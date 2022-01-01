Установка Nu

Существует множество способов чтобы получить Nu и работать. Вы можете скачать предварительно собранный двоичные файлы с нашей страница релиза, использовать ваш любимый менеджер пакетов, или собрать из исходника.

Главный двоичный файл Nushell называется nu (или nu.exe в Windows). После установки, вы можете запустить его, набрав nu .

$ nu /home/sophiajt/Source >

С каждым релизом на GitHub публикуются двличные файлы Nu для Linux, macOS, и Windows. Просто загрузите, распакуйте двоичный файл, а затем скопируйте путь в ваше переменное окружения PATH.

Nu доступен через нескольких пакетных менеджеров:

Для macOS и Linux, Homebrew популярный выбор ( brew install nushell ).

Для Windows:

Winget ( winget install nushell )

) Chocolatey ( choco install nushell )

) Scoop ( scoop install nu )

Кросс-платформенная установка:

npm ( npm install -g nushell Примечание. Плагин nu не входить в комплект, если вы устанавливает их таким образом)

Docker образ доступен из реестра контейнеров GitHub. Образ последней версии регулярно собирается для Alpine и Debian. Вы можете запустить образ в интерактивном режиме, используя:

docker run - it -- rm ghcr.io/nushell/nushell:<version>-<distro>

Где <version> - это версия Nushell, которую вы хотите запустить, а <distro> - это alpine или последний поддерживаемый выпуск Debian, например bookworm .

Чтобы запустить определенную команду, используйте:

docker run -- rm ghcr.io/nushell/nushell:latest-alpine - c "ls /usr/bin | where size > 10KiB"

Чтобы запустить скрипт из текущего каталога с помощью Bash, используйте:

docker run -- rm \ -v $( pwd ) :/work \ ghcr.io /nushell/nushell:latest-alpine \ "/work/script.nu"

Вы можете собрать Nu из исходников. Сначала, вам нужно установить инструментарий Rust и его зависимости.

Чтобы Rust работал правильно, в вашей системе должен быть совместимый набор комиляторов. Вот рекомендуемый набор компиляторов:

Linux: GCC или Clang

macOS: Clang (установить Xcode)

Windows: MSVC (установить Visual Studio или Visual Studio Build Tools) Обязательно установитье "Desktop development with C++" Подойдет любая версия редактора Visual Studio (редакция Community).



Если у вас еще не нет Rust в вашей системе, лучший способ установить его через rustup. Rustup - это способ управления установками Rust, включая управление использованием различных версий Rust.

В настоящее время Nu требуется latest stable (1.66.1 or later) версию Rust. Лучший способ - позволить rustup найти правильную для вас верисю. Когда вы впервые откроете rustup , он спросит, какую версию Rust вы желаете установить:

Current installation options: default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu default toolchain: stable profile: default modify PATH variable: yes 1 ) Proceed with installation ( default ) 2 ) Customize installation 3 ) Cancel installation

Как только вы будете готовы, нажмите 1, а затем нажмите enter.

Если вы не желаете устанавливать Rust через rustup , вы также можете установить you его другими способами (например из пакета дистрибутива Linux). Только убедитесь, что вы установили версию Rust 1.66.1 или последнюю.

Вам потребуется установить пакеты "pkg-config", "build-essential" и "libssl-dev":

apt install pkg-config libssl-dev build-essential

Вам потребуется установить "libxcb", "openssl-devel" и "libX11-devel":

yum install libxcb openssl-devel libX11-devel

Используя Homebrew, вам нужно будет установить "openssl" и "cmake" используя команду:

brew install openssl cmake

Если испольуете Nix для менеджера пакетов на macOS, необходимы пакеты openssl , cmake , pkg-config , и curl . Их можно установить:

Глобально, используя nix-env --install (и другие).

(и другие). Локально, используя Home Manager в конфигурации home.nix .

. Временно, используя nix-shell (и другие).

Релизы Nushell публикуются в виде исходных текстов в популярном реестре пакетов Rust crates.io. Это создает легкость сборки и установки последней версий Nu с помощью cargo :

cargo install nu -- locked

Инструмент cargo выполнит работу по загрузке Nu и его исходных зависимостей, сборке и установке cargo по пути каталога bin.

Примечание что плагины по умолчанию должны быть установлены отдельно при использовании cargo . Смотрите раздел Установка плагинов в книге инструкций.

Вы так же можете собрать Nu из последних исходников на GitHub. Это даст вам немедленный доступ к последним функциям и исправлениям. Сначала, склонируйте репозиторий:

git clone https://github.com/nushell/nushell.git

После этого мы можем собрать и запустить Nu с помощью:

cd nushell # ./nushell cargo build --workspace ; cargo run

Вы также можете собирать и запускать Nu в режиме релиза, что позволяет использовать больше оптимизаций:

cargo build --release --workspace ; cargo run --release