문자열을 정수로 변환:

"12" | into int

현재 날짜를 제공된 시간대로 변환:

date now | date to-timezone "Europe/London"

레코드의 언어를 업데이트하고 지정되지 않은 경우 제공된 값을 삽입합니다.

{ 'name' : 'nu' , 'stars' : 5 , 'language' : 'Python' } | upsert language 'Rust'

문자열 목록을 yaml로 변환:

[ one two three ] | to yaml

테이블 데이터 인쇄:

[[ framework , language ]; [ Django , Python ] [ Laravel , PHP ]]

테이블에서 두 개의 명명된 열을 선택하고 해당 값을 인쇄합니다.

[{ name : 'Robert' age : 34 position : 'Designer' } { name : 'Margaret' age : 30 position : 'Software Developer' } { name : 'Natalie' age : 50 position : 'Accountant' } ] | select name position

텍스트 보간:

let name = "Alice" $"greetings, ( $name )!" # => greetings, Alice!

쉼표 구분 기호로 텍스트를 분할하고 목록을 string_list 변수에 저장합니다.

let string_list = "one,two,three" | split row "," $string_list # => ╭───┬───────╮ # => │ 0 │ one │ # => │ 1 │ two │ # => │ 2 │ three │ # => ╰───┴───────╯

문자열에 하위 문자열이 포함되어 있는지 확인:

"Hello, world!" | str contains "o, w" # => true

구분 기호로 여러 문자열 결합:

let str_list = [ zero one two ] $str_list | str join ',' # => zero,one,two

인덱스로 텍스트 슬라이스:

'Hello World!' | str substring 4 .. 8 # => o Wor

문자열을 명명된 열로 구문 분석:

'Nushell 0.80' | parse '{shell} {version}' # => ╭───┬─────────┬─────────╮ # => │ # │ shell │ version │ # => ├───┼─────────┼─────────┤ # => │ 0 │ Nushell │ 0.80 │ # => ╰───┴─────────┴─────────╯

쉼표로 구분된 값(csv) 구문 분석:

"acronym,long

APL,A Programming Language" | from csv # => ╭───┬─────────┬────────────────────────╮ # => │ # │ acronym │ long │ # => ├───┼─────────┼────────────────────────┤ # => │ 0 │ APL │ A Programming Language │ # => ╰───┴─────────┴────────────────────────╯

명령줄 터미널에서 텍스트 색상 지정:

$'( ansi purple_bold )This text is a bold purple!( ansi reset )' # => This text is a bold purple!

인덱스에 목록 값 삽입:

[ foo bar baz ] | insert 1 'beeze' # => ╭───┬───────╮ # => │ 0 │ foo │ # => │ 1 │ beeze │ # => │ 2 │ bar │ # => │ 3 │ baz │ # => ╰───┴───────╯

인덱스로 목록 값 업데이트:

[ 1 , 2 , 3 , 4 ] | update 1 10 # => ╭───┬────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 10 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ 4 │ # => ╰───┴────╯

목록 값 앞에 추가:

let numbers = [ 1 , 2 , 3 ] $numbers | prepend 0 # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 0 │ # => │ 1 │ 1 │ # => │ 2 │ 2 │ # => │ 3 │ 3 │ # => ╰───┴───╯

목록 값 추가:

let numbers = [ 1 , 2 , 3 ] $numbers | append 4 # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ 4 │ # => ╰───┴───╯

첫 번째 목록 값 슬라이스:

[ cammomile marigold rose forget-me-not ] | first 2 # => ╭───┬───────────╮ # => │ 0 │ cammomile │ # => │ 1 │ marigold │ # => ╰───┴───────────╯

목록 반복, elt 는 현재 목록 값입니다.

let planets = [ Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ] $planets | each { | elt | $"( $elt ) is a planet of the solar system" } # => ╭───┬─────────────────────────────────────────╮ # => │ 0 │ Mercury is a planet of the solar system │ # => │ 1 │ Venus is a planet of the solar system │ # => │ 2 │ Earth is a planet of the solar system │ # => │ 3 │ Mars is a planet of the solar system │ # => │ 4 │ Jupiter is a planet of the solar system │ # => │ 5 │ Saturn is a planet of the solar system │ # => │ 6 │ Uranus is a planet of the solar system │ # => │ 7 │ Neptune is a planet of the solar system │ # => ╰───┴─────────────────────────────────────────╯

인덱스와 값으로 목록을 반복합니다.

$planets | enumerate | each { | elt | $"( $elt.index + 1 ) - ( $elt.item )" } # => ╭───┬─────────────╮ # => │ 0 │ 1 - Mercury │ # => │ 1 │ 2 - Venus │ # => │ 2 │ 3 - Earth │ # => │ 3 │ 4 - Mars │ # => │ 4 │ 5 - Jupiter │ # => │ 5 │ 6 - Saturn │ # => │ 6 │ 7 - Uranus │ # => │ 7 │ 8 - Neptune │ # => ╰───┴─────────────╯

목록을 단일 값으로 줄입니다. reduce 는 목록의 각 요소에 적용되는 누산기에 대한 액세스를 제공합니다.

let scores = [ 3 8 4 ] $"total = ( $scores | reduce { | elt , acc | $acc + $elt })" # => total = 15

초기 값으로 줄입니다( --fold ).

let scores = [ 3 8 4 ] $"total = ( $scores | reduce -- fold 1 { | elt , acc | $acc * $elt })" # => total = 96

목록의 세 번째 항목에 대한 액세스를 제공합니다.

let planets = [ Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ] $planets.2 # => Earth

목록의 문자열 중 E 로 시작하는 것이 있는지 확인합니다.

let planets = [ Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ] $planets | any {| elt | $elt | str starts-with "E" } # => true

제공된 조건을 만족하는 항목을 슬라이스합니다.

let cond = {| x | $x < 0 }; [ -1 -2 9 1 ] | take while $cond # => ╭───┬────╮ # => │ 0 │ -1 │ # => │ 1 │ -2 │ # => ╰───┴────╯

테이블 정렬:

ls | sort-by size

테이블 정렬, 첫 번째 행 가져오기:

ls | sort-by size | first 5

동일한 열을 가진 두 테이블 연결:

let $a = [[ first_column second_column third_column ]; [ foo bar snooze ]] let $b = [[ first_column second_column third_column ]; [ hex seeze feeze ]] $a | append $b # => ╭───┬──────────────┬───────────────┬──────────────╮ # => │ # │ first_column │ second_column │ third_column │ # => ├───┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ foo │ bar │ snooze │ # => │ 1 │ hex │ seeze │ feeze │ # => ╰───┴──────────────┴───────────────┴──────────────╯

테이블의 마지막 열 제거:

let teams_scores = [[ team score plays ]; [ 'Boston Celtics' 311 3 ] [ 'Golden State Warriors' , 245 2 ]] $teams_scores | drop column # => ╭───┬───────────────────────┬───────╮ # => │ # │ team │ score │ # => ├───┼───────────────────────┼───────┤ # => │ 0 │ Boston Celtics │ 311 │ # => │ 1 │ Golden State Warriors │ 245 │ # => ╰───┴───────────────────────┴───────╯

기본 텍스트 편집기로 텍스트 파일 열기:

start file.txt

문자열을 텍스트 파일에 저장:

'lorem ipsum ' | save file.txt

텍스트 파일 끝에 문자열 추가:

'dolor sit amet' | save -- append file.txt

레코드를 file.json에 저장:

{ a : 1 , b : 2 } | save file.json

파일 이름으로 파일 재귀적으로 검색:

glob **/*. { rs , toml } -- depth 2

파일 감시, 변경될 때마다 명령 실행:

watch . -- glob =**/*.rs {|| cargo test }

매개변수 유형이 문자열로 설정된 사용자 지정 명령:

def greet [ name : string ] { $"hello ( $name )" }

기본 매개변수가 누셸로 설정된 사용자 지정 명령:

def greet [ name = "nushell" ] { $"hello ( $name )" }

사용자 지정 명령에 대한 플래그를 정의하여 명명된 매개변수 전달:

def greet [ name : string -- age : int ] { [ $name $age ] } greet world -- age 10

나이에 대한 약식 플래그(-a)가 있는 스위치로 플래그 사용:

def greet [ name : string -- age ( - a ): int -- twice ] { if $twice { [ $name $age $name $age ] } else { [ $name $age ] } } greet - a 10 -- twice hello

나머지 매개변수를 사용하여 임의의 수의 위치 인수를 사용하는 사용자 지정 명령:

def greet [ ... name : string ] { print "hello all:" for $n in $name { print $n } } greet earth mars jupiter venus # => hello all: # => earth # => mars # => jupiter # => venus

불변 변수는 선언 후 값을 변경할 수 없습니다.

let val = 42 print $val # => 42

변수 섀도잉(다른 범위에서 동일한 이름으로 변수 선언):

let val = 42 do { let val = 101 ; $val } # => 101 $val # => 42

mut 키워드로 가변 변수 선언:

mut val = 42 $val += 27 $val # => 69

클로저 및 중첩된 def는 환경에서 가변 변수를 캡처할 수 없습니다(오류).

mut x = 0 [ 1 2 3 ] | each { $x += 1 } # => Error: nu::parser::expected_keyword # => # => × Capture of mutable variable. # => ╭─[entry #83:1:18] # => 1 │ [1 2 3] | each { $x += 1 } # => · ─┬ # => · ╰── capture of mutable variable # => ╰────

상수 변수는 불변이며 구문 분석 시 완전히 평가됩니다.

const file = 'path/to/file.nu' source $file

제공된 경로가 잘못된 경우 오류 대신 null을 반환하려면 물음표 연산자 ? 를 사용합니다.

let files = ( ls ) $files.name ?.0?

파이프라인 결과를 변수에 할당:

let big_files = ( ls | where size > 10kb ) $big_files

인라인 모듈 사용:

module greetings { export def hello [ name : string ] { $"hello ( $name )!" } export def hi [ where : string ] { $"hi ( $where )!" } } use greetings hello hello "world"

파일에서 모듈을 가져오고 현재 범위에서 해당 환경을 사용합니다.

# greetings.nu export-env { $env .MYNAME = "Arthur, King of the Britons" } export def hello [] { $"hello ( $env .MYNAME )" } use greetings .nu $env .MYNAME # => Arthur, King of the Britons greetings hello # => hello Arthur, King of the Britons!

모듈에서 주 명령 사용: