Rapide Tour d'Horizon
Le moyen le plus simple de découvrir ce que Nu peut faire est de commencer par quelques exemples, alors allons-y.
La première chose que vous remarquerez en exécutant une commande comme
ls est qu'au lieu de recevoir un bloc de texte, vous obtenez un tableau structuré.
ls
# => ╭────┬───────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────╮
# => │ # │ name │ type │ size │ modified │
# => ├────┼───────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
# => │ 0 │ 404.html │ file │ 429 B │ 3 days ago │
# => │ 1 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 955 B │ 8 mins ago │
# => │ 2 │ Gemfile │ file │ 1.1 KiB │ 3 days ago │
# => │ 3 │ Gemfile.lock │ file │ 6.9 KiB │ 3 days ago │
# => │ 4 │ LICENSE │ file │ 1.1 KiB │ 3 days ago │
# => │ 5 │ README.md │ file │ 213 B │ 3 days ago │
# => ...
Ce tableau fait plus qu'afficher le répertoire d'une manière différente. Comme les tableaux dans un tableur, ce tableau nous permet de travailler avec les données de manière plus interactive.
La première chose que nous allons faire est de trier notre tableau par taille. Pour ce faire, nous allons prendre la sortie de la commande
ls et l'injecter à une commande qui peut trier les tableaux en fonction du contenu d'une colonne.
ls | sort-by size | reverse
# => ╭────┬───────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────╮
# => │ # │ name │ type │ size │ modified │
# => ├────┼───────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┤
# => │ 0 │ Gemfile.lock │ file │ 6.9 KiB │ 3 days ago │
# => │ 1 │ SUMMARY.md │ file │ 3.7 KiB │ 3 days ago │
# => │ 2 │ Gemfile │ file │ 1.1 KiB │ 3 days ago │
# => │ 3 │ LICENSE │ file │ 1.1 KiB │ 3 days ago │
# => │ 4 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 955 B │ 9 mins ago │
# => │ 5 │ books.md │ file │ 687 B │ 3 days ago │
# => ...
Vous pouvez voir que pour arriver à faire cela, nous n'avons pas passé d'arguments en ligne de commande à
ls. À la place, nous avons utilisé la commande
sort-by fournit par Nu pour trier la sortie de la commande
ls. Pour afficher les fichiers les plus volumineux en haut, nous avons également utilisé
reverse.
Nu fournit de nombreuses commandes qui peuvent fonctionner sur des tableaux. Par exemple, nous pourrions utiliser la commande
where pour filtrer le contenu du tableau
ls afin qu'il n'affiche que les fichiers de plus de 1 kilo-octet :
ls | where size > 1kb
# => ╭───┬───────────────────┬──────┬─────────┬────────────╮
# => │ # │ name │ type │ size │ modified │
# => ├───┼───────────────────┼──────┼─────────┼────────────┤
# => │ 0 │ Gemfile │ file │ 1.1 KiB │ 3 days ago │
# => │ 1 │ Gemfile.lock │ file │ 6.9 KiB │ 3 days ago │
# => │ 2 │ LICENSE │ file │ 1.1 KiB │ 3 days ago │
# => │ 3 │ SUMMARY.md │ file │ 3.7 KiB │ 3 days ago │
# => ╰───┴───────────────────┴──────┴─────────┴────────────╯
Comme dans la philosophie Unix, le fait de pouvoir faire interagir les commandes entre elles nous permet de les combiner de nombreuses façons différentes. Voyons une autre commande :
ps
# => ╭─────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────╮
# => │ # │ pid │ ppid │ name │ status │ cpu │ mem │ virtual │
# => ├─────┼───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
# => │ 0 │ 87194 │ 1 │ mdworker_shared │ Sleep │ 0.00 │ 25.9 MB │ 418.0 GB │
# => │ 1 │ 87183 │ 2314 │ Arc Helper (Renderer) │ Sleep │ 0.00 │ 59.9 MB │ 1.6 TB │
# => │ 2 │ 87182 │ 2314 │ Arc Helper (Renderer) │ Sleep │ 0.23 │ 224.3 MB │ 1.6 TB │
# => │ 3 │ 87156 │ 87105 │ Code Helper (Plugin) │ Sleep │ 0.00 │ 56.0 MB │ 457.4 GB │
# => ...
Vous connaissez peut-être la commande
ps si vous avez utilisé Linux. Avec cette dernière, nous pouvons obtenir une liste de tous les processus en cours d'exécution sur le système, leur statut et leur nom. Nous pouvons également voir la charge CPU des processus.
Que faire si nous voulions afficher uniquement les processus qui utilisent activement le CPU ? Tout comme nous l'avons fait précédemment avec la commande
ls, nous pouvons également travailler avec le tableau que la commande
ps nous renvoie :
ps | where cpu > 5
# => ╭───┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────╮
# => │ # │ pid │ ppid │ name │ status │ cpu │ mem │ virtual │
# => ├───┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
# => │ 0 │ 86759 │ 86275 │ nu │ Running │ 6.27 │ 38.7 MB │ 419.7 GB │
# => │ 1 │ 89134 │ 1 │ com.apple.Virtualization.VirtualMachine │ Running │ 23.92 │ 1.5 GB │ 427.3 GB │
# => │ 2 │ 70414 │ 1 │ VTDecoderXPCService │ Sleep │ 19.04 │ 17.5 MB │ 419.7 GB │
# => │ 3 │ 2334 │ 1 │ TrackpadExtension │ Sleep │ 7.47 │ 25.3 MB │ 418.8 GB │
# => │ 4 │ 1205 │ 1 │ iTerm2 │ Sleep │ 11.92 │ 657.2 MB │ 421.7 GB │
# => ╰───┴───────┴───────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────╯
Jusqu'à présent, nous avons utilisé
ls et
ps pour lister des fichiers et des processus sous forme de tableau simple. Mais dans Nu, les données sont structurées et peuvent être imbriquées de manière arbitraire. Par exemple, explorons maintenant la commande
help commands.
Exécuter
help commands nous donne des informations sur toutes les commandes de Nushell sous forme de tableau. Cependant, la sortie sera assez grande, alors récupérons seulement la ligne pour la commande
each.
> commands | where name == each | first
# => ╭──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
# => │ name │ each │
# => │ category │ filters │
# => │ command_type │ built-in │
# => │ usage │ Run a closure on each row of the input list, creating a new list with the results. │
# => │ │ ╭───┬──────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────╮ │
# => │ params │ │ # │ name │ type │ required │ description │ │
# => │ │ ├───┼──────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
# => │ │ │ 0 │ closure │ closure(any) │ true │ The closure to run. │ │
# => │ │ │ 1 │ --help(-h) │ switch │ false │ Display the help message for this command │ │
# => │ │ │ 2 │ --keep-empty(-k) │ switch │ false │ keep empty result cells │ │
# => │ │ ╰───┴──────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────╯ │
# => │ │ ╭───┬───────────┬───────────╮ │
# => │ input_output │ │ # │ input │ output │ │
# => │ │ ├───┼───────────┼───────────┤ │
# => │ │ │ 0 │ list<any> │ list<any> │ │
# => │ │ │ 1 │ table │ list<any> │ │
# => │ │ │ 2 │ any │ any │ │
# => │ │ ╰───┴───────────┴───────────╯ │
# => │ search_terms │ for, loop, iterate, map │
# => ╰──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
Ceci est un peu différent des tableaux que nous avons vus avant. Récupérer une seule ligne d'un tableau nous donne un record, qui est un ensemble de paires clé-valeur. Notez que les colonnes "params" et "input_output" contiennent en fait des tableaux plutôt que des valeurs simples. Pour afficher seulement l'une de ces colonnes, nous pouvons utiliser la commande
get :
help commands | where name == each | first | get params
# => ╭───┬──────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────╮
# => │ # │ name │ type │ required │ description │
# => ├───┼──────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────────┤
# => │ 0 │ closure │ closure(any) │ true │ The closure to run. │
# => │ 1 │ --help(-h) │ switch │ false │ Display the help message for this command │
# => │ 2 │ --keep-empty(-k) │ switch │ false │ keep empty result cells │
# => ╰───┴──────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────────────────────────────────╯
La commande
get nous permet de plonger dans le contenu des données structurées (un tableau, un record ou une liste). Nous pouvons même lui passer des colonnes imbriquées pour accéder aux données à n'importe quelle profondeur.
help commands | where name == each | first | get params.name
# => ╭───┬──────────────────╮
# => │ 0 │ closure │
# => │ 1 │ --help(-h) │
# => │ 2 │ --keep-empty(-k) │
# => ╰───┴──────────────────╯
Ces colonnes imbriquées sont appelées chemins de cellules. Nu prendra le chemin de la cellule et ira à la donnée correspondante dans un tableau, un record ou une liste. Les chemins de cellules prennent également en charge les numéros de ligne, nous aurions donc pu réécrire le pipeline précédent ainsi :
help commands | where name == each | get 0.params.name
# => ╭───┬──────────────────╮
# => │ 0 │ closure │
# => │ 1 │ --help(-h) │
# => │ 2 │ --keep-empty(-k) │
# => ╰───┴──────────────────╯
Obtenir de l'aide
Vous pouvez voir le texte d'aide pour n'importe laquelle des commandes intégrées de Nu en utilisant la commande
help ou en passant l'option
--help à une commande. Vous pouvez également rechercher un sujet en faisant
help -f <topic>.
help path
# => Explore and manipulate paths.
# =>
# => There are three ways to represent a path:
# =>
# => * As a path literal, e.g., '/home/viking/spam.txt'
# => * As a structured path: a table with 'parent', 'stem', and 'extension' (and
# => * 'prefix' on Windows) columns. This format is produced by the 'path parse'
# => subcommand.
# => * As an inner list of path parts, e.g., '[[ / home viking spam.txt ]]'.
# => Splitting into parts is done by the `path split` command.
# =>
# => All subcommands accept all three variants as an input. Furthermore, the 'path
# => join' subcommand can be used to join the structured path or path parts back into
# => the path literal.
# =>
# => Usage:
# => > path
# =>
# => Subcommands:
# => path basename - Get the final component of a path
# => path dirname - Get the parent directory of a path
# => path exists - Check whether a path exists
# => path expand - Try to expand a path to its absolute form
# => path join - Join a structured path or a list of path parts.
# => path parse - Convert a path into structured data.
# => path relative-to - Get a path as relative to another path.
# => path split - Split a path into parts by a separator.
# => path type - Get the type of the object a path refers to (e.g., file, dir, symlink)
# =>
# => Flags:
# => -h, --help
# => Display this help message