默认 Shell

在你的终端上将 Nu 设置为默认 shell

终端平台说明
GNOME TerminalLinux & BSDs打开 编辑 > 首选项。在右侧面板中，选择 命令 选项卡，勾选 运行自定义命令以代替我的 shell，并将 自定义命令 设置为 Nu 的路径。
GNOME ConsoleLinux & BSDs输入命令 gsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']"（将 /usr/bin/nu 替换为 Nu 的路径）。或者，使用 dconf 编辑器 编辑 /org/gnome/Console/shell 键。
KittyLinux & BSDsCtrl+Shift+F2 打开 kitty.conf。转到 shell 变量，取消注释该行并将 . 替换为 Nu 的路径。
KonsoleLinux & BSDs打开 设置 > 编辑当前配置文件。将 命令 设置为 Nu 的路径。
XFCE TerminalLinux & BSDs打开 编辑 > 首选项。选中 运行自定义命令以代替我的 shell，并将 自定义命令 设置为 Nu 的路径。
Terminal.appmacOS打开 终端 > 偏好设置。确保你在 描述文件 选项卡上，这应该是默认选项卡。在右侧面板中，选择 Shell 选项卡。勾选 运行命令，将 Nu 的路径放入文本框中，并取消勾选 在 shell 内运行
iTerm2macOS打开 iTerm > 偏好设置。选择 描述文件 选项卡。在右侧面板的 命令 下，将下拉菜单从 登录 Shell 更改为 自定义 Shell，并将 Nu 的路径放入文本框中。
Windows TerminalWindowsCtrl+, 打开 设置。转到 添加新的配置文件 > 新建空配置文件。填写“名称”并在“命令行”文本框中输入 Nu 的路径。转到 启动 选项并选择 Nu 作为“默认配置文件”。点击 保存

将 Nu 设置为登录 shell (Linux, BSD & macOS)

注意

Nu 不打算与 POSIX 兼容。 请注意，你系统上的某些程序（或其文档）可能假定你的登录 shell 与 POSIX 兼容。 打破该假设可能会导致意外问题。有关更多详细信息，请参阅配置 - 登录 Shell

要设置登录 shell，你可以使用 chsh 命令。 一些 Linux 发行版在 /etc/shells 中有一个有效 shell 的列表，并且在 Nu 被列入白名单之前将不允许更改 shell。 如果你尚未更新 shells 文件，你可能会看到类似下面的错误：

chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell

你可以通过将你的 Nu 二进制文件附加到 shells 文件中，将 Nu 添加到允许的 shell 列表中。 要添加的路径可以通过命令 which nu 找到，通常是 $HOME/.cargo/bin/nu