之前我们使用了lspsdatesys等命令来加载关于文件、进程、日期时间和系统本身的信息。每条命令都会给我们提供一个信息表，以对其进行探索。我们也可以通过其他方式将数据载入表格以供使用。

打开文件

Nu 在处理数据方面最强大的能力之一是open命令。它是一个多功能命令，可以处理许多不同的数据格式。为了说明这一点让我们试着打开一个 JSON 文件：

open editors/vscode/package.json
# => ──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# =>  name             │ lark
# =>  description      │ Lark support for VS Code
# =>  author           │ Lark developers
# =>  license          │ MIT
# =>  version          │ 1.0.0
# =>  repository       │ [row type url]
# =>  publisher        │ vscode
# =>  categories       │ [table 0 rows]
# =>  keywords         │ [table 1 rows]
# =>  engines          │ [row vscode]
# =>  activationEvents │ [table 1 rows]
# =>  main             │ ./out/extension
# =>  contributes      │ [row configuration grammars languages]
# =>  scripts          │ [row compile postinstall test vscode:prepublish watch]
# =>  devDependencies  │ [row @types/mocha @types/node tslint typescript vscode vscode-languageclient]
# => ──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ls类似，打开一个 Nu 支持的文件类型，会返回一些不仅仅是文本（或一个字节流）的东西。这里我们打开了一个来自 JavaScript 项目的 "package.json" 文件。Nu 可以识别 JSON 文本并将其解析为一个数据表。

如果我们想查看当前项目的版本，我们可以使用get命令：

open editors/vscode/package.json | get version
# => 1.0.0

Nu 目前支持直接从以下格式加载表数据：

你知道吗？

在底层，open 会在你的作用域中查找与文件扩展名匹配的 from ... 子命令。 因此，你可以通过创建自己的 from ... 子命令来简单地扩展 open 支持的文件类型集。

但是，当你加载其他的文本文件时会发生什么呢？让我们试一试：

open README.md

我们会看到该文件的内容。

本质上，这些文本文件对 Nu 来说就是一个大字符串。接下来，我们将讨论如何处理这些字符串，以便从中获得我们需要的数据。

NUON

Nushell 对象表示法（Nushell Object Notation，NUON）旨在成为 Nushell 的 JavaScript 对象表示法（JavaScript Object Notation，JSON）。 也就是说，NUON 代码是描述某种数据结构的有效 Nushell 代码。 例如，这是一个有效的 NUON（示例来自默认配置文件）：

{
  menus: [
    # 默认 nushell 菜单的配置
    # 注意缺少 source 参数
    {
      name: completion_menu
      only_buffer_difference: false
      marker: "| "
      type: {
          layout: columnar
          columns: 4
          col_width: 20   # 可选值。如果缺少，则使用所有屏幕宽度来计算列宽
          col_padding: 2
      }
      style: {
          text: green
          selected_text: green_reverse
          description_text: yellow
      }
    }
  ]
}

你可能会注意到它与 JSON 非常相似，你是对的。 NUON 是 JSON 的超集！ 也就是说，任何 JSON 代码都是有效的 NUON 代码，因此也是有效的 Nushell 代码。 与 JSON 相比，NUON 更“人性化”。 例如，允许注释，并且不需要逗号。

目前 NUON 的一个限制是它不能表示所有的 Nushell 数据类型。 最值得注意的是，NUON 不允许序列化代码块。

处理字符串

处理来自 Nu 外部数据时一个普遍情况是，它并不总是以 Nu 理解的格式出现。通常这些数据是以字符串的形式提供给我们的。

想象一下，我们得到了这个数据文件：

open people.txt
# => Octavia | Butler | Writer
# => Bob | Ross | Painter
# => Antonio | Vivaldi | Composer

我们想要的数据都由管道（|）符号隔开，每人单独一行。由于 Nu 没有默认的以管道分隔的文件格式，所以我们必须自己来解析。

当我们引入这个文件时，我们需要做的第一件事是确保后续每次只处理一行：

open people.txt | lines
# => ───┬──────────────────────────────
# =>  0 │ Octavia | Butler | Writer
# =>  1 │ Bob | Ross | Painter
# =>  2 │ Antonio | Vivaldi | Composer
# => ───┴──────────────────────────────

可以看到，我们正在处理这些行，因为我们又回到了一个列表中。下一步是看看是否可以把行分割成更有用的东西。为此，我们将使用split命令。split，顾名思义，为我们提供了一种分割字符串的方法。我们将使用splitcolumn子命令，将内容分成多列。我们会告诉它分隔符是什么，剩下的就由它来完成：

open people.txt | lines | split column "|"
# => ───┬──────────┬───────────┬───────────
# =>  # │ column1  │ column2   │ column3
# => ───┼──────────┼───────────┼───────────
# =>  0 │ Octavia  │  Butler   │  Writer
# =>  1 │ Bob      │  Ross     │  Painter
# =>  2 │ Antonio  │  Vivaldi  │  Composer
# => ───┴──────────┴───────────┴───────────

这看起来差不多了，只是还有一些额外的空白字符，让我们 trim 掉这些空格：

open people.txt | lines | split column "|" | str trim
# => ───┬─────────┬─────────┬──────────
# =>  # │ column1 │ column2 │ column3
# => ───┼─────────┼─────────┼──────────
# =>  0 │ Octavia │ Butler  │ Writer
# =>  1 │ Bob     │ Ross    │ Painter
# =>  2 │ Antonio │ Vivaldi │ Composer
# => ───┴─────────┴─────────┴──────────

还不错，split命令返回给我们可以使用的数据，还预设了默认的列名：

open people.txt | lines | split column "|" | str trim | get column1
# => ───┬─────────
# =>  0 │ Octavia
# =>  1 │ Bob
# =>  2 │ Antonio
# => ───┴─────────

我们也可以用自定义的列名代替默认的：

open people.txt | lines | split column "|" first_name last_name job | str trim
# => ───┬────────────┬───────────┬──────────
# =>  # │ first_name │ last_name │ job
# => ───┼────────────┼───────────┼──────────
# =>  0 │ Octavia    │ Butler    │ Writer
# =>  1 │ Bob        │ Ross      │ Painter
# =>  2 │ Antonio    │ Vivaldi   │ Composer
# => ───┴────────────┴───────────┴──────────

现在，我们的数据加载到一个表中了，我们可以使用之前对表所用的各种命令来处理它：

open people.txt | lines | split column "|" first_name last_name job | str trim | sort-by first_name
# => ───┬────────────┬───────────┬──────────
# =>  # │ first_name │ last_name │ job
# => ───┼────────────┼───────────┼──────────
# =>  0 │ Antonio    │ Vivaldi   │ Composer
# =>  1 │ Bob        │ Ross      │ Painter
# =>  2 │ Octavia    │ Butler    │ Writer
# => ───┴────────────┴───────────┴──────────

其他可用于字符串的命令有：

如果我们已经知道待处理的数据具有 Nu 能够理解的格式，则可以使用一些辅助命令，例如，我们打开一个 Rust 的 Cargo.lock 文件：

open Cargo.lock
# => # This file is automatically @generated by Cargo.
# => # It is not intended for manual editing.
# => [[package]]
# => name = "adhoc_derive"
# => version = "0.1.2"

"Cargo.lock" 实际上是一个 .toml 文件，但是文件扩展名不是 .toml。没关系，我们可以使用 from 命令和 toml 子命令：

open Cargo.lock | from toml
# => ──────────┬───────────────────
# =>  metadata │ [row 107 columns]
# =>  package  │ [table 130 rows]
# => ──────────┴───────────────────

每种 Nu 能打开并理解的结构化数据文本格式都有对应的 from 命令可以使用，只需要把支持的格式作为子命令传给 from 就可以了。

以原始模式打开

虽然能够打开一个文件并立即使用其数据表很有帮助，但这并不总是我们想要的。为了获得原始文本，open命令可以接受一个可选的--raw标志：

open Cargo.toml --raw
# => [package]                                                                                        name = "nu"
# => version = "0.1.3"
# => authors = ["Yehuda Katz <wycats@gmail.com>", "Sophia Turner <547158+sophiajt@users.noreply.github.com>"]
# => description = "A shell for the GitHub era"
# => license = "MIT"

SQLite

SQLite 数据库会被 open 自动检测，无论其文件扩展名是什么。你可以打开整个数据库：

open foo.db

或者 get 一个特定的表：

open foo.db | get some_table

或者运行任何你喜欢的 SQL 查询：

open foo.db | query db "select * from some_table"

（注意：一些旧版本的 Nu 使用 into db | query 而不是 query db

获取 URLs

除了从文件系统中加载文件，你还可以通过使用http get命令来加载 URLs。这将从互联网上获取 URL 的内容并返回：

http get https://blog.rust-lang.org/feed.xml
# => ╭────────────┬──────────────────╮
# => │ tag        │ feed             │
# => │ attributes │ {record 1 field} │
# => │ content    │ [table 18 rows]  │
# => ╰────────────┴──────────────────╯
