기본 셸
터미널에서 Nu를 기본 셸로 설정하기
|터미널
|플랫폼
|지침
|GNOME 터미널
|Linux 및 BSD
편집 > 기본 설정을 엽니다. 오른쪽 패널에서
명령 탭을 선택하고
내 셸 대신 사용자 지정 명령 실행을 선택한 다음
사용자 지정 명령을 Nu 경로로 설정합니다.
|GNOME 콘솔
|Linux 및 BSD
gsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']" 명령을 입력합니다(
/usr/bin/nu를 Nu 경로로 바꿉니다). 또는 dconf 편집기를 사용하여
/org/gnome/Console/shell 키를 편집합니다.
|Kitty
|Linux 및 BSD
Ctrl+
Shift+
F2를 눌러
kitty.conf를 엽니다.
shell 변수로 이동하여 줄의 주석을 해제하고
.을 Nu 경로로 바꿉니다.
|Konsole
|Linux 및 BSD
설정 > 현재 프로필 편집을 엽니다.
명령을 Nu 경로로 설정합니다.
|XFCE 터미널
|Linux 및 BSD
편집 > 기본 설정을 엽니다.
내 셸 대신 사용자 지정 명령 실행을 확인하고
사용자 지정 명령을 Nu 경로로 설정합니다.
|Terminal.app
|macOS
터미널 > 기본 설정을 엽니다. 기본 탭이어야 하는
프로필 탭에 있는지 확인합니다. 오른쪽 패널에서
셸 탭을 선택합니다.
명령 실행을 선택하고 텍스트 상자에 Nu 경로를 입력한 다음
셸 내부에서 실행을 선택 취소합니다.
|iTerm2
|macOS
iTerm > 기본 설정을 엽니다.
프로필 탭을 선택합니다. 오른쪽 패널의
명령 아래에서 드롭다운을
로그인 셸에서
사용자 지정 셸로 변경하고 텍스트 상자에 Nu 경로를 입력합니다.
|Windows 터미널
|Windows
Ctrl+
,를 눌러
설정을 엽니다.
새 프로필 추가 > 새 빈 프로필로 이동합니다. '이름'을 입력하고 '명령줄' 텍스트 상자에 Nu 경로를 입력합니다.
시작 옵션으로 이동하여 Nu를 '기본 프로필'로 선택합니다.
저장을 누릅니다.
Nu를 로그인 셸로 설정하기 (Linux, BSD 및 macOS)
경고
Nu는 POSIX 호환을 의도하지 않았습니다. 시스템의 일부 프로그램(또는 해당 설명서)이 로그인 셸이 POSIX 호환이라고 가정할 수 있다는 점에 유의하십시오. 이 가정을 깨면 예기치 않은 문제가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 - 로그인 셸을 참조하십시오.
로그인 셸을 설정하려면
chsh 명령을 사용할 수 있습니다. 일부 Linux 배포판에는
/etc/shells에 유효한 셸 목록이 있으며 Nu가 화이트리스트에 포함될 때까지 셸 변경을 허용하지 않습니다.
shells 파일을 업데이트하지 않은 경우 아래와 유사한 오류가 표시될 수 있습니다.
chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell
Nu 바이너리를
shells 파일에 추가하여 허용된 셸 목록에 Nu를 추가할 수 있습니다. 추가할 경로는
which nu 명령으로 찾을 수 있으며 일반적으로
$HOME/.cargo/bin/nu입니다.