터미널 플랫폼 지침 GNOME 터미널 Linux 및 BSD 편집 > 기본 설정 을 엽니다. 오른쪽 패널에서 명령 탭을 선택하고 내 셸 대신 사용자 지정 명령 실행 을 선택한 다음 사용자 지정 명령 을 Nu 경로로 설정합니다. GNOME 콘솔 Linux 및 BSD gsettings set org.gnome.Console shell "['/usr/bin/nu']" 명령을 입력합니다( /usr/bin/nu 를 Nu 경로로 바꿉니다). 또는 dconf 편집기를 사용하여 /org/gnome/Console/shell 키를 편집합니다. Kitty Linux 및 BSD Ctrl + Shift + F2 를 눌러 kitty.conf 를 엽니다. shell 변수로 이동하여 줄의 주석을 해제하고 . 을 Nu 경로로 바꿉니다. Konsole Linux 및 BSD 설정 > 현재 프로필 편집 을 엽니다. 명령 을 Nu 경로로 설정합니다. XFCE 터미널 Linux 및 BSD 편집 > 기본 설정 을 엽니다. 내 셸 대신 사용자 지정 명령 실행 을 확인하고 사용자 지정 명령 을 Nu 경로로 설정합니다. Terminal.app macOS 터미널 > 기본 설정 을 엽니다. 기본 탭이어야 하는 프로필 탭에 있는지 확인합니다. 오른쪽 패널에서 셸 탭을 선택합니다. 명령 실행 을 선택하고 텍스트 상자에 Nu 경로를 입력한 다음 셸 내부에서 실행 을 선택 취소합니다. iTerm2 macOS iTerm > 기본 설정 을 엽니다. 프로필 탭을 선택합니다. 오른쪽 패널의 명령 아래에서 드롭다운을 로그인 셸 에서 사용자 지정 셸 로 변경하고 텍스트 상자에 Nu 경로를 입력합니다. Windows 터미널 Windows Ctrl + , 를 눌러 설정 을 엽니다. 새 프로필 추가 > 새 빈 프로필 로 이동합니다. '이름'을 입력하고 '명령줄' 텍스트 상자에 Nu 경로를 입력합니다. 시작 옵션으로 이동하여 Nu를 '기본 프로필'로 선택합니다. 저장 을 누릅니다.

경고 Nu는 POSIX 호환을 의도하지 않았습니다. 시스템의 일부 프로그램(또는 해당 설명서)이 로그인 셸이 POSIX 호환이라고 가정할 수 있다는 점에 유의하십시오. 이 가정을 깨면 예기치 않은 문제가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 구성 - 로그인 셸을 참조하십시오.

로그인 셸을 설정하려면 chsh 명령을 사용할 수 있습니다. 일부 Linux 배포판에는 /etc/shells 에 유효한 셸 목록이 있으며 Nu가 화이트리스트에 포함될 때까지 셸 변경을 허용하지 않습니다. shells 파일을 업데이트하지 않은 경우 아래와 유사한 오류가 표시될 수 있습니다.

chsh: /home/username/.cargo/bin/nu is an invalid shell