Nushell 速查表

将字符串转换为整数：

"12" | into int

将当前日期转换为提供的时区：

date now | date to-timezone "Asia/Shanghai"

更新记录的语言，如果未指定，则插入提供的值：

{ 'name' : 'nu' , 'stars' : 5 , 'language' : 'Python' } | upsert language 'Rust'

将字符串列表转换为 yaml：

[ one two three ] | to yaml

打印表格数据：

[[ framework , language ]; [ Django , Python ] [ Laravel , PHP ]]

从表中选择两个命名列并打印它们的值：

[{ name : 'Robert' age : 34 position : 'Designer' } { name : 'Margaret' age : 30 position : 'Software Developer' } { name : 'Natalie' age : 50 position : 'Accountant' } ] | select name position

插值文本：

let name = "Alice" $"greetings, ( $name )!" # => greetings, Alice!

按逗号分隔符拆分文本并将列表保存到 string_list 变量：

let string_list = "one,two,three" | split row "," $string_list # => ╭───┬───────╮ # => │ 0 │ one │ # => │ 1 │ two │ # => │ 2 │ three │ # => ╰───┴───────╯

检查字符串是否包含子字符串：

"Hello, world!" | str contains "o, w" # => true

用分隔符连接多个字符串：

let str_list = [ zero one two ] $str_list | str join ',' # => zero,one,two

按索引切片文本：

'Hello World!' | str substring 4 .. 8 # => o Wor

将字符串解析为命名列：

'Nushell 0.80' | parse '{shell} {version}' # => ╭───┬─────────┬─────────╮ # => │ # │ shell │ version │ # => ├───┼─────────┼─────────┤ # => │ 0 │ Nushell │ 0.80 │ # => ╰───┴─────────┴─────────╯

解析逗号分隔值 (csv)：

"acronym,long

APL,A Programming Language" | from csv # => ╭───┬─────────┬────────────────────────╮ # => │ # │ acronym │ long │ # => ├───┼─────────┼────────────────────────┤ # => │ 0 │ APL │ A Programming Language │ # => ╰───┴─────────┴────────────────────────╯

在命令行终端中为文本着色：

$'( ansi purple_bold )This text is a bold purple!( ansi reset )' # => This text is a bold purple!

在索引处插入列表值：

[ foo bar baz ] | insert 1 'beeze' # => ╭───┬───────╮ # => │ 0 │ foo │ # => │ 1 │ beeze │ # => │ 2 │ bar │ # => │ 3 │ baz │ # => ╰───┴───────╯

按索引更新列表值：

[ 1 , 2 , 3 , 4 ] | update 1 10 # => ╭───┬────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 10 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ 4 │ # => ╰───┴────╯

在列表前添加值：

let numbers = [ 1 , 2 , 3 ] $numbers | prepend 0 # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 0 │ # => │ 1 │ 1 │ # => │ 2 │ 2 │ # => │ 3 │ 3 │ # => ╰───┴───╯

在列表后追加值：

let numbers = [ 1 , 2 , 3 ] $numbers | append 4 # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ 4 │ # => ╰───┴───╯

切片第一个列表值：

[ cammomile marigold rose forget-me-not ] | first 2 # => ╭───┬───────────╮ # => │ 0 │ cammomile │ # => │ 1 │ marigold │ # => ╰───┴───────────╯

遍历列表； elt 是当前列表值：

let planets = [ Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ] $planets | each { | elt | $"( $elt ) is a planet of the solar system" } # => ╭───┬─────────────────────────────────────────╮ # => │ 0 │ Mercury is a planet of the solar system │ # => │ 1 │ Venus is a planet of the solar system │ # => │ 2 │ Earth is a planet of the solar system │ # => │ 3 │ Mars is a planet of the solar system │ # => │ 4 │ Jupiter is a planet of the solar system │ # => │ 5 │ Saturn is a planet of the solar system │ # => │ 6 │ Uranus is a planet of the solar system │ # => │ 7 │ Neptune is a planet of the solar system │ # => ╰───┴─────────────────────────────────────────╯

带索引和值遍历列表：

$planets | enumerate | each { | elt | $"( $elt.index + 1 ) - ( $elt.item )" } # => ╭───┬─────────────╮ # => │ 0 │ 1 - Mercury │ # => │ 1 │ 2 - Venus │ # => │ 2 │ 3 - Earth │ # => │ 3 │ 4 - Mars │ # => │ 4 │ 5 - Jupiter │ # => │ 5 │ 6 - Saturn │ # => │ 6 │ 7 - Uranus │ # => │ 7 │ 8 - Neptune │ # => ╰───┴─────────────╯

将列表归约为单个值； reduce 提供对应用于列表中每个元素的累加器的访问：

let scores = [ 3 8 4 ] $"total = ( $scores | reduce { | elt , acc | $acc + $elt })" # => total = 15

带初始值的归约 ( --fold )：

let scores = [ 3 8 4 ] $"total = ( $scores | reduce -- fold 1 { | elt , acc | $acc * $elt })" # => total = 96

访问列表中的第 3 个项目：

let planets = [ Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ] $planets.2 # => Earth

检查列表中是否有任何字符串以 E 开头：

let planets = [ Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ] $planets | any {| elt | $elt | str starts-with "E" } # => true

切片满足提供条件的项：

let cond = {| x | $x < 0 }; [ -1 -2 9 1 ] | take while $cond # => ╭───┬────╮ # => │ 0 │ -1 │ # => │ 1 │ -2 │ # => ╰───┴────╯

对表进行排序：

ls | sort-by size

对表进行排序，获取前几行：

ls | sort-by size | first 5

连接具有相同列的两个表：

let $a = [[ first_column second_column third_column ]; [ foo bar snooze ]] let $b = [[ first_column second_column third_column ]; [ hex seeze feeze ]] $a | append $b # => ╭───┬──────────────┬───────────────┬──────────────╮ # => │ # │ first_column │ second_column │ third_column │ # => ├───┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ foo │ bar │ snooze │ # => │ 1 │ hex │ seeze │ feeze │ # => ╰───┴──────────────┴───────────────┴──────────────╯

删除表的最后一列：

let teams_scores = [[ team score plays ]; [ 'Boston Celtics' 311 3 ] [ 'Golden State Warriors' , 245 2 ]] $teams_scores | drop column # => ╭───┬───────────────────────┬───────╮ # => │ # │ team │ score │ # => ├───┼───────────────────────┼───────┤ # => │ 0 │ Boston Celtics │ 311 │ # => │ 1 │ Golden State Warriors │ 245 │ # => ╰───┴───────────────────────┴───────╯

使用默认文本编辑器打开文本文件：

start file.txt

将字符串保存到文本文件：

'lorem ipsum ' | save file.txt

将字符串追加到文本文件末尾：

'dolor sit amet' | save -- append file.txt

将记录保存到 file.json：

{ a : 1 , b : 2 } | save file.json

按文件名递归搜索文件：

glob **/*. { rs , toml } -- depth 2

监视文件，每当文件更改时运行命令：

watch . -- glob =**/*.rs {|| cargo test }

带有字符串类型参数的自定义命令：

def greet [ name : string ] { $"hello ( $name )" }

默认参数设置为 nushell 的自定义命令：

def greet [ name = "nushell" ] { $"hello ( $name )" }

通过为自定义命令定义标志来传递命名参数：

def greet [ name : string -- age : int ] { [ $name $age ] } greet world -- age 10

使用标志作为开关，并为 age 使用简写标志 (-a)：

def greet [ name : string -- age ( - a ): int -- twice ] { if $twice { [ $name $age $name $age ] } else { [ $name $age ] } } greet - a 10 -- twice hello

使用 rest 参数接受任意数量的位置参数的自定义命令：

def greet [ ... name : string ] { print "hello all:" for $n in $name { print $n } } greet earth mars jupiter venus # => hello all: # => earth # => mars # => jupiter # => venus

不可变变量在声明后不能更改其值：

let val = 42 print $val # => 42

遮蔽变量（在不同作用域中声明同名变量）：

let val = 42 do { let val = 101 ; $val } # => 101 $val # => 42

使用 mut 关键字声明可变变量：

mut val = 42 $val += 27 $val # => 69

闭包和嵌套的 def 不能从其环境中捕获可变变量（会报错）：

mut x = 0 [ 1 2 3 ] | each { $x += 1 } # => Error: nu::parser::expected_keyword # => # => × Capture of mutable variable. # => ╭─[entry #83:1:18] # => 1 │ [1 2 3] | each { $x += 1 } # => · ─┬ # => · ╰── capture of mutable variable # => ╰────

常量变量是不可变的，并且在解析时完全求值：

const file = 'path/to/file.nu' source $file

如果提供的路径不正确，使用问号运算符 ? 返回 null 而不是错误：

let files = ( ls ) $files.name ?.0?

将管道的结果赋给变量：

let big_files = ( ls | where size > 10kb ) $big_files

使用内联模块：

module greetings { export def hello [ name : string ] { $"hello ( $name )!" } export def hi [ where : string ] { $"hi ( $where )!" } } use greetings hello hello "world"

从文件导入模块并在当前作用域中使用其环境：

# greetings.nu export-env { $env .MYNAME = "Arthur, King of the Britons" } export def hello [] { $"hello ( $env .MYNAME )" } use greetings .nu $env .MYNAME # => Arthur, King of the Britons greetings hello # => hello Arthur, King of the Britons!

在模块中使用 main 命令：