Оболочка по умолчанию

Терминал Платформа Инструкции GNOME Terminal Linux & BSDs Открыть Edit > Preferences . В правой панели выберите вкладку Command , поставке галочку возле пункта Run a custom command instead of my shell , в поле Custom command укажите путь к расположению директории Nu. GNOME Console Linux & BSDs Введите команду gsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']" (замените /usr/bin/nu на путь расположения директории Nu). Эквивалентно, используйте dconf Editor чтобы отредактировать ключь /org/gnome/Console/shell . Kitty Linux & BSDs Нажмите Ctrl + Shift + F2 чтобы открыть kitty.conf . Перейдите в раздел shell , расскоментируйте строку и замените . на путь расположения директории Nu. Konsole Linux & BSDs Откройте Settings > Edit Current Profile . В поле Command укажите путь к расположению директории Nu. XFCE Terminal Linux & BSDs Откройте Edit > Preferences . поставте галочку Run a custom command instead of my shell , в поле Custom command укажите путь к расположению директории Nu. Terminal.app macOS Откройте Terminal > Preferences . Убедитесь что вы находитесь на вкладке Profiles , которая должна быть выбрана по умолчанию. В правой панели выберите вкладку Shell . поставте галочку возде пункта Run command , введите путь к Nu в текстовое поле, и снемите влажок Run inside shell . iTerm2 macOS Открой iTerm > Preferences . выбери вкладку Profiles . В правой части панели под текстом Command , в выпадающем меню измени Login Shell на Custom Shell , и вставь в текстовое поле путь к расположению директории Nu. Windows Terminal Windows Нажми Ctrl + , для открытия Settings . Перейди Add a new profile > New empty profile . Заполни 'Name' и укажите путь к расположению директории Nu в текстовое поле 'Command line'. Перейди в настройки Startup и выбери Nu как 'профиль по умолчанию'. Нажми кнопку Save .

Примечание Nu не предназначен для обеспечения совместимости с POSIX. Имейте в виду, что некоторые программы в вашей системе (или из документация) могут предпологать что ваша оболочка входа в систему совместима с POSIX. Нарушение этого предположения может привести к неожиданным проблемам. Дополнительные сведения см. в разделе Конфигурация - Login Shell.

Чтобы установить login shell вы можете воспользоваться командой chsh . Некоторые дистрибутивы Linux имеют список доступных оболочек, расположенных в /etc/shells и запрещают изменять оболочку пока Nu в белом списке (whitelist). Вы можете увидить ошибку, подобную приведённой ниже, если вы не обновили файл shells :

chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell