Nu는 JSON, YAML, XML, Excel 등을 이해합니다. 파일, 데이터베이스 또는 웹 API에 있든 상관없이 Nu 파이프라인으로 데이터를 가져오는 것은 쉽습니다.

Nu는 형식화된 데이터로 작업하므로 다른 셸이 감지하지 못하는 오류를 포착합니다. 그리고 문제가 발생하면 어디서 왜 발생했는지 정확히 알려줍니다.

Nushell은 컴파일된 프로그램, 패키지 관리자 및 소스 코드로 제공됩니다. 자세한 설치 지침은 여기에서 찾을 수 있습니다. 또는 바로 시작하세요.

$ brew install nushell

winget install nushell

궁금한 점이 있으면 (영문) Discord 서버에 참여하세요. Nu를 처음 접하든 아니든 기꺼이 도와줄 사람들이 많이 있습니다.

피드백이나 풀 리퀘스트를 통해 이 페이지를 개선하는 데 기여해주세요.