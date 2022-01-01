Nu のインストール

Nu を入手して実行するには多くの方法があります。リリースページ からビルド済みのバイナリーをダウンロードすることもできますし、 あなたの好きなパッケージマネージャーを使う ことも、あるいはソースからビルドする方法もあります。

Nushell のメインのバイナリーは nu (Windowsでは nu.exe ) という名前です。インストールが済めば、 nu と打って起動することができます。

$ nu /home/sophiajt/Source >

Linux、macOS、Windows向けのビルド済み Nu バイナリーはそれぞれのGitHub リリースで提供されています。ダウンロードして、バイナリを解凍して、PATH の場所にそれらをコピーするだけです。

Nu はいくつかのパッケージマネージャーで入手することができます。

macOS、Linuxでは、 Homebrew が人気です ( brew install nushell )。

Windowsでは:

Winget ( winget install nushell )

) Chocolatey ( choco install nushell )

) Scoop ( scoop install nu )

クロスプラットフォームのインストールとしては:

npm ( npm install -g nushell この方法でインストールした場合、 Nu プラグインは含まれないことに注意してください)

Nu をソースからビルドすることもできます。まず、 Rust のツールチェインと依存関係をセットアップする必要があります。

Rust を正しく動作させるためには、互換性のあるコンパイラスイートがシステムにインストールされている必要があります。推奨されるコンパイラスイートは以下のとおりです。

Linux: GCC or Clang

macOS: Clang (Xcode をインストール)

Windows: MSVC (Visual Studio または Visual Studio Build Tools をインストール) "C++ によるデスクトップ開発" ワークロードを必ずインストールしてください。 どの Visual Studio エディションでも動作します(Community は無料です)。



Rust がシステムにまだインストールされていない場合は、rustupを利用して Rust をインストールする方法がベストです。Rustup は、異なる Rust のバージョンのインストールを管理するツールです。

Nu は現在、 最新の stable (1.66.1 or later) バージョンの Rust を必要とします。 rustup で正しい version を選択するのが良い方法です。 最初に"rustup"を実行すると、インストールする Rust のバージョンを尋ねられます。

Current installation options: default host triple: x86_64-unknown-linux-gnu default toolchain: stable profile: default modify PATH variable: yes 1 ) Proceed with installation ( default ) 2 ) Customize installation 3 ) Cancel installation

準備ができたら、1 を押してからエンターを押します。

もし、 rustup を経由して Rust をインストールしたくない場合、他の方法でもインストールすることができます。(例えば、Linux ディストリビューションのパッケージから)。 その場合でも Rust の 1.66.1 以上のバージョンがインストールされるようにしてください。

"pkg-config"および"libssl-dev"パッケージをインストールしてください。

apt install pkg-config libssl-dev build-essential

"libxcb", "openssl-devel"および"libX11-devel"パッケージをインストールする必要があります。

yum install libxcb openssl-devel libX11-devel

Homebrewを利用して、"openssl"と"cmake"をインストールしてください。

brew install openssl cmake

Nu はソースの形で、Rust で人気のパッケージレジストリ crates.io にリリースされています。これにより、 cargo を使って簡単に最新の Nu リリースをビルド、インストールすることができます。

cargo install nu --locked

これでおしまいです！ cargo は Nu のソースコードとその依存関係をダウンロードしてビルドし、 cargo のバイナリーパスにインストールすることで Nu を実行できるようにします。

GitHub の最新のソースから直接ビルドすることもできます。こうすることで、最新の機能やバグ修正にすぐにアクセスすることができます。まず、リポジトリをクローンします。

git clone https://github.com/nushell/nushell.git

これで、Nu をビルドして実行できます。

cd nushell # ./nushell cargo build --workspace ; cargo run

さらに最適化されたリリースモードで Nu をビルドし実行することもできます。

cargo build --release --workspace ; cargo run --release