Explorando seu sistema

Shells mais antigos permitem que você navegue pelo sistema de arquivos e execute comandos. Shells modernos como o Nu permitem que você faça o mesmo. Vamos dar uma olhada em alguns dos comandos comuns que você vai usar quando estiver interagindo com seu sistema.

ls

Como vimos em outros capítulos, ls é um comando para visualizar o conteúdo de um caminho. Nu retorna o conteúdo como uma tabela que podemos usar adiante.

O comando ls também recebe um parâmetro opcional para mudar o que você gostaria de ver. Por exemplo, podemos listar os arquivos cujo nome termina em ".txt".

ls *.txt # => ---+--------------+------+----------+---------+--------------+-------------- # => # | name | type | readonly | size | accessed | modified # => ---+--------------+------+----------+---------+--------------+-------------- # => 0 | history.txt | File | | 1.3 KB | 2 months ago | a day ago # => 1 | readonly.txt | File | readonly | <empty> | 2 months ago | 2 months ago # => ---+--------------+------+----------+---------+--------------+--------------

O asterisco (*) usado no parâmetro opcional acima "*.txt" é chamado de coringa. Ele faz uma correspondência com qualquer coisa. Você pode ler o coringa "*.txt" como "aceite qualquer nome de arquivo, desde que termine com '.txt'".

Nu também usa coringas modernos, que permitem acesso a diretórios mais profundos.

ls **/*.rs # => -----+-----------------------------------------------------+------+----------+----------+----------------+---------------- # => # | name | type | readonly | size | accessed | modified # => -----+-----------------------------------------------------+------+----------+----------+----------------+---------------- # => 0 | src/cli.rs | File | | 19.1 KB | 15 hours ago | 15 hours ago # => 1 | src/commands/args.rs | File | | 244 B | 2 months ago | 2 months ago # => 2 | src/commands/autoview.rs | File | | 2.5 KB | 15 hours ago | 15 hours ago # => 3 | src/commands/cd.rs | File | | 277 B | a week ago | a week ago # => 4 | src/commands/classified.rs | File | | 13.5 KB | 15 hours ago | 15 hours ago # => 5 | src/commands/clip.rs | File | | 2.0 KB | 2 days ago | 2 days ago

Aqui estamos procurando qualquer arquivo cujo nome termine com ".rs" e os dois asteriscos dizem ainda "em qualquer diretório começando a partir daqui".

cd new_directory

Para mudar do diretório atual para um outro, usamos o comando cd . Assim como em outros shells, podemos usar o nome do diretório ou, se quisermos ir para um diretório acima, podemos usar o atalho .. .

Nu também fornece alguns comandos básicos de sistemas de arquivos que funcionam entre plataformas diferentes.

Podemos mover um item de um lugar para outro usando o comando mv .

mv item location

Podemos copiar um item de um local para outro:

cp item location

Podemos remover um item:

rm item

Os três comandos também podem usar os coringas que vimos anteriormente com ls .

Por fim, podemos criar um novo diretório usando o comando mkdir :