Установка Nu
Существует множество способов чтобы получить Nu и работать. Вы можете скачать предварительно собранный двоичные файлы с нашей страница релиза, использовать ваш любимый менеджер пакетов, или собрать из исходника.
Главный двоичный файл Nushell называется
nu (или
nu.exe в Windows). После установки, вы можете запустить его, набрав
nu.
$ nu
/home/sophiajt/Source>
Предварительно собранные двоичные файлы
С каждым релизом на GitHub публикуются двличные файлы Nu для Linux, macOS, и Windows. Просто загрузите, распакуйте двоичный файл, а затем скопируйте путь в ваше переменное окружения PATH.
Менеджер пакетов
Nu доступен через нескольких пакетных менеджеров:
Для macOS и Linux, Homebrew популярный выбор (
brew install nushell).
Для Windows:
- Winget (
winget install nushell)
- Chocolatey (
choco install nushell)
- Scoop (
scoop install nu)
Кросс-платформенная установка:
- npm (
npm install -g nushellПримечание. Плагин nu не входить в комплект, если вы устанавливает их таким образом)
Образ docker контейнера
Docker образ доступен из реестра контейнеров GitHub. Образ последней версии регулярно собирается для Alpine и Debian. Вы можете запустить образ в интерактивном режиме, используя:
docker run -it --rm ghcr.io/nushell/nushell:<version>-<distro>
Где
<version> - это версия Nushell, которую вы хотите запустить, а
<distro> - это
alpine или последний поддерживаемый выпуск Debian, например
bookworm.
Чтобы запустить определенную команду, используйте:
docker run --rm ghcr.io/nushell/nushell:latest-alpine -c "ls /usr/bin | where size > 10KiB"
Чтобы запустить скрипт из текущего каталога с помощью Bash, используйте:
docker run --rm \
-v $(pwd):/work \
ghcr.io/nushell/nushell:latest-alpine \
"/work/script.nu"
Сборка из исходников
Вы можете собрать Nu из исходников. Сначала, вам нужно установить инструментарий Rust и его зависимости.
Установка набора компиляторов
Чтобы Rust работал правильно, в вашей системе должен быть совместимый набор комиляторов. Вот рекомендуемый набор компиляторов:
- Linux: GCC или Clang
- macOS: Clang (установить Xcode)
- Windows: MSVC (установить Visual Studio или Visual Studio Build Tools)
- Обязательно установитье "Desktop development with C++"
- Подойдет любая версия редактора Visual Studio (редакция Community).
Установка Rust
Если у вас еще не нет Rust в вашей системе, лучший способ установить его через rustup. Rustup - это способ управления установками Rust, включая управление использованием различных версий Rust.
В настоящее время Nu требуется latest stable (1.66.1 or later) версию Rust. Лучший способ - позволить
rustup найти правильную для вас верисю. Когда вы впервые откроете
rustup, он спросит, какую версию Rust вы желаете установить:
Current installation options:
default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu
default toolchain: stable
profile: default
modify PATH variable: yes
1) Proceed with installation (default)
2) Customize installation
3) Cancel installation
Как только вы будете готовы, нажмите 1, а затем нажмите enter.
Если вы не желаете устанавливать Rust через
rustup, вы также можете установить you его другими способами (например из пакета дистрибутива Linux). Только убедитесь, что вы установили версию Rust 1.66.1 или последнюю.
Зависимости
Debian/Ubuntu
Вам потребуется установить пакеты "pkg-config", "build-essential" и "libssl-dev":
apt install pkg-config libssl-dev build-essential
Дистрибутивы на базе RHEL
Вам потребуется установить "libxcb", "openssl-devel" и "libX11-devel":
yum install libxcb openssl-devel libX11-devel
macOS
Homebrew
Используя Homebrew, вам нужно будет установить "openssl" и "cmake" используя команду:
brew install openssl cmake
Nix
Если испольуете Nix для менеджера пакетов на macOS, необходимы пакеты
openssl,
cmake,
pkg-config, и
curl. Их можно установить:
- Глобально, используя
nix-env --install(и другие).
- Локально, используя Home Manager в конфигурации
home.nix.
- Временно, используя
nix-shell(и другие).
Сборка из crates.io с помощью Cargo
Релизы Nushell публикуются в виде исходных текстов в популярном реестре пакетов Rust crates.io. Это создает легкость сборки и установки последней версий Nu с помощью
cargo:
cargo install nu --locked
Инструмент
cargo выполнит работу по загрузке Nu и его исходных зависимостей, сборке и установке cargo по пути каталога bin.
Примечание что плагины по умолчанию должны быть установлены отдельно при использовании
cargo. Смотрите раздел Установка плагинов в книге инструкций.
Сборка из GitHub репозитория
Вы так же можете собрать Nu из последних исходников на GitHub. Это даст вам немедленный доступ к последним функциям и исправлениям. Сначала, склонируйте репозиторий:
git clone https://github.com/nushell/nushell.git
После этого мы можем собрать и запустить Nu с помощью:
cd nushell
# ./nushell
cargo build --workspace; cargo run
Вы также можете собирать и запускать Nu в режиме релиза, что позволяет использовать больше оптимизаций:
cargo build --release --workspace; cargo run --release
Люди, знакомые с Rust, могут удивиться, почему мы выполняем "build", и "run", если "run" по умолчанию выполняет сборку. Это делается для того, чтобы обойти недостаток новой опции
default-run в Cargo и убедиться, что все плагины собраны, хотя в будущем это может и не понадобиться.