Оболочка по умолчанию

Настройка Nu как оболочка по умолчанию в вашем терминале

ТерминалПлатформаИнструкции
GNOME TerminalLinux & BSDsОткрыть Edit > Preferences. В правой панели выберите вкладку Command, поставке галочку возле пункта Run a custom command instead of my shell, в поле Custom command укажите путь к расположению директории Nu.
GNOME ConsoleLinux & BSDsВведите команду gsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']" (замените /usr/bin/nu на путь расположения директории Nu). Эквивалентно, используйте dconf Editor чтобы отредактировать ключь /org/gnome/Console/shell.
KittyLinux & BSDsНажмите Ctrl+Shift+F2 чтобы открыть kitty.conf. Перейдите в раздел shell, расскоментируйте строку и замените . на путь расположения директории Nu.
KonsoleLinux & BSDsОткройте Settings > Edit Current Profile. В поле Command укажите путь к расположению директории Nu.
XFCE TerminalLinux & BSDsОткройте Edit > Preferences. поставте галочку Run a custom command instead of my shell, в поле Custom command укажите путь к расположению директории Nu.
Terminal.appmacOSОткройте Terminal > Preferences. Убедитесь что вы находитесь на вкладке Profiles, которая должна быть выбрана по умолчанию. В правой панели выберите вкладку Shell. поставте галочку возде пункта Run command, введите путь к Nu в текстовое поле, и снемите влажок Run inside shell.
iTerm2macOSОткрой iTerm > Preferences. выбери вкладку Profiles. В правой части панели под текстом Command, в выпадающем меню измени Login Shell на Custom Shell, и вставь в текстовое поле путь к расположению директории Nu.
Windows TerminalWindowsНажми Ctrl+, для открытия Settings. Перейди Add a new profile > New empty profile. Заполни 'Name' и укажите путь к расположению директории Nu в текстовое поле 'Command line'. Перейди в настройки Startup и выбери Nu как 'профиль по умолчанию'. Нажми кнопку Save.

Настройка Nu как login shell (Linux, BSD и macOS)

Примечание

Nu не предназначен для обеспечения совместимости с POSIX. Имейте в виду, что некоторые программы в вашей системе (или из документация) могут предпологать что ваша оболочка входа в систему совместима с POSIX. Нарушение этого предположения может привести к неожиданным проблемам. Дополнительные сведения см. в разделе Конфигурация - Login Shell.

Чтобы установить login shell вы можете воспользоваться командой chsh. Некоторые дистрибутивы Linux имеют список доступных оболочек, расположенных в /etc/shells и запрещают изменять оболочку пока Nu в белом списке (whitelist). Вы можете увидить ошибку, подобную приведённой ниже, если вы не обновили файл shells:

chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell

Вы можете добавить Nu в список разрешенных оболочек, добавив свой бинарник Nu в файл shells. Путь к добавлению можно найти с помощью команды which nu, обычно это $HOME/.cargo/bin/nu.