默认 Shell
在你的终端上将 Nu 设置为默认 shell
|终端
|平台
|说明
|GNOME Terminal
|Linux & BSDs
|打开
编辑 > 首选项。在右侧面板中，选择
命令 选项卡，勾选
运行自定义命令以代替我的 shell，并将
自定义命令 设置为 Nu 的路径。
|GNOME Console
|Linux & BSDs
|输入命令
gsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']"（将
/usr/bin/nu 替换为 Nu 的路径）。或者，使用 dconf 编辑器 编辑
/org/gnome/Console/shell 键。
|Kitty
|Linux & BSDs
|按
Ctrl+
Shift+
F2 打开
kitty.conf。转到
shell 变量，取消注释该行并将
. 替换为 Nu 的路径。
|Konsole
|Linux & BSDs
|打开
设置 > 编辑当前配置文件。将
命令 设置为 Nu 的路径。
|XFCE Terminal
|Linux & BSDs
|打开
编辑 > 首选项。选中
运行自定义命令以代替我的 shell，并将
自定义命令 设置为 Nu 的路径。
|Terminal.app
|macOS
|打开
终端 > 偏好设置。确保你在
描述文件 选项卡上，这应该是默认选项卡。在右侧面板中，选择
Shell 选项卡。勾选
运行命令，将 Nu 的路径放入文本框中，并取消勾选
在 shell 内运行。
|iTerm2
|macOS
|打开
iTerm > 偏好设置。选择
描述文件 选项卡。在右侧面板的
命令 下，将下拉菜单从
登录 Shell 更改为
自定义 Shell，并将 Nu 的路径放入文本框中。
|Windows Terminal
|Windows
|按
Ctrl+
, 打开
设置。转到
添加新的配置文件 > 新建空配置文件。填写“名称”并在“命令行”文本框中输入 Nu 的路径。转到
启动 选项并选择 Nu 作为“默认配置文件”。点击
保存。
将 Nu 设置为登录 shell (Linux, BSD & macOS)
注意
Nu 不打算与 POSIX 兼容。 请注意，你系统上的某些程序（或其文档）可能假定你的登录 shell 与 POSIX 兼容。 打破该假设可能会导致意外问题。有关更多详细信息，请参阅配置 - 登录 Shell。
要设置登录 shell，你可以使用
chsh 命令。 一些 Linux 发行版在
/etc/shells 中有一个有效 shell 的列表，并且在 Nu 被列入白名单之前将不允许更改 shell。 如果你尚未更新
shells 文件，你可能会看到类似下面的错误：
chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell
你可以通过将你的 Nu 二进制文件附加到
shells 文件中，将 Nu 添加到允许的 shell 列表中。 要添加的路径可以通过命令
which nu 找到，通常是
$HOME/.cargo/bin/nu。