终端 平台 说明 GNOME Terminal Linux & BSDs 打开 编辑 > 首选项 。在右侧面板中，选择 命令 选项卡，勾选 运行自定义命令以代替我的 shell ，并将 自定义命令 设置为 Nu 的路径。 GNOME Console Linux & BSDs 输入命令 gsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']" （将 /usr/bin/nu 替换为 Nu 的路径）。或者，使用 dconf 编辑器 编辑 /org/gnome/Console/shell 键。 Kitty Linux & BSDs 按 Ctrl + Shift + F2 打开 kitty.conf 。转到 shell 变量，取消注释该行并将 . 替换为 Nu 的路径。 Konsole Linux & BSDs 打开 设置 > 编辑当前配置文件 。将 命令 设置为 Nu 的路径。 XFCE Terminal Linux & BSDs 打开 编辑 > 首选项 。选中 运行自定义命令以代替我的 shell ，并将 自定义命令 设置为 Nu 的路径。 Terminal.app macOS 打开 终端 > 偏好设置 。确保你在 描述文件 选项卡上，这应该是默认选项卡。在右侧面板中，选择 Shell 选项卡。勾选 运行命令 ，将 Nu 的路径放入文本框中，并取消勾选 在 shell 内运行 。 iTerm2 macOS 打开 iTerm > 偏好设置 。选择 描述文件 选项卡。在右侧面板的 命令 下，将下拉菜单从 登录 Shell 更改为 自定义 Shell ，并将 Nu 的路径放入文本框中。 Windows Terminal Windows 按 Ctrl + , 打开 设置 。转到 添加新的配置文件 > 新建空配置文件 。填写“名称”并在“命令行”文本框中输入 Nu 的路径。转到 启动 选项并选择 Nu 作为“默认配置文件”。点击 保存 。

注意 Nu 不打算与 POSIX 兼容。 请注意，你系统上的某些程序（或其文档）可能假定你的登录 shell 与 POSIX 兼容。 打破该假设可能会导致意外问题。有关更多详细信息，请参阅配置 - 登录 Shell。

要设置登录 shell，你可以使用 chsh 命令。 一些 Linux 发行版在 /etc/shells 中有一个有效 shell 的列表，并且在 Nu 被列入白名单之前将不允许更改 shell。 如果你尚未更新 shells 文件，你可能会看到类似下面的错误：

chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell