Nushell
새로운 종류의 셸
모든 OS를 제어하는 파이프라인
Nu는 Linux, macOS, Windows에서 작동합니다. 한 번 배우면 어디서든 사용할 수 있습니다.
어디서나 구조화된 데이터
Nu의 파이프라인은 쉽게 선택하고, 필터링하고, 정렬할 수 있는 구조화된 데이터를 사용합니다. 더 이상 문자열을 파싱하지 않고 바로 문제 해결을 시작하세요.
강력한 플러그인
Nu는 강력한 플러그인 시스템 덕분에 쉽게 확장할 수 있습니다.
Nu는 기존 데이터와 함께 작동합니다
Nu는 JSON, YAML, XML, Excel 등을 이해합니다. 파일, 데이터베이스 또는 웹 API에 있든 상관없이 Nu 파이프라인으로 데이터를 가져오는 것은 쉽습니다.
Nu는 훌륭한 오류 메시지를 제공합니다
Nu는 형식화된 데이터로 작업하므로 다른 셸이 감지하지 못하는 오류를 포착합니다. 그리고 문제가 발생하면 어디서 왜 발생했는지 정확히 알려줍니다.
Nu 설치
Nushell은 컴파일된 프로그램, 패키지 관리자 및 소스 코드로 제공됩니다. 자세한 설치 지침은 여기에서 찾을 수 있습니다. 또는 바로 시작하세요.
macOS / Linux:
$ brew install nushell
Windows:
winget install nushell
커뮤니티
궁금한 점이 있으면 (영문) Discord 서버에 참여하세요. Nu를 처음 접하든 아니든 기꺼이 도와줄 사람들이 많이 있습니다.