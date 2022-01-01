安装 Nu
有很多方法可以获取并使用 Nu。你可以从我们的 发布页面 下载预编译的二进制文件，也可以 使用你喜欢的软件包管理器，或者从源码构建。
Nushell 的主要二进制文件被命名为
nu（或 Windows 下的
nu.exe）。安装完成后你可以通过输入
nu 来启动它：
$ nu
/home/sophiajt/Source>
预编译二进制包
Nu 二进制文件在 GitHub 的 Release 页 发布，适用于 Linux、macOS 和 Windows。只需下载并解压二进制文件，然后将其复制到你的系统
PATH 上的某个位置即可。
软件包管理器
Nu 可以通过几个软件包管理器获得：
对于 macOS 和 Linux，Homebrew 是一个流行的选择（
brew install nushell）。
对于 Windows：
- 机器范围安装:
winget install nushell --scope machine
- 机器范围升级:
winget update nushell
- 用户范围安装:
winget install nushellor
winget install nushell --scope user
- 用户范围升级: 由于 winget-cli 问题 #3011，运行
winget update nushell会意外地将最新版本安装到
C:\Program Files\nu。要解决此问题，请再次运行
winget install nushell以在用户范围内安装最新版本。
- 机器范围安装:
Chocolatey (
choco install nushell)
Scoop (
scoop install nu)
对于 Debian 和 Ubuntu：
curl -fsSL https://apt.fury.io/nushell/gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/fury-nushell.gpg
echo "deb https://apt.fury.io/nushell/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/fury.list
sudo apt update
sudo apt install nushell
对于 RedHat/Fedora 和 Rocky Linux：
echo "[gemfury-nushell]
name=Gemfury Nushell Repo
baseurl=https://yum.fury.io/nushell/
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=https://yum.fury.io/nushell/gpg.key" | sudo tee /etc/yum.repos.d/fury-nushell.repo
sudo dnf install -y nushell
对于 Alpine Linux：
echo "https://alpine.fury.io/nushell/" | tee -a /etc/apk/repositories
apk update
apk add --allow-untrusted nushell
跨平台安装：
- npm (
npm install -g nushell请注意，以这种方式安装，nu 插件是不包含在内的)
Docker 容器镜像
Docker 镜像可从 GitHub 容器注册表获得。最新版本的镜像会定期为 Alpine 和 Debian 构建。 你可以使用以下命令以交互模式运行镜像：
docker run -it --rm ghcr.io/nushell/nushell:<version>-<distro>
其中
<version> 是你想要运行的 Nushell 版本，
<distro> 是
alpine 或最新的受支持的 Debian 版本，例如
bookworm。
要运行特定命令，请使用：
docker run --rm ghcr.io/nushell/nushell:latest-alpine -c "ls /usr/bin | where size > 10KiB"
要使用 Bash 从当前目录运行脚本，请使用：
docker run --rm \
-v $(pwd):/work \
ghcr.io/nushell/nushell:latest-alpine \
"/work/script.nu"
从源码构建
你也可以从源代码构建
Nu。首先，你需要设置 Rust 工具链和它的依赖项。
安装编译器套件
为了使 Rust 能够正常工作，你需要在你的系统上安装一个兼容的编译器套件。以下是推荐的编译器套件：
- Linux：GCC 或 Clang
- macOS：Clang（安装 Xcode）
- Windows：MSVC（安装 Visual Studio 或 Visual Studio Build Tools)
- 请确保安装 "用 C++ 进行桌面开发" 相关包
- 任何 Visual Studio 版本都可以（社区版是免费的）
安装 Rust
如果我们的系统中还没有 Rust，最好的方法是通过 rustup 来安装它。Rustup 是一种管理 Rust 安装的工具，可以管理使用不同的 Rust 版本。
Nu 目前需要 最新（1.66.1 或更高）的稳定 版本的 Rust。最好的方法是让
rustup 为你找到正确的版本。当你第一次打开
rustup 时，它会询问你想安装哪个版本的 Rust：
Current installation options:
default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu
default toolchain: stable
profile: default
modify PATH variable: yes
1) Proceed with installation (default)
2) Customize installation
3) Cancel installation
一旦我们准备好了，我们就按
1，然后回车。
如果你不愿意通过
rustup 来安装 Rust，你也可以通过其他方法来安装它（比如从 Linux 发行版的软件包中）。只要确保安装 1.66.1 或更高版本的 Rust 即可。
依赖
Debian/Ubuntu
你将需要安装 "pkg-config"、"build-essential" 和 "libssl-dev" 包：
apt install pkg-config libssl-dev build-essential
基于 RHEL 的发行版
你需要安装 "libxcb"、"openssl-devel" 和 "libX11-devel"：
yum install libxcb openssl-devel libX11-devel
macOS
Homebrew
使用 Homebrew，你需要通过如下方式安装 "openssl" 和 "cmake" ：
brew install openssl cmake
Nix
如果在 macOS 上使用 Nix 进行包管理，则需要
openssl、
cmake、
pkg-config 和
curl 包。这些可以通过以下方式安装：
- 全局安装，使用
nix-env --install（以及其他方式）。
- 本地安装，在你的
home.nix配置中使用 Home Manager。
- 临时安装，使用
nix-shell（以及其他方式）。
使用 crates.io 和 Cargo 构建
Nu 发行版会作为源码发布到流行的 Rust 包仓库 crates.io。这使得使用
cargo 构建并安装最新的 Nu 版本变得很容易：
cargo install nu --locked
cargo 工具将完成下载 Nu 及其源码依赖，构建并将其安装到 cargo bin 路径中。
请注意，使用
cargo 时，必须单独安装默认插件。有关说明，请参阅本书的插件安装部分。
从 GitHub 仓库构建
我们也可以从 GitHub 上的最新源码构建自己的 Nu。这让我们可以立即获得最新的功能和错误修复。首先，克隆源码仓库：
git clone https://github.com/nushell/nushell.git
然后，我们可以用以下方式构建和运行 Nu：
cd nushell
# ./nushell
cargo build --workspace; cargo run
你也可以在发布模式下构建和运行 Nu，以获得更多的编译优化：
cargo build --release --workspace; cargo run --release
熟悉 Rust 的人可能会问，如果
run 默认会构建，为什么我们还要做
build 和
run 这两个步骤？这是为了解决 Cargo 中新的
default-run 选项的缺陷，并确保所有插件都被构建，尽管这在将来可能不再需要。