Nushell 速查表
数据类型
将字符串转换为整数：
"12" | into int
将当前日期转换为提供的时区：
date now | date to-timezone "Asia/Shanghai"
更新记录的语言，如果未指定，则插入提供的值：
{'name': 'nu', 'stars': 5, 'language': 'Python'} | upsert language 'Rust'
将字符串列表转换为 yaml：
[one two three] | to yaml
打印表格数据：
[[framework, language]; [Django, Python] [Laravel, PHP]]
从表中选择两个命名列并打印它们的值：
[{name: 'Robert' age: 34 position: 'Designer'}
{name: 'Margaret' age: 30 position: 'Software Developer'}
{name: 'Natalie' age: 50 position: 'Accountant'}
] | select name position
字符串
插值文本：
let name = "Alice"
$"greetings, ($name)!"
# => greetings, Alice!
按逗号分隔符拆分文本并将列表保存到
string_list 变量：
let string_list = "one,two,three" | split row ","
$string_list
# => ╭───┬───────╮
# => │ 0 │ one │
# => │ 1 │ two │
# => │ 2 │ three │
# => ╰───┴───────╯
检查字符串是否包含子字符串：
"Hello, world!" | str contains "o, w"
# => true
用分隔符连接多个字符串：
let str_list = [zero one two]
$str_list | str join ','
# => zero,one,two
按索引切片文本：
'Hello World!' | str substring 4..8
# => o Wor
将字符串解析为命名列：
'Nushell 0.80' | parse '{shell} {version}'
# => ╭───┬─────────┬─────────╮
# => │ # │ shell │ version │
# => ├───┼─────────┼─────────┤
# => │ 0 │ Nushell │ 0.80 │
# => ╰───┴─────────┴─────────╯
解析逗号分隔值 (csv)：
"acronym,long\nAPL,A Programming Language" | from csv
# => ╭───┬─────────┬────────────────────────╮
# => │ # │ acronym │ long │
# => ├───┼─────────┼────────────────────────┤
# => │ 0 │ APL │ A Programming Language │
# => ╰───┴─────────┴────────────────────────╯
在命令行终端中为文本着色：
$'(ansi purple_bold)This text is a bold purple!(ansi reset)'
# => This text is a bold purple!
列表
在索引处插入列表值：
[foo bar baz] | insert 1 'beeze'
# => ╭───┬───────╮
# => │ 0 │ foo │
# => │ 1 │ beeze │
# => │ 2 │ bar │
# => │ 3 │ baz │
# => ╰───┴───────╯
按索引更新列表值：
[1, 2, 3, 4] | update 1 10
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 1 │
# => │ 1 │ 10 │
# => │ 2 │ 3 │
# => │ 3 │ 4 │
# => ╰───┴────╯
在列表前添加值：
let numbers = [1, 2, 3]
$numbers | prepend 0
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 0 │
# => │ 1 │ 1 │
# => │ 2 │ 2 │
# => │ 3 │ 3 │
# => ╰───┴───╯
在列表后追加值：
let numbers = [1, 2, 3]
$numbers | append 4
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 1 │
# => │ 1 │ 2 │
# => │ 2 │ 3 │
# => │ 3 │ 4 │
# => ╰───┴───╯
切片第一个列表值：
[cammomile marigold rose forget-me-not] | first 2
# => ╭───┬───────────╮
# => │ 0 │ cammomile │
# => │ 1 │ marigold │
# => ╰───┴───────────╯
遍历列表；
elt 是当前列表值：
let planets = [Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune]
$planets | each { |elt| $"($elt) is a planet of the solar system" }
# => ╭───┬─────────────────────────────────────────╮
# => │ 0 │ Mercury is a planet of the solar system │
# => │ 1 │ Venus is a planet of the solar system │
# => │ 2 │ Earth is a planet of the solar system │
# => │ 3 │ Mars is a planet of the solar system │
# => │ 4 │ Jupiter is a planet of the solar system │
# => │ 5 │ Saturn is a planet of the solar system │
# => │ 6 │ Uranus is a planet of the solar system │
# => │ 7 │ Neptune is a planet of the solar system │
# => ╰───┴─────────────────────────────────────────╯
带索引和值遍历列表：
$planets | enumerate | each { |elt| $"($elt.index + 1) - ($elt.item)" }
# => ╭───┬─────────────╮
# => │ 0 │ 1 - Mercury │
# => │ 1 │ 2 - Venus │
# => │ 2 │ 3 - Earth │
# => │ 3 │ 4 - Mars │
# => │ 4 │ 5 - Jupiter │
# => │ 5 │ 6 - Saturn │
# => │ 6 │ 7 - Uranus │
# => │ 7 │ 8 - Neptune │
# => ╰───┴─────────────╯
将列表归约为单个值；
reduce 提供对应用于列表中每个元素的累加器的访问：
let scores = [3 8 4]
$"total = ($scores | reduce { |elt, acc| $acc + $elt })"
# => total = 15
带初始值的归约 (
--fold)：
let scores = [3 8 4]
$"total = ($scores | reduce --fold 1 { |elt, acc| $acc * $elt })"
# => total = 96
访问列表中的第 3 个项目：
let planets = [Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune]
$planets.2
# => Earth
检查列表中是否有任何字符串以
E 开头：
let planets = [Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune]
$planets | any {|elt| $elt | str starts-with "E" }
# => true
切片满足提供条件的项：
let cond = {|x| $x < 0 }; [-1 -2 9 1] | take while $cond
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ -1 │
# => │ 1 │ -2 │
# => ╰───┴────╯
表格
对表进行排序：
ls | sort-by size
对表进行排序，获取前几行：
ls | sort-by size | first 5
连接具有相同列的两个表：
let $a = [[first_column second_column third_column]; [foo bar snooze]]
let $b = [[first_column second_column third_column]; [hex seeze feeze]]
$a | append $b
# => ╭───┬──────────────┬───────────────┬──────────────╮
# => │ # │ first_column │ second_column │ third_column │
# => ├───┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
# => │ 0 │ foo │ bar │ snooze │
# => │ 1 │ hex │ seeze │ feeze │
# => ╰───┴──────────────┴───────────────┴──────────────╯
删除表的最后一列：
let teams_scores = [[team score plays]; ['Boston Celtics' 311 3] ['Golden State Warriors', 245 2]]
$teams_scores | drop column
# => ╭───┬───────────────────────┬───────╮
# => │ # │ team │ score │
# => ├───┼───────────────────────┼───────┤
# => │ 0 │ Boston Celtics │ 311 │
# => │ 1 │ Golden State Warriors │ 245 │
# => ╰───┴───────────────────────┴───────╯
文件和文件系统
使用默认文本编辑器打开文本文件：
start file.txt
将字符串保存到文本文件：
'lorem ipsum ' | save file.txt
将字符串追加到文本文件末尾：
'dolor sit amet' | save --append file.txt
将记录保存到 file.json：
{ a: 1, b: 2 } | save file.json
按文件名递归搜索文件：
glob **/*.{rs,toml} --depth 2
监视文件，每当文件更改时运行命令：
watch . --glob=**/*.rs {|| cargo test }
自定义命令
带有字符串类型参数的自定义命令：
def greet [name: string] {
$"hello ($name)"
}
默认参数设置为 nushell 的自定义命令：
def greet [name = "nushell"] {
$"hello ($name)"
}
通过为自定义命令定义标志来传递命名参数：
def greet [
name: string
--age: int
] {
[$name $age]
}
greet world --age 10
使用标志作为开关，并为 age 使用简写标志 (-a)：
def greet [
name: string
--age (-a): int
--twice
] {
if $twice {
[$name $age $name $age]
} else {
[$name $age]
}
}
greet -a 10 --twice hello
使用 rest 参数接受任意数量的位置参数的自定义命令：
def greet [...name: string] {
print "hello all:"
for $n in $name {
print $n
}
}
greet earth mars jupiter venus
# => hello all:
# => earth
# => mars
# => jupiter
# => venus
变量
不可变变量在声明后不能更改其值：
let val = 42
print $val
# => 42
遮蔽变量（在不同作用域中声明同名变量）：
let val = 42
do { let val = 101; $val }
# => 101
$val
# => 42
使用 mut 关键字声明可变变量：
mut val = 42
$val += 27
$val
# => 69
闭包和嵌套的 def 不能从其环境中捕获可变变量（会报错）：
mut x = 0
[1 2 3] | each { $x += 1 }
# => Error: nu::parser::expected_keyword
# =>
# => × Capture of mutable variable.
# => ╭─[entry #83:1:18]
# => 1 │ [1 2 3] | each { $x += 1 }
# => · ─┬
# => · ╰── capture of mutable variable
# => ╰────
常量变量是不可变的，并且在解析时完全求值：
const file = 'path/to/file.nu'
source $file
如果提供的路径不正确，使用问号运算符
? 返回 null 而不是错误：
let files = (ls)
$files.name?.0?
将管道的结果赋给变量：
let big_files = (ls | where size > 10kb)
$big_files
模块
使用内联模块：
module greetings {
export def hello [name: string] {
$"hello ($name)!"
}
export def hi [where: string] {
$"hi ($where)!"
}
}
use greetings hello
hello "world"
从文件导入模块并在当前作用域中使用其环境：
# greetings.nu
export-env {
$env.MYNAME = "Arthur, King of the Britons"
}
export def hello [] {
$"hello ($env.MYNAME)"
}
use greetings.nu
$env.MYNAME
# => Arthur, King of the Britons
greetings hello
# => hello Arthur, King of the Britons!
在模块中使用 main 命令：
# greetings.nu
export def hello [name: string] {
$"hello ($name)!"
}
export def hi [where: string] {
$"hi ($where)!"
}
export def main [] {
"greetings and salutations!"
}
use greetings.nu
greetings
# => greetings and salutations!
greetings hello world
# => hello world!