Tradicionalmente, comandos de shell do Unix comunicavam-se entre si através de strings de texto. Um comando gerava texto como saída através da saída padrão (normalmente abreviada como 'stdout') e o outro comando lia o texto pela entrada padrão (ou 'stdin'). Desse modo, os dois comandos podiam se comunicar.

Podemos pensar nesse tipo de comunicação como baseada em texto ou baseada em strings.

Nu adota essa abordagem para seus comandos e a amplia para incluir outros tipos de dados. Atualmente, Nu suporta dois tipos de dados: simples e estruturados.

Como muitas linguagens de programação, Nu modela dados usando um conjunto de tipos de dados simples e estruturados. Tipos de dados simples incluem inteiros, decimais, strings, booleanos, datas e caminhos. Inclui também um tipo especial para tamanhos de arquivos.

Números inteiros. Exemplos incluem 1, 5 e 100.

Decimais são números com um componente fracionário. Exemplos incluem 1.5, 2.0 e 15.333.

Strings são a maneira fundamental de se representar texto. Aparecem entre aspas duplas. Exemplos incluem "Fred", "myname.txt" e "Lynchburg, VA".

Strings no Nu são compatíveis com Unicode por padrão, então pode-se usar texto UTF-8 com facilidade.

Booleanos representam os valores verdadeiro ou falso. Ao invés de se escrever seus valores diretamente, são frequentemente o resultado de uma comparação.

Datas e horários são mantidos juntos no tipo de dado Data. Valores de Data usados pelo sistema são compatíceis com fusos horários e usam o fuso UTC por padrão.

Caminhos são uma forma independente de plataforma de se representar o caminho de um arquivo num dado sistema operacional. Exemplos incluem /usr/bin e C:\Users\file.txt.

Tamanhos de arquivos são mantidos num tipo especial de inteiros chamado bytes. Exemplos incluem 100, 15kb e 100mb.

Dados estruturados são criados a partir de dados simples. Por exemplo, em vez de um inteiro simples, dados estruturados nos dão uma maneira de representar múltiplos inteiros no mesmo valor. Aqui está uma lista dos tipos de daods estruturados suportados atualmente: objetos, dados binários, listas e blocos.

O tipo de dados Objeto representa o que você veria em uma linha de dados em uma tabela. Ele tem diferentes elementos de dados e a cada elemento é dado um nome de coluna.

Dados binários, como os dados de um arquivo de imagem, são um agrupamento cru de bytes.

Listas podem guardar mais de um valor. Isso faz com que sejam um bom container para linhas de dados em uma tabela.