Instalando Nu
Atualmente, as melhores maneiras de instalar o Nu são a partir do crates.io, fazer o download dos binários da nossa página de releases, fazer o build a partir dos fontes ou baixar um container pronto com o Docker.
Binários
Você pode baixar o Nu da página de releases. Alternativamente, se você usa o Homebrew para macOS, pode instalar o binário executando o comando
brew install nushell.
Preparando
Antes de instalar o Nu, precisamos nos certificar de que nosso sistema tem os requisitos necessários. Atualmente, isso significa ter certeza de que temos tanto o conjunto de ferramentas do Rust como as dependências locais instaladas.
Instalando o Rust
Se ainda não tivermos o Rust instalado no sistema, a melhor maneira de instalar é via rustup. Rustup é uma maneira de gerenciar instalações, inclusive de versões diferentes de Rust.
O Nu atualmente requer a versão nightly do Rust. Quando você abrir o "rustup" pela primeira vez, ele vai perguntar qual versão do Rust você quer instalar:
Current installation options:
default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu
default toolchain: stable
modify PATH variable: yes
1) Proceed with installation (default)
2) Customize installation
3) Cancel installation
Selecione a opção #2 para customizar a instalação.
Default host triple?
Aperte enter aqui para selecionar o default.
Default toolchain? (stable/beta/nightly/none)
Certifique-se de digitar "nightly" aqui e pressionar enter. Isso vai levar à configuração seguinte:
Modify PATH variable? (y/n)
Você pode opcionalmente atualizar o seu path. Normalmente é uma boa ideia, pois torna os passos seguintes mais fáceis.
Current installation options:
default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu
default toolchain: nightly
modify PATH variable: yes
1) Proceed with installation (default)
2) Customize installation
3) Cancel installation
Você pode ver que o toolchain agora mudou para a versão nightly. Se isso parece um pouco arriscado, não se preocupe. O compilador do Rust passa por uma bateria completa de testes. O compilador nightly é praticamente tão confiável quanto a versão estável.
Quando estiver pronto, pressione 1 e enter. Depois desse ponto, podemos seguir as instruções que o "rustup" nos der e teremos um compilador Rust funcionando no nosso sistema.
Se você preferir não instalar o Rust via "rustup", você pode também instalar por outros métodos (por exemplo, a partir de um pacote em uma distribuição Linux). Apenas se certifique de instalar uma versão nightly recente.
Dependências
Debian/Ubuntu
Você vai precisar instalar os pacotes "pkg-config" e "libssl-dev":
apt install pkg-config libssl-dev
Usuários Linux que quiserem usar as funcionalidades opcionais
rawkey ou
clipboard precisarão instalar os pacotes "libx11-dev" and "libxcb-composite0-dev":
apt install libxcb-composite0-dev libx11-dev
macOS
Ao usar o Homebrew, você precisará instalar o "openssl" e o "cmake" usando:
brew install openssl cmake
Instalando a partir do crates.io
Quando tivermos todas as dependências de que o Nu precisa, podemos instalá-lo usando o comando
cargo, que vem junto com o compilador Rust.
cargo install nu --locked
Pronto! A ferramenta cargo fará o download do Nu e das dependências do fonte, o build e a instalação no caminho bin do cargo, de forma que possamos rodá-lo.
Se quiser instalar todas as funcionalidades, inclusive algumas opcionais divertidas, você pode usar:
cargo install nu --locked --features=stable
Para esse comando funcionar, certifique-se de ter todas as dependências (mostradas acima) instaladas no seu sistema.
Uma vez instalado, podemos rodar o Nu usando o comando
nu:
$ nu
/home/sophia/Source>
Fazendo o Build a partir dos fontes
Também podemos fazer o build do código fonte diretamente do GitHub. Isso nos dá acesso imediato às últimas funcionalidades e correções do Nu.
git clone https://github.com/nushell/nushell.git
O Git vai clonar o repositório principal do nushell e daí podemos fazer o build e rodar o Nu:
cd nushell
cargo build --workspace --features=stable; cargo run --features=stable
Você também pode fazer o build e rodar o Nu em modo release:
cargo build --release --workspace --features=stable; cargo run --release --features=stable
Pessoas mais acostumadas com Rust podem se perguntar por que fazemos tanto o "build" como o "run" se o "run" já faz o build por padrão. Isso serve para contornar uma falha da nova opção
default-run no Cargo e assegurar que será feito o build de todos os plugins, embora possa não ser necessário no futuro.
Configurando como login shell
!!! Nushell ainda está em desenvovlimento e pode não estar estável para uso diário. !!!
Você pode definir o seu login shell usando o comando
chsh.
Algumas distribuições Linux possuem uma lista de shells válidos em
/etc/shells e não permitirão modificar o shell até que o Nu esteja nessa lista branca. Você pode ver um erro similar ao mostrado abaixo se não tiver atualizado seu arquivo
shells.
chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell
Você pode adicionar o Nu à lista de shell permitidos acrescentando o binário do Nu ao arquivo
shells. O caminho a ser adicionado pode ser encontrado com o comando
which nu e geralmente é
$HOME/.cargo/bin/nu.