Instalando Nu

Atualmente, as melhores maneiras de instalar o Nu são a partir do crates.io, fazer o download dos binários da nossa página de releases, fazer o build a partir dos fontes ou baixar um container pronto com o Docker.

Você pode baixar o Nu da página de releases. Alternativamente, se você usa o Homebrew para macOS, pode instalar o binário executando o comando brew install nushell .

Antes de instalar o Nu, precisamos nos certificar de que nosso sistema tem os requisitos necessários. Atualmente, isso significa ter certeza de que temos tanto o conjunto de ferramentas do Rust como as dependências locais instaladas.

Se ainda não tivermos o Rust instalado no sistema, a melhor maneira de instalar é via rustup. Rustup é uma maneira de gerenciar instalações, inclusive de versões diferentes de Rust.

O Nu atualmente requer a versão nightly do Rust. Quando você abrir o "rustup" pela primeira vez, ele vai perguntar qual versão do Rust você quer instalar:

Current installation options: default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu default toolchain: stable modify PATH variable: yes 1 ) Proceed with installation ( default ) 2 ) Customize installation 3 ) Cancel installation

Selecione a opção #2 para customizar a instalação.

Default host triple?

Aperte enter aqui para selecionar o default.

Default toolchain? ( stable /beta/nightly/none )

Certifique-se de digitar "nightly" aqui e pressionar enter. Isso vai levar à configuração seguinte:

Modify PATH variable? ( y /n )

Você pode opcionalmente atualizar o seu path. Normalmente é uma boa ideia, pois torna os passos seguintes mais fáceis.

Current installation options: default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu default toolchain: nightly modify PATH variable: yes 1 ) Proceed with installation ( default ) 2 ) Customize installation 3 ) Cancel installation

Você pode ver que o toolchain agora mudou para a versão nightly. Se isso parece um pouco arriscado, não se preocupe. O compilador do Rust passa por uma bateria completa de testes. O compilador nightly é praticamente tão confiável quanto a versão estável.

Quando estiver pronto, pressione 1 e enter. Depois desse ponto, podemos seguir as instruções que o "rustup" nos der e teremos um compilador Rust funcionando no nosso sistema.

Se você preferir não instalar o Rust via "rustup", você pode também instalar por outros métodos (por exemplo, a partir de um pacote em uma distribuição Linux). Apenas se certifique de instalar uma versão nightly recente.

Você vai precisar instalar os pacotes "pkg-config" e "libssl-dev":

apt install pkg-config libssl-dev

Usuários Linux que quiserem usar as funcionalidades opcionais rawkey ou clipboard precisarão instalar os pacotes "libx11-dev" and "libxcb-composite0-dev":

apt install libxcb-composite0-dev libx11-dev

Ao usar o Homebrew, você precisará instalar o "openssl" e o "cmake" usando:

brew install openssl cmake

Quando tivermos todas as dependências de que o Nu precisa, podemos instalá-lo usando o comando cargo , que vem junto com o compilador Rust.

cargo install nu -- locked

Pronto! A ferramenta cargo fará o download do Nu e das dependências do fonte, o build e a instalação no caminho bin do cargo, de forma que possamos rodá-lo.

Se quiser instalar todas as funcionalidades, inclusive algumas opcionais divertidas, você pode usar:

cargo install nu -- locked -- features =stable

Para esse comando funcionar, certifique-se de ter todas as dependências (mostradas acima) instaladas no seu sistema.

Uma vez instalado, podemos rodar o Nu usando o comando nu :

$ nu /home/sophia/Source >

Também podemos fazer o build do código fonte diretamente do GitHub. Isso nos dá acesso imediato às últimas funcionalidades e correções do Nu.

git clone https://github.com/nushell/nushell.git

O Git vai clonar o repositório principal do nushell e daí podemos fazer o build e rodar o Nu:

cd nushell cargo build --workspace --features=stable ; cargo run --features=stable

Você também pode fazer o build e rodar o Nu em modo release:

cargo build -- release -- workspace -- features =stable ; cargo run -- release -- features =stable

Pessoas mais acostumadas com Rust podem se perguntar por que fazemos tanto o "build" como o "run" se o "run" já faz o build por padrão. Isso serve para contornar uma falha da nova opção default-run no Cargo e assegurar que será feito o build de todos os plugins, embora possa não ser necessário no futuro.

!!! Nushell ainda está em desenvovlimento e pode não estar estável para uso diário. !!!

Você pode definir o seu login shell usando o comando chsh .

Algumas distribuições Linux possuem uma lista de shells válidos em /etc/shells e não permitirão modificar o shell até que o Nu esteja nessa lista branca. Você pode ver um erro similar ao mostrado abaixo se não tiver atualizado seu arquivo shells .

chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell