Cheat Sheet Nushell
Types de donnée
convertir une string en un integer :
"12" | into int
convertir la date actuelle en un fuseau horaire donné :
date now | date to-timezone "Europe/London"
mettre à jour le language d'un record et si none est spécifié, insérer le language donné :
{'name': 'nu', 'stars': 5, 'language': 'Python'} | upsert language 'Rust'
convertir une liste de strings en yaml :
[one two three] | to yaml
afficher un tableau de données :
[[framework, language]; [Django, Python] [Laravel, PHP]]
sélectionner deux colonnes nommées du tableau et afficher leurs valeurs :
[{name: 'Robert' age: 34 position: 'Designer'}
{name: 'Margaret' age: 30 position: 'Software Developer'}
{name: 'Natalie' age: 50 position: 'Accountant'}
] | select name position
Strings
interpoler du texte :
let name = "Alice"
$"greetings, ($name)!"
# => greetings, Alice!
découper le texte à chaque virgule et stocker la liste dans la variable
string_list :
let string_list = "one,two,three" | split row ","
$string_list
# => ╭───┬───────╮
# => │ 0 │ one │
# => │ 1 │ two │
# => │ 2 │ three │
# => ╰───┴───────╯
vérifier si une string contient une sous-string :
"Hello, world!" | str contains "o, w"
# => true
concaténer plusieurs strings avec un délimiteur :
let str_list = [zero one two]
$str_list | str join ','
# => zero,one,two
découper le texte selon des indices :
'Hello World!' | str substring 4..8
# => o Wor
parser une string en des colonnes nommées :
'Nushell 0.80' | parse '{shell} {version}'
# => ╭───┬─────────┬─────────╮
# => │ # │ shell │ version │
# => ├───┼─────────┼─────────┤
# => │ 0 │ Nushell │ 0.80 │
# => ╰───┴─────────┴─────────╯
parser des valeurs au format csv :
"acronym,long\nAPL,A Programming Language" | from csv
# => ╭───┬─────────┬────────────────────────╮
# => │ # │ acronym │ long │
# => ├───┼─────────┼────────────────────────┤
# => │ 0 │ APL │ A Programming Language │
# => ╰───┴─────────┴────────────────────────╯
appliquer une couleur à un texte dans un terminal de commande :
$'(ansi purple_bold)This text is a bold purple!(ansi reset)'
# => This text is a bold purple!
Listes
insérer une valeur à un index dans une list :
[foo bar baz] | insert 1 'beeze'
# => ╭───┬───────╮
# => │ 0 │ foo │
# => │ 1 │ beeze │
# => │ 2 │ bar │
# => │ 3 │ baz │
# => ╰───┴───────╯
mettre à jour une liste par index :
[1, 2, 3, 4] | update 1 10
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 1 │
# => │ 1 │ 10 │
# => │ 2 │ 3 │
# => │ 3 │ 4 │
# => ╰───┴────╯
ajouter une valeur au début d'une liste :
let numbers = [1, 2, 3]
$numbers | prepend 0
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 0 │
# => │ 1 │ 1 │
# => │ 2 │ 2 │
# => │ 3 │ 3 │
# => ╰───┴───╯
ajouter une valeur à la fin d'une liste :
let numbers = [1, 2, 3]
$numbers | append 4
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 1 │
# => │ 1 │ 2 │
# => │ 2 │ 3 │
# => │ 3 │ 4 │
# => ╰───┴───╯
découper les premières valeurs d'une liste :
[cammomile marigold rose forget-me-not] | first 2
# => ╭───┬───────────╮
# => │ 0 │ cammomile │
# => │ 1 │ marigold │
# => ╰───┴───────────╯
itérer sur une liste ;
elt est la valeur actuelle de la liste :
let planets = [Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune]
$planets | each { |elt| $"($elt) is a planet of the solar system" }
# => ╭───┬─────────────────────────────────────────╮
# => │ 0 │ Mercury is a planet of the solar system │
# => │ 1 │ Venus is a planet of the solar system │
# => │ 2 │ Earth is a planet of the solar system │
# => │ 3 │ Mars is a planet of the solar system │
# => │ 4 │ Jupiter is a planet of the solar system │
# => │ 5 │ Saturn is a planet of the solar system │
# => │ 6 │ Uranus is a planet of the solar system │
# => │ 7 │ Neptune is a planet of the solar system │
# => ╰───┴─────────────────────────────────────────╯
itérer sur une liste avec un index et une valeur :
$planets | enumerate | each { |elt| $"($elt.index + 1) - ($elt.item)" }
# => ╭───┬─────────────╮
# => │ 0 │ 1 - Mercury │
# => │ 1 │ 2 - Venus │
# => │ 2 │ 3 - Earth │
# => │ 3 │ 4 - Mars │
# => │ 4 │ 5 - Jupiter │
# => │ 5 │ 6 - Saturn │
# => │ 6 │ 7 - Uranus │
# => │ 7 │ 8 - Neptune │
# => ╰───┴─────────────╯
réduire la liste à une unique valeur ;
reduce donne accès à un accumulateur qui est appliqué à chaque élément de la liste :
let scores = [3 8 4]
$"total = ($scores | reduce { |elt, acc| $acc + $elt })"
# => total = 15
réduire avec une valeur initiale (
--fold) :
let scores = [3 8 4]
$"total = ($scores | reduce --fold 1 { |elt, acc| $acc * $elt })"
# => total = 96
donner accès au 3ème élément de la liste :
let planets = [Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune]
$planets.2
# => Earth
vérifier si une string dans la liste commence par
E :
let planets = [Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune]
$planets | any {|elt| $elt | str starts-with "E" }
# => true
découper les éléments qui satisfont la condition donnée :
let cond = {|x| $x < 0 }; [-1 -2 9 1] | take while $cond
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ -1 │
# => │ 1 │ -2 │
# => ╰───┴────╯
Tablaux
trier un tableau :
ls | sort-by size
trier un tableau, obtenir les premières lignes :
ls | sort-by size | first 5
concaténer deux tableaux avec les mêmes colonnes :
let $a = [[first_column second_column third_column]; [foo bar snooze]]
let $b = [[first_column second_column third_column]; [hex seeze feeze]]
$a | append $b
# => ╭───┬──────────────┬───────────────┬──────────────╮
# => │ # │ first_column │ second_column │ third_column │
# => ├───┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
# => │ 0 │ foo │ bar │ snooze │
# => │ 1 │ hex │ seeze │ feeze │
# => ╰───┴──────────────┴───────────────┴──────────────╯
retirer la dernière colonne d'un tableau :
let teams_scores = [[team score plays]; ['Boston Celtics' 311 3] ['Golden State Warriors', 245 2]]
$teams_scores | drop column
# => ╭───┬───────────────────────┬───────╮
# => │ # │ team │ score │
# => ├───┼───────────────────────┼───────┤
# => │ 0 │ Boston Celtics │ 311 │
# => │ 1 │ Golden State Warriors │ 245 │
# => ╰───┴───────────────────────┴───────╯
Fichiers et système de fichier
ouvrir un fichier texte avec l'éditeur par défaut :
start file.txt
sauvegarder une string dans un fichier texte :
'lorem ipsum ' | save file.txt
ajouter une string à la fin d'un fichier texte :
'dolor sit amet' | save --append file.txt
sauvegarder un record dans file.json :
{ a: 1, b: 2 } | save file.json
rechercher des fichiers par nom de fichier de manière récursive :
glob **/*.{rs,toml} --depth 2
observer un fichier, exécuter une commande lorsqu'il change :
watch . --glob=**/*.rs {|| cargo test }
Commandes personnalisées
commande personnalisée avec un paramètre de type string :
def greet [name: string] {
$"hello ($name)"
}
commande personnalisée avec un paramètre par défaut fixé à nushell :
def greet [name = "nushell"] {
$"hello ($name)"
}
passer un paramètre nommé en définissant un flag pour une commande personnalisée :
def greet [
name: string
--age: int
] {
[$name $age]
}
greet world --age 10
utiliser le flag comme un switch avec un racourcis (-a) pour l'âge :
def greet [
name: string
--age (-a): int
--twice
] {
if $twice {
[$name $age $name $age]
} else {
[$name $age]
}
}
greet -a 10 --twice hello
commande personnalisée qui prend un nombre quelconque d'arguments positionnels en utilisant des paramètres restants :
def greet [...name: string] {
print "hello all:"
for $n in $name {
print $n
}
}
greet earth mars jupiter venus
# => hello all:
# => earth
# => mars
# => jupiter
# => venus
Variables
une variable immuable ne peut pas changer de valeur après déclaration :
let val = 42
print $val
# => 42
le shadowing d'une variable (déclaration d'une variable avec le même nom dans un autre scope) :
let val = 42
do { let val = 101; $val }
# => 101
$val
# => 42
déclarer une variable mutable avec le mot-clé mut :
mut val = 42
$val += 27
$val
# => 69
les closures et définitions imbriquées ne peuvent pas capturer des variables mutables de leur environnement (erreurs) :
mut x = 0
[1 2 3] | each { $x += 1 }
# => Error: nu::parser::expected_keyword
# =>
# => × Capture of mutable variable.
# => ╭─[entry #83:1:18]
# => 1 │ [1 2 3] | each { $x += 1 }
# => · ─┬
# => · ╰── capture of mutable variable
# => ╰────
une variable constante est immuable et est entièrement évaluée au moment du parsing :
const file = 'path/to/file.nu'
source $file
utiliser l'opérateur point d'interrogation
? pour retourner null au lieu d'une erreur si le chemin fourni est incorrect :
let files = (ls)
$files.name?.0?
assigner le résultat d'un pipeline à une variable :
let big_files = (ls | where size > 10kb)
$big_files
Modules
utiliser un module inline :
module greetings {
export def hello [name: string] {
$"hello ($name)!"
}
export def hi [where: string] {
$"hi ($where)!"
}
}
use greetings hello
hello "world"
importer un module depuis un fichier et utiliser son environnement dans le scope actuel :
# greetings.nu
export-env {
$env.MYNAME = "Arthur, King of the Britons"
}
export def hello [] {
$"hello ($env.MYNAME)"
}
use greetings.nu
$env.MYNAME
# => Arthur, King of the Britons
greetings hello
# => hello Arthur, King of the Britons!
utiliser la commande main dans un module :
# greetings.nu
export def hello [name: string] {
$"hello ($name)!"
}
export def hi [where: string] {
$"hi ($where)!"
}
export def main [] {
"greetings and salutations!"
}
use greetings.nu
greetings
# => greetings and salutations!
greetings hello world
# => hello world!