안녕하세요, 누셸 프로젝트에 오신 것을 환영합니다. 이 프로젝트의 목표는 파이프가 간단한 명령을 함께 연결하는 셸의 유닉스 철학을 현대적인 개발 스타일에 도입하는 것입니다. 따라서 누셸은 셸이나 프로그래밍 언어 중 하나가 아니라 풍부한 프로그래밍 언어와 모든 기능을 갖춘 셸을 하나의 패키지로 결합하여 둘 다를 연결합니다.

Nu는 bash와 같은 전통적인 셸, PowerShell과 같은 개체 기반 셸, TypeScript와 같은 점진적으로 유형이 지정된 언어, 함수형 프로그래밍, 시스템 프로그래밍 등 많은 익숙한 영역에서 단서를 얻습니다. 그러나 모든 거래의 잭이 되려고 하기보다는 Nu는 몇 가지 일을 잘하는 데 에너지를 집중합니다.

현대적인 느낌의 유연한 크로스 플랫폼 셸

데이터 구조와 함께 작동하는 최신 프로그래밍 언어로서 문제 해결

명확한 오류 메시지와 깔끔한 IDE 지원 제공

이 책은 여러 장으로 나뉘며, 각 장은 다시 여러 섹션으로 나뉩니다. 자세한 내용은 장 머리글을 클릭하면 볼 수 있습니다.

설치는 물론 시스템에 누셸을 설치하는 데 도움이 됩니다.

시작하기는 요령을 보여줍니다. 또한 누셸이 Bash와 같은 일반적인 셸과 다른 설계 원칙 중 일부를 설명합니다.

Nu 기본 사항은 누셸 언어의 기본 개념을 설명합니다.

Nu로 프로그래밍하기는 언어 기능을 더 깊이 파고들어 코드를 구성하고 구조화하는 여러 가지 방법을 보여줍니다.

셸로서의 Nu는 셸 기능, 특히 구성 및 환경에 중점을 둡니다.

Nu 시작하기는 다른 셸이나 언어에서 온 사용자를 위한 빠른 시작을 제공하기 위한 것입니다.

설계 노트에는 누셸의 설계 선택 사항 중 일부에 대한 심층적인 설명이 있습니다.

(그렇게) 고급이 아닌에는 몇 가지 더 고급 항목이 포함되어 있습니다(그렇게 고급은 아니므로 꼭 확인하십시오!).

누셸 프로젝트는 여러 다른 저장소와 하위 프로젝트로 구성됩니다. GitHub의 우리 조직에서 모두 찾을 수 있습니다.

기본 누셸 저장소는 여기에서 찾을 수 있습니다. 원하는 경우 자신의 프로젝트에서 독립적인 라이브러리로 사용할 수 있는 여러 크레이트로 나뉩니다.

이 책을 포함한 nushell.sh 페이지의 저장소는 여기에서 찾을 수 있습니다.

누셸에는 자체 저장소가 있는 자체 줄 편집기가 있습니다.

nu_scripts 는 일종의 패키지 관리자가 생길 때까지 다른 사용자와 스크립트 및 모듈을 공유하는 곳입니다.

Nana는 누셸의 그래픽 사용자 인터페이스를 탐색하기 위한 실험적인 노력입니다.

Awesome Nu에는 누셸 생태계와 함께 작동하는 도구 목록이 포함되어 있습니다: 플러그인, 스크립트, 편집기 확장, 타사 통합 등.

Nu Showcase는 블로그, 아트워크 또는 기타 무엇이든 누셸에 대한 작업을 공유하는 곳입니다.

의견 요청(RFC)는 주요 설계 변경 사항을 제안하고 논의하는 장소 역할을 합니다. 현재는 활용도가 낮지만 1.0에 가까워지고 그 이상이 되면 더 많이 사용할 것으로 예상됩니다.

기여를 환영합니다! 보시다시피 기여할 곳이 많습니다. 대부분의 저장소에는 시작하는 데 도움이 되는 팁과 세부 정보가 포함된 CONTRIBUTING.md 파일이 있습니다(그렇지 않은 경우 수정을 기여하는 것을 고려하십시오!).

누셸 자체는 Rust로 작성되었습니다. 그러나 도움을 주기 위해 Rust 프로그래머가 될 필요는 없습니다. 웹 개발을 알고 있다면 이 웹사이트나 Nana 프로젝트를 개선하는 데 기여할 수 있습니다. 데이터프레임은 데이터 처리 전문 지식을 사용할 수 있습니다.

멋진 스크립트, 플러그인을 작성했거나 누셸을 어딘가에 통합했다면 nu_scripts 또는 Awesome Nu에 대한 기여를 환영합니다. 재현 단계가 있는 버그를 발견하고 이에 대한 GitHub 문제를 제출하는 것도 귀중한 도움이 됩니다! 누셸을 사용하는 것만으로도 누셸에 기여할 수 있습니다!

누셸은 빠르게 발전하므로 이 책은 지속적으로 업데이트해야 합니다. 이 책에 기여하는 데는 마크다운에 대한 기본적인 지식 외에 특별한 기술이 필요하지 않습니다. 또한 일부를 귀하의 언어로 번역하는 것을 고려할 수 있습니다.

누셸에 대해 논의할 수 있는 주요 장소는 Discord입니다. 뉴스 및 업데이트는 블로그를 팔로우할 수도 있습니다. 마지막으로 GitHub 토론을 사용하거나 GitHub 문제를 제출할 수 있습니다.