Оболочка по умолчанию
Настройка Nu как оболочка по умолчанию в вашем терминале
|Терминал
|Платформа
|Инструкции
|GNOME Terminal
|Linux & BSDs
|Открыть
Edit > Preferences. В правой панели выберите вкладку
Command, поставке галочку возле пункта
Run a custom command instead of my shell, в поле
Custom command укажите путь к расположению директории Nu.
|GNOME Console
|Linux & BSDs
|Введите команду
gsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']" (замените
/usr/bin/nu на путь расположения директории Nu). Эквивалентно, используйте dconf Editor чтобы отредактировать ключь
/org/gnome/Console/shell.
|Kitty
|Linux & BSDs
|Нажмите
Ctrl+
Shift+
F2 чтобы открыть
kitty.conf. Перейдите в раздел
shell, расскоментируйте строку и замените
. на путь расположения директории Nu.
|Konsole
|Linux & BSDs
|Откройте
Settings > Edit Current Profile. В поле
Command укажите путь к расположению директории Nu.
|XFCE Terminal
|Linux & BSDs
|Откройте
Edit > Preferences. поставте галочку
Run a custom command instead of my shell, в поле
Custom command укажите путь к расположению директории Nu.
|Terminal.app
|macOS
|Откройте
Terminal > Preferences. Убедитесь что вы находитесь на вкладке
Profiles, которая должна быть выбрана по умолчанию. В правой панели выберите вкладку
Shell. поставте галочку возде пункта
Run command, введите путь к Nu в текстовое поле, и снемите влажок
Run inside shell.
|iTerm2
|macOS
|Открой
iTerm > Preferences. выбери вкладку
Profiles. В правой части панели под текстом
Command, в выпадающем меню измени
Login Shell на
Custom Shell, и вставь в текстовое поле путь к расположению директории Nu.
|Windows Terminal
|Windows
|Нажми
Ctrl+
, для открытия
Settings. Перейди
Add a new profile > New empty profile. Заполни 'Name' и укажите путь к расположению директории Nu в текстовое поле 'Command line'. Перейди в настройки
Startup и выбери Nu как 'профиль по умолчанию'. Нажми кнопку
Save.
Настройка Nu как login shell (Linux, BSD и macOS)
Примечание
Nu не предназначен для обеспечения совместимости с POSIX. Имейте в виду, что некоторые программы в вашей системе (или из документация) могут предпологать что ваша оболочка входа в систему совместима с POSIX. Нарушение этого предположения может привести к неожиданным проблемам. Дополнительные сведения см. в разделе Конфигурация - Login Shell.
Чтобы установить login shell вы можете воспользоваться командой
chsh. Некоторые дистрибутивы Linux имеют список доступных оболочек, расположенных в
/etc/shells и запрещают изменять оболочку пока Nu в белом списке (whitelist). Вы можете увидить ошибку, подобную приведённой ниже, если вы не обновили файл
shells:
chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell
Вы можете добавить Nu в список разрешенных оболочек, добавив свой бинарник Nu в файл
shells. Путь к добавлению можно найти с помощью команды
which nu, обычно это
$HOME/.cargo/bin/nu.