rust로 작성되었습니다. 그러나 도움을 주기 위해 Rust 프로그래머가 될 필요는 없습니다. 웹 개발을 알고 있다면 이 웹사이트나 Nana 프로젝트를 개선하는 데 기여할 수 있습니다. 데이터프레임은 데이터 처리 전문 지식을 사용할 수 있습니다.
멋진 스크립트, 플러그인을 작성했거나 누셸을 어딘가에 통합했다면
nu_scripts 또는 Awesome Nu에 대한 기여를 환영합니다. 재현 단계가 있는 버그를 발견하고 이에 대한 GitHub 문제를 제출하는 것도 귀중한 도움이 됩니다! 누셸을 사용하는 것만으로도 누셸에 기여할 수 있습니다!
누셸은 빠르게 발전하므로 이 책은 지속적으로 업데이트해야 합니다. 이 책에 기여하는 데는 마크다운에 대한 기본적인 지식 외에 특별한 기술이 필요하지 않습니다. 또한 일부를 귀하의 언어로 번역하는 것을 고려할 수 있습니다.
커뮤니티
누셸에 대해 논의할 수 있는 주요 장소는 Discord입니다. 뉴스 및 업데이트는 블로그를 팔로우할 수도 있습니다. 마지막으로 GitHub 토론을 사용하거나 GitHub 문제를 제출할 수 있습니다.