누셸 치트 시트
데이터 유형
문자열을 정수로 변환:
"12" | into int
현재 날짜를 제공된 시간대로 변환:
date now | date to-timezone "Europe/London"
레코드의 언어를 업데이트하고 지정되지 않은 경우 제공된 값을 삽입합니다.
{'name': 'nu', 'stars': 5, 'language': 'Python'} | upsert language 'Rust'
문자열 목록을 yaml로 변환:
[one two three] | to yaml
테이블 데이터 인쇄:
[[framework, language]; [Django, Python] [Laravel, PHP]]
테이블에서 두 개의 명명된 열을 선택하고 해당 값을 인쇄합니다.
[{name: 'Robert' age: 34 position: 'Designer'}
{name: 'Margaret' age: 30 position: 'Software Developer'}
{name: 'Natalie' age: 50 position: 'Accountant'}
] | select name position
문자열
텍스트 보간:
let name = "Alice"
$"greetings, ($name)!"
# => greetings, Alice!
쉼표 구분 기호로 텍스트를 분할하고 목록을
string_list 변수에 저장합니다.
let string_list = "one,two,three" | split row ","
$string_list
# => ╭───┬───────╮
# => │ 0 │ one │
# => │ 1 │ two │
# => │ 2 │ three │
# => ╰───┴───────╯
문자열에 하위 문자열이 포함되어 있는지 확인:
"Hello, world!" | str contains "o, w"
# => true
구분 기호로 여러 문자열 결합:
let str_list = [zero one two]
$str_list | str join ','
# => zero,one,two
인덱스로 텍스트 슬라이스:
'Hello World!' | str substring 4..8
# => o Wor
문자열을 명명된 열로 구문 분석:
'Nushell 0.80' | parse '{shell} {version}'
# => ╭───┬─────────┬─────────╮
# => │ # │ shell │ version │
# => ├───┼─────────┼─────────┤
# => │ 0 │ Nushell │ 0.80 │
# => ╰───┴─────────┴─────────╯
쉼표로 구분된 값(csv) 구문 분석:
"acronym,long\nAPL,A Programming Language" | from csv
# => ╭───┬─────────┬────────────────────────╮
# => │ # │ acronym │ long │
# => ├───┼─────────┼────────────────────────┤
# => │ 0 │ APL │ A Programming Language │
# => ╰───┴─────────┴────────────────────────╯
명령줄 터미널에서 텍스트 색상 지정:
$'(ansi purple_bold)This text is a bold purple!(ansi reset)'
# => This text is a bold purple!
목록
인덱스에 목록 값 삽입:
[foo bar baz] | insert 1 'beeze'
# => ╭───┬───────╮
# => │ 0 │ foo │
# => │ 1 │ beeze │
# => │ 2 │ bar │
# => │ 3 │ baz │
# => ╰───┴───────╯
인덱스로 목록 값 업데이트:
[1, 2, 3, 4] | update 1 10
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 1 │
# => │ 1 │ 10 │
# => │ 2 │ 3 │
# => │ 3 │ 4 │
# => ╰───┴────╯
목록 값 앞에 추가:
let numbers = [1, 2, 3]
$numbers | prepend 0
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 0 │
# => │ 1 │ 1 │
# => │ 2 │ 2 │
# => │ 3 │ 3 │
# => ╰───┴───╯
목록 값 추가:
let numbers = [1, 2, 3]
$numbers | append 4
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 1 │
# => │ 1 │ 2 │
# => │ 2 │ 3 │
# => │ 3 │ 4 │
# => ╰───┴───╯
첫 번째 목록 값 슬라이스:
[cammomile marigold rose forget-me-not] | first 2
# => ╭───┬───────────╮
# => │ 0 │ cammomile │
# => │ 1 │ marigold │
# => ╰───┴───────────╯
목록 반복,
elt는 현재 목록 값입니다.
let planets = [Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune]
$planets | each { |elt| $"($elt) is a planet of the solar system" }
# => ╭───┬─────────────────────────────────────────╮
# => │ 0 │ Mercury is a planet of the solar system │
# => │ 1 │ Venus is a planet of the solar system │
# => │ 2 │ Earth is a planet of the solar system │
# => │ 3 │ Mars is a planet of the solar system │
# => │ 4 │ Jupiter is a planet of the solar system │
# => │ 5 │ Saturn is a planet of the solar system │
# => │ 6 │ Uranus is a planet of the solar system │
# => │ 7 │ Neptune is a planet of the solar system │
# => ╰───┴─────────────────────────────────────────╯
인덱스와 값으로 목록을 반복합니다.
$planets | enumerate | each { |elt| $"($elt.index + 1) - ($elt.item)" }
# => ╭───┬─────────────╮
# => │ 0 │ 1 - Mercury │
# => │ 1 │ 2 - Venus │
# => │ 2 │ 3 - Earth │
# => │ 3 │ 4 - Mars │
# => │ 4 │ 5 - Jupiter │
# => │ 5 │ 6 - Saturn │
# => │ 6 │ 7 - Uranus │
# => │ 7 │ 8 - Neptune │
# => ╰───┴─────────────╯
목록을 단일 값으로 줄입니다.
reduce는 목록의 각 요소에 적용되는 누산기에 대한 액세스를 제공합니다.
let scores = [3 8 4]
$"total = ($scores | reduce { |elt, acc| $acc + $elt })"
# => total = 15
초기 값으로 줄입니다(
--fold).
let scores = [3 8 4]
$"total = ($scores | reduce --fold 1 { |elt, acc| $acc * $elt })"
# => total = 96
목록의 세 번째 항목에 대한 액세스를 제공합니다.
let planets = [Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune]
$planets.2
# => Earth
목록의 문자열 중
E로 시작하는 것이 있는지 확인합니다.
let planets = [Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune]
$planets | any {|elt| $elt | str starts-with "E" }
# => true
제공된 조건을 만족하는 항목을 슬라이스합니다.
let cond = {|x| $x < 0 }; [-1 -2 9 1] | take while $cond
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ -1 │
# => │ 1 │ -2 │
# => ╰───┴────╯
테이블
테이블 정렬:
ls | sort-by size
테이블 정렬, 첫 번째 행 가져오기:
ls | sort-by size | first 5
동일한 열을 가진 두 테이블 연결:
let $a = [[first_column second_column third_column]; [foo bar snooze]]
let $b = [[first_column second_column third_column]; [hex seeze feeze]]
$a | append $b
# => ╭───┬──────────────┬───────────────┬──────────────╮
# => │ # │ first_column │ second_column │ third_column │
# => ├───┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
# => │ 0 │ foo │ bar │ snooze │
# => │ 1 │ hex │ seeze │ feeze │
# => ╰───┴──────────────┴───────────────┴──────────────╯
테이블의 마지막 열 제거:
let teams_scores = [[team score plays]; ['Boston Celtics' 311 3] ['Golden State Warriors', 245 2]]
$teams_scores | drop column
# => ╭───┬───────────────────────┬───────╮
# => │ # │ team │ score │
# => ├───┼───────────────────────┼───────┤
# => │ 0 │ Boston Celtics │ 311 │
# => │ 1 │ Golden State Warriors │ 245 │
# => ╰───┴───────────────────────┴───────╯
파일 및 파일 시스템
기본 텍스트 편집기로 텍스트 파일 열기:
start file.txt
문자열을 텍스트 파일에 저장:
'lorem ipsum ' | save file.txt
텍스트 파일 끝에 문자열 추가:
'dolor sit amet' | save --append file.txt
레코드를 file.json에 저장:
{ a: 1, b: 2 } | save file.json
파일 이름으로 파일 재귀적으로 검색:
glob **/*.{rs,toml} --depth 2
파일 감시, 변경될 때마다 명령 실행:
watch . --glob=**/*.rs {|| cargo test }
사용자 지정 명령
매개변수 유형이 문자열로 설정된 사용자 지정 명령:
def greet [name: string] {
$"hello ($name)"
}
기본 매개변수가 누셸로 설정된 사용자 지정 명령:
def greet [name = "nushell"] {
$"hello ($name)"
}
사용자 지정 명령에 대한 플래그를 정의하여 명명된 매개변수 전달:
def greet [
name: string
--age: int
] {
[$name $age]
}
greet world --age 10
나이에 대한 약식 플래그(-a)가 있는 스위치로 플래그 사용:
def greet [
name: string
--age (-a): int
--twice
] {
if $twice {
[$name $age $name $age]
} else {
[$name $age]
}
}
greet -a 10 --twice hello
나머지 매개변수를 사용하여 임의의 수의 위치 인수를 사용하는 사용자 지정 명령:
def greet [...name: string] {
print "hello all:"
for $n in $name {
print $n
}
}
greet earth mars jupiter venus
# => hello all:
# => earth
# => mars
# => jupiter
# => venus
변수
불변 변수는 선언 후 값을 변경할 수 없습니다.
let val = 42
print $val
# => 42
변수 섀도잉(다른 범위에서 동일한 이름으로 변수 선언):
let val = 42
do { let val = 101; $val }
# => 101
$val
# => 42
mut 키워드로 가변 변수 선언:
mut val = 42
$val += 27
$val
# => 69
클로저 및 중첩된 def는 환경에서 가변 변수를 캡처할 수 없습니다(오류).
mut x = 0
[1 2 3] | each { $x += 1 }
# => Error: nu::parser::expected_keyword
# =>
# => × Capture of mutable variable.
# => ╭─[entry #83:1:18]
# => 1 │ [1 2 3] | each { $x += 1 }
# => · ─┬
# => · ╰── capture of mutable variable
# => ╰────
상수 변수는 불변이며 구문 분석 시 완전히 평가됩니다.
const file = 'path/to/file.nu'
source $file
제공된 경로가 잘못된 경우 오류 대신 null을 반환하려면 물음표 연산자
?를 사용합니다.
let files = (ls)
$files.name?.0?
파이프라인 결과를 변수에 할당:
let big_files = (ls | where size > 10kb)
$big_files
모듈
인라인 모듈 사용:
module greetings {
export def hello [name: string] {
$"hello ($name)!"
}
export def hi [where: string] {
$"hi ($where)!"
}
}
use greetings hello
hello "world"
파일에서 모듈을 가져오고 현재 범위에서 해당 환경을 사용합니다.
# greetings.nu
export-env {
$env.MYNAME = "Arthur, King of the Britons"
}
export def hello [] {
$"hello ($env.MYNAME)"
}
use greetings.nu
$env.MYNAME
# => Arthur, King of the Britons
greetings hello
# => hello Arthur, King of the Britons!
모듈에서 주 명령 사용:
# greetings.nu
export def hello [name: string] {
$"hello ($name)!"
}
export def hi [where: string] {
$"hi ($where)!"
}
export def main [] {
"greetings and salutations!"
}
use greetings.nu
greetings
# => greetings and salutations!
greetings hello world
# => hello world!