기본 셸

터미널에서 Nu를 기본 셸로 설정하기

터미널플랫폼지침
GNOME 터미널Linux 및 BSD편집 > 기본 설정을 엽니다. 오른쪽 패널에서 명령 탭을 선택하고 내 셸 대신 사용자 지정 명령 실행을 선택한 다음 사용자 지정 명령을 Nu 경로로 설정합니다.
GNOME 콘솔Linux 및 BSDgsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']" 명령을 입력합니다(/usr/bin/nu를 Nu 경로로 바꿉니다). 또는 dconf 편집기를 사용하여 /org/gnome/Console/shell 키를 편집합니다.
KittyLinux 및 BSDCtrl+Shift+F2를 눌러 kitty.conf를 엽니다. shell 변수로 이동하여 줄의 주석을 해제하고 .을 Nu 경로로 바꿉니다.
KonsoleLinux 및 BSD설정 > 현재 프로필 편집을 엽니다. 명령을 Nu 경로로 설정합니다.
XFCE 터미널Linux 및 BSD편집 > 기본 설정을 엽니다. 내 셸 대신 사용자 지정 명령 실행을 확인하고 사용자 지정 명령을 Nu 경로로 설정합니다.
Terminal.appmacOS터미널 > 기본 설정을 엽니다. 기본 탭이어야 하는 프로필 탭에 있는지 확인합니다. 오른쪽 패널에서 탭을 선택합니다. 명령 실행을 선택하고 텍스트 상자에 Nu 경로를 입력한 다음 셸 내부에서 실행을 선택 취소합니다.
iTerm2macOSiTerm > 기본 설정을 엽니다. 프로필 탭을 선택합니다. 오른쪽 패널의 명령 아래에서 드롭다운을 로그인 셸에서 사용자 지정 셸로 변경하고 텍스트 상자에 Nu 경로를 입력합니다.
Windows 터미널WindowsCtrl+,를 눌러 설정을 엽니다. 새 프로필 추가 > 새 빈 프로필로 이동합니다. '이름'을 입력하고 '명령줄' 텍스트 상자에 Nu 경로를 입력합니다. 시작 옵션으로 이동하여 Nu를 '기본 프로필'로 선택합니다. 저장을 누릅니다.

Nu를 로그인 셸로 설정하기 (Linux, BSD 및 macOS)

경고

Nu는 POSIX 호환을 의도하지 않았습니다. 시스템의 일부 프로그램(또는 해당 설명서)이 로그인 셸이 POSIX 호환이라고 가정할 수 있다는 점에 유의하십시오. 이 가정을 깨면 예기치 않은 문제가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 - 로그인 셸을 참조하십시오.

로그인 셸을 설정하려면 chsh 명령을 사용할 수 있습니다. 일부 Linux 배포판에는 /etc/shells에 유효한 셸 목록이 있으며 Nu가 화이트리스트에 포함될 때까지 셸 변경을 허용하지 않습니다. shells 파일을 업데이트하지 않은 경우 아래와 유사한 오류가 표시될 수 있습니다.

chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell

Nu 바이너리를 shells 파일에 추가하여 허용된 셸 목록에 Nu를 추가할 수 있습니다. 추가할 경로는 which nu 명령으로 찾을 수 있으며 일반적으로 $HOME/.cargo/bin/nu입니다.