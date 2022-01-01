Nu를 설치하고 실행하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 릴리스 페이지에서 미리 빌드된 바이너리를 다운로드하거나, 선호하는 패키지 관리자를 사용하거나, 소스에서 빌드할 수 있습니다.

기본 누셸 바이너리의 이름은 nu (Windows에서는 nu.exe )입니다. 설치 후 nu 를 입력하여 실행할 수 있습니다.

$ nu /home/sophiajt/Source >

Nu 바이너리는 각 GitHub 릴리스와 함께 Linux, macOS 및 Windows용으로 게시됩니다. 바이너리를 다운로드하여 압축을 푼 다음 PATH의 위치에 복사하기만 하면 됩니다.

Nu는 여러 패키지 관리자를 통해 사용할 수 있습니다.

macOS 및 Linux의 경우 Homebrew가 널리 사용됩니다( brew install nushell ).

Windows의 경우:

Winget 컴퓨터 범위 설치: winget install nushell --scope machine 컴퓨터 범위 업그레이드: winget update nushell 사용자 범위 설치: winget install nushell 또는 winget install nushell --scope user 사용자 범위 업그레이드: winget-cli 문제 #3011로 인해 winget update nushell 을 실행하면 예기치 않게 최신 버전이 C:\Program Files

u 에 설치됩니다. 이 문제를 해결하려면 winget install nushell 을 다시 실행하여 사용자 범위에 최신 버전을 설치하십시오.

Chocolatey ( choco install nushell )

Scoop ( scoop install nu )

Debian 및 Ubuntu의 경우:

curl -fsSL https://apt.fury.io/nushell/gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/fury-nushell.gpg echo "deb https://apt.fury.io/nushell/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fury.list sudo apt update sudo apt install nushell

RedHat/Fedora 및 Rocky Linux의 경우:

echo "[gemfury-nushell] name=Gemfury Nushell Repo baseurl=https://yum.fury.io/nushell/ enabled=1 gpgcheck=0 gpgkey=https://yum.fury.io/nushell/gpg.key" | sudo tee /etc/yum.repos.d/fury-nushell.repo sudo dnf install -y nushell

Alpine Linux의 경우:

echo "https://alpine.fury.io/nushell/" | tee -a /etc/apk/repositories apk update apk add --allow-untrusted nushell

크로스 플랫폼 설치:

npm ( npm install -g nushell 이 방법으로 설치하면 nu 플러그인이 포함되지 않습니다.)

Docker 이미지는 GitHub 컨테이너 레지스트리에서 사용할 수 있습니다. 최신 릴리스용 이미지는 Alpine 및 Debian용으로 정기적으로 빌드됩니다. 다음을 사용하여 대화형 모드에서 이미지를 실행할 수 있습니다.

docker run - it -- rm ghcr.io/nushell/nushell:<version>-<distro>

여기서 <version> 은 실행하려는 누셸 버전이고 <distro> 는 alpine 또는 bookworm 과 같은 최신 지원 Debian 릴리스입니다.

특정 명령을 실행하려면 다음을 사용하십시오.

docker run -- rm ghcr.io/nushell/nushell:latest-alpine - c "ls /usr/bin | where size > 10KiB"

Bash를 사용하여 현재 디렉터리에서 스크립트를 실행하려면 다음을 사용하십시오.

docker run -- rm \ -v $( pwd ) :/work \ ghcr.io /nushell/nushell:latest-alpine \ "/work/script.nu"

소스에서 Nu를 빌드할 수도 있습니다. 먼저 Rust 툴체인과 해당 종속성을 설정해야 합니다.

Rust가 제대로 작동하려면 시스템에 호환되는 컴파일러 스위트가 설치되어 있어야 합니다. 권장되는 컴파일러 스위트는 다음과 같습니다.

Linux: GCC 또는 Clang

macOS: Clang (Xcode 설치)

Windows: MSVC (Visual Studio 또는 Visual Studio 빌드 도구 설치) "C++를 사용한 데스크톱 개발" 워크로드를 설치해야 합니다. 모든 Visual Studio 에디션이 작동합니다(Community는 무료).



시스템에 Rust가 아직 없는 경우 rustup을 통해 설치하는 것이 가장 좋습니다. Rustup은 다른 Rust 버전 사용 관리를 포함하여 Rust 설치를 관리하는 방법입니다.

Nu는 현재 최신 안정(1.66.1 이상) 버전의 Rust가 필요합니다. 가장 좋은 방법은 rustup 이 올바른 버전을 찾도록 하는 것입니다. rustup 을 처음 열면 설치할 Rust 버전을 묻는 메시지가 표시됩니다.

Current installation options: default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu default toolchain: stable profile: default modify PATH variable: yes 1 ) Proceed with installation ( default ) 2 ) Customize installation 3 ) Cancel installation

준비가 되면 1을 누르고 Enter 키를 누릅니다.

rustup 을 통해 Rust를 설치하지 않으려면 다른 방법(예: Linux 배포판의 패키지에서)으로 설치할 수도 있습니다. 1.66.1 이상 버전의 Rust를 설치해야 합니다.

"pkg-config", "build-essential" 및 "libssl-dev" 패키지를 설치해야 합니다.

apt install pkg-config libssl-dev build-essential

"libxcb", "openssl-devel" 및 "libX11-devel"을 설치해야 합니다.

yum install libxcb openssl-devel libX11-devel

Homebrew를 사용하여 "openssl" 및 "cmake"를 다음을 사용하여 설치해야 합니다.

brew install openssl cmake

macOS에서 패키지 관리에 Nix를 사용하는 경우 openssl , cmake , pkg-config 및 curl 패키지가 필요합니다. 다음과 같이 설치할 수 있습니다.

nix-env --install (및 기타)을 사용하여 전역적으로.

(및 기타)을 사용하여 전역적으로. home.nix 구성에서 Home Manager를 사용하여 로컬로.

구성에서 Home Manager를 사용하여 로컬로. nix-shell (및 기타)을 사용하여 일시적으로.

누셸 릴리스는 인기 있는 Rust 패키지 레지스트리 crates.io에 소스로 게시됩니다. 이렇게 하면 cargo 를 사용하여 최신 Nu 릴리스를 쉽게 빌드하고 설치할 수 있습니다.

cargo install nu -- locked

cargo 도구는 Nu와 해당 소스 종속성을 다운로드하고 빌드하여 cargo bin 경로에 설치하는 작업을 수행합니다.

cargo 를 사용할 때 기본 플러그인은 별도로 설치해야 합니다. 지침은 이 책의 플러그인 설치 섹션을 참조하십시오.

GitHub의 최신 소스에서 Nu를 빌드할 수도 있습니다. 이렇게 하면 최신 기능 및 버그 수정에 즉시 액세스할 수 있습니다. 먼저 저장소를 복제합니다.

git clone https://github.com/nushell/nushell.git

거기서 다음을 사용하여 Nu를 빌드하고 실행할 수 있습니다.

cd nushell # ./nushell cargo build --workspace ; cargo run

릴리스 모드에서 Nu를 빌드하고 실행할 수도 있으며, 이렇게 하면 더 많은 최적화가 활성화됩니다.

cargo build --release --workspace ; cargo run --release