Cheat Sheet Nushell

convertir une string en un integer :

"12" | into int

convertir la date actuelle en un fuseau horaire donné :

date now | date to-timezone "Europe/London"

mettre à jour le language d'un record et si none est spécifié, insérer le language donné :

{ 'name' : 'nu' , 'stars' : 5 , 'language' : 'Python' } | upsert language 'Rust'

convertir une liste de strings en yaml :

[ one two three ] | to yaml

afficher un tableau de données :

[[ framework , language ]; [ Django , Python ] [ Laravel , PHP ]]

sélectionner deux colonnes nommées du tableau et afficher leurs valeurs :

[{ name : 'Robert' age : 34 position : 'Designer' } { name : 'Margaret' age : 30 position : 'Software Developer' } { name : 'Natalie' age : 50 position : 'Accountant' } ] | select name position

interpoler du texte :

let name = "Alice" $"greetings, ( $name )!" # => greetings, Alice!

découper le texte à chaque virgule et stocker la liste dans la variable string_list :

let string_list = "one,two,three" | split row "," $string_list # => ╭───┬───────╮ # => │ 0 │ one │ # => │ 1 │ two │ # => │ 2 │ three │ # => ╰───┴───────╯

vérifier si une string contient une sous-string :

"Hello, world!" | str contains "o, w" # => true

concaténer plusieurs strings avec un délimiteur :

let str_list = [ zero one two ] $str_list | str join ',' # => zero,one,two

découper le texte selon des indices :

'Hello World!' | str substring 4 .. 8 # => o Wor

parser une string en des colonnes nommées :

'Nushell 0.80' | parse '{shell} {version}' # => ╭───┬─────────┬─────────╮ # => │ # │ shell │ version │ # => ├───┼─────────┼─────────┤ # => │ 0 │ Nushell │ 0.80 │ # => ╰───┴─────────┴─────────╯

parser des valeurs au format csv :

"acronym,long

APL,A Programming Language" | from csv # => ╭───┬─────────┬────────────────────────╮ # => │ # │ acronym │ long │ # => ├───┼─────────┼────────────────────────┤ # => │ 0 │ APL │ A Programming Language │ # => ╰───┴─────────┴────────────────────────╯

appliquer une couleur à un texte dans un terminal de commande :

$'( ansi purple_bold )This text is a bold purple!( ansi reset )' # => This text is a bold purple!

insérer une valeur à un index dans une list :

[ foo bar baz ] | insert 1 'beeze' # => ╭───┬───────╮ # => │ 0 │ foo │ # => │ 1 │ beeze │ # => │ 2 │ bar │ # => │ 3 │ baz │ # => ╰───┴───────╯

mettre à jour une liste par index :

[ 1 , 2 , 3 , 4 ] | update 1 10 # => ╭───┬────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 10 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ 4 │ # => ╰───┴────╯

ajouter une valeur au début d'une liste :

let numbers = [ 1 , 2 , 3 ] $numbers | prepend 0 # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 0 │ # => │ 1 │ 1 │ # => │ 2 │ 2 │ # => │ 3 │ 3 │ # => ╰───┴───╯

ajouter une valeur à la fin d'une liste :

let numbers = [ 1 , 2 , 3 ] $numbers | append 4 # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ 4 │ # => ╰───┴───╯

découper les premières valeurs d'une liste :

[ cammomile marigold rose forget-me-not ] | first 2 # => ╭───┬───────────╮ # => │ 0 │ cammomile │ # => │ 1 │ marigold │ # => ╰───┴───────────╯

itérer sur une liste ; elt est la valeur actuelle de la liste :

let planets = [ Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ] $planets | each { | elt | $"( $elt ) is a planet of the solar system" } # => ╭───┬─────────────────────────────────────────╮ # => │ 0 │ Mercury is a planet of the solar system │ # => │ 1 │ Venus is a planet of the solar system │ # => │ 2 │ Earth is a planet of the solar system │ # => │ 3 │ Mars is a planet of the solar system │ # => │ 4 │ Jupiter is a planet of the solar system │ # => │ 5 │ Saturn is a planet of the solar system │ # => │ 6 │ Uranus is a planet of the solar system │ # => │ 7 │ Neptune is a planet of the solar system │ # => ╰───┴─────────────────────────────────────────╯

itérer sur une liste avec un index et une valeur :

$planets | enumerate | each { | elt | $"( $elt.index + 1 ) - ( $elt.item )" } # => ╭───┬─────────────╮ # => │ 0 │ 1 - Mercury │ # => │ 1 │ 2 - Venus │ # => │ 2 │ 3 - Earth │ # => │ 3 │ 4 - Mars │ # => │ 4 │ 5 - Jupiter │ # => │ 5 │ 6 - Saturn │ # => │ 6 │ 7 - Uranus │ # => │ 7 │ 8 - Neptune │ # => ╰───┴─────────────╯

réduire la liste à une unique valeur ; reduce donne accès à un accumulateur qui est appliqué à chaque élément de la liste :

let scores = [ 3 8 4 ] $"total = ( $scores | reduce { | elt , acc | $acc + $elt })" # => total = 15

réduire avec une valeur initiale ( --fold ) :

let scores = [ 3 8 4 ] $"total = ( $scores | reduce -- fold 1 { | elt , acc | $acc * $elt })" # => total = 96

donner accès au 3ème élément de la liste :

let planets = [ Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ] $planets.2 # => Earth

vérifier si une string dans la liste commence par E :

let planets = [ Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ] $planets | any {| elt | $elt | str starts-with "E" } # => true

découper les éléments qui satisfont la condition donnée :

let cond = {| x | $x < 0 }; [ -1 -2 9 1 ] | take while $cond # => ╭───┬────╮ # => │ 0 │ -1 │ # => │ 1 │ -2 │ # => ╰───┴────╯

trier un tableau :

ls | sort-by size

trier un tableau, obtenir les premières lignes :

ls | sort-by size | first 5

concaténer deux tableaux avec les mêmes colonnes :

let $a = [[ first_column second_column third_column ]; [ foo bar snooze ]] let $b = [[ first_column second_column third_column ]; [ hex seeze feeze ]] $a | append $b # => ╭───┬──────────────┬───────────────┬──────────────╮ # => │ # │ first_column │ second_column │ third_column │ # => ├───┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ foo │ bar │ snooze │ # => │ 1 │ hex │ seeze │ feeze │ # => ╰───┴──────────────┴───────────────┴──────────────╯

retirer la dernière colonne d'un tableau :

let teams_scores = [[ team score plays ]; [ 'Boston Celtics' 311 3 ] [ 'Golden State Warriors' , 245 2 ]] $teams_scores | drop column # => ╭───┬───────────────────────┬───────╮ # => │ # │ team │ score │ # => ├───┼───────────────────────┼───────┤ # => │ 0 │ Boston Celtics │ 311 │ # => │ 1 │ Golden State Warriors │ 245 │ # => ╰───┴───────────────────────┴───────╯

ouvrir un fichier texte avec l'éditeur par défaut :

start file.txt

sauvegarder une string dans un fichier texte :

'lorem ipsum ' | save file.txt

ajouter une string à la fin d'un fichier texte :

'dolor sit amet' | save -- append file.txt

sauvegarder un record dans file.json :

{ a : 1 , b : 2 } | save file.json

rechercher des fichiers par nom de fichier de manière récursive :

glob **/*. { rs , toml } -- depth 2

observer un fichier, exécuter une commande lorsqu'il change :

watch . -- glob =**/*.rs {|| cargo test }

commande personnalisée avec un paramètre de type string :

def greet [ name : string ] { $"hello ( $name )" }

commande personnalisée avec un paramètre par défaut fixé à nushell :

def greet [ name = "nushell" ] { $"hello ( $name )" }

passer un paramètre nommé en définissant un flag pour une commande personnalisée :

def greet [ name : string -- age : int ] { [ $name $age ] } greet world -- age 10

utiliser le flag comme un switch avec un racourcis (-a) pour l'âge :

def greet [ name : string -- age ( - a ): int -- twice ] { if $twice { [ $name $age $name $age ] } else { [ $name $age ] } } greet - a 10 -- twice hello

commande personnalisée qui prend un nombre quelconque d'arguments positionnels en utilisant des paramètres restants :

def greet [ ... name : string ] { print "hello all:" for $n in $name { print $n } } greet earth mars jupiter venus # => hello all: # => earth # => mars # => jupiter # => venus

une variable immuable ne peut pas changer de valeur après déclaration :

let val = 42 print $val # => 42

le shadowing d'une variable (déclaration d'une variable avec le même nom dans un autre scope) :

let val = 42 do { let val = 101 ; $val } # => 101 $val # => 42

déclarer une variable mutable avec le mot-clé mut :

mut val = 42 $val += 27 $val # => 69

les closures et définitions imbriquées ne peuvent pas capturer des variables mutables de leur environnement (erreurs) :

mut x = 0 [ 1 2 3 ] | each { $x += 1 } # => Error: nu::parser::expected_keyword # => # => × Capture of mutable variable. # => ╭─[entry #83:1:18] # => 1 │ [1 2 3] | each { $x += 1 } # => · ─┬ # => · ╰── capture of mutable variable # => ╰────

une variable constante est immuable et est entièrement évaluée au moment du parsing :

const file = 'path/to/file.nu' source $file

utiliser l'opérateur point d'interrogation ? pour retourner null au lieu d'une erreur si le chemin fourni est incorrect :

let files = ( ls ) $files.name ?.0?

assigner le résultat d'un pipeline à une variable :

let big_files = ( ls | where size > 10kb ) $big_files

utiliser un module inline :

module greetings { export def hello [ name : string ] { $"hello ( $name )!" } export def hi [ where : string ] { $"hi ( $where )!" } } use greetings hello hello "world"

importer un module depuis un fichier et utiliser son environnement dans le scope actuel :

# greetings.nu export-env { $env .MYNAME = "Arthur, King of the Britons" } export def hello [] { $"hello ( $env .MYNAME )" } use greetings .nu $env .MYNAME # => Arthur, King of the Britons greetings hello # => hello Arthur, King of the Britons!

utiliser la commande main dans un module :