Explorando seu sistema
Shells mais antigos permitem que você navegue pelo sistema de arquivos e execute comandos. Shells modernos como o Nu permitem que você faça o mesmo. Vamos dar uma olhada em alguns dos comandos comuns que você vai usar quando estiver interagindo com seu sistema.
Visualizando o conteúdo de directórios
ls
Como vimos em outros capítulos,
ls é um comando para visualizar o conteúdo de um caminho. Nu retorna o conteúdo como uma tabela que podemos usar adiante.
O comando
ls também recebe um parâmetro opcional para mudar o que você gostaria de ver. Por exemplo, podemos listar os arquivos cujo nome termina em ".txt".
ls *.txt
# => ---+--------------+------+----------+---------+--------------+--------------
# => # | name | type | readonly | size | accessed | modified
# => ---+--------------+------+----------+---------+--------------+--------------
# => 0 | history.txt | File | | 1.3 KB | 2 months ago | a day ago
# => 1 | readonly.txt | File | readonly | <empty> | 2 months ago | 2 months ago
# => ---+--------------+------+----------+---------+--------------+--------------
O asterisco (*) usado no parâmetro opcional acima "*.txt" é chamado de coringa. Ele faz uma correspondência com qualquer coisa. Você pode ler o coringa "*.txt" como "aceite qualquer nome de arquivo, desde que termine com '.txt'".
Nu também usa coringas modernos, que permitem acesso a diretórios mais profundos.
ls **/*.rs
# => -----+-----------------------------------------------------+------+----------+----------+----------------+----------------
# => # | name | type | readonly | size | accessed | modified
# => -----+-----------------------------------------------------+------+----------+----------+----------------+----------------
# => 0 | src/cli.rs | File | | 19.1 KB | 15 hours ago | 15 hours ago
# => 1 | src/commands/args.rs | File | | 244 B | 2 months ago | 2 months ago
# => 2 | src/commands/autoview.rs | File | | 2.5 KB | 15 hours ago | 15 hours ago
# => 3 | src/commands/cd.rs | File | | 277 B | a week ago | a week ago
# => 4 | src/commands/classified.rs | File | | 13.5 KB | 15 hours ago | 15 hours ago
# => 5 | src/commands/clip.rs | File | | 2.0 KB | 2 days ago | 2 days ago
Aqui estamos procurando qualquer arquivo cujo nome termine com ".rs" e os dois asteriscos dizem ainda "em qualquer diretório começando a partir daqui".
Mudando o diretório atual
cd new_directory
Para mudar do diretório atual para um outro, usamos o comando
cd. Assim como em outros shells, podemos usar o nome do diretório ou, se quisermos ir para um diretório acima, podemos usar o atalho
...
Comandos de sistema de arquivo
Nu também fornece alguns comandos básicos de sistemas de arquivos que funcionam entre plataformas diferentes.
Podemos mover um item de um lugar para outro usando o comando
mv.
mv item location
Podemos copiar um item de um local para outro:
cp item location
Podemos remover um item:
rm item
Os três comandos também podem usar os coringas que vimos anteriormente com
ls.
Por fim, podemos criar um novo diretório usando o comando
mkdir:
mkdir new_directory