命令
命令是 Nu 中管道的构建块。它们执行管道的操作，无论是创建数据、在数据从输入流向输出时更改数据，还是在数据退出管道后查看数据。有两种类型的命令：内部命令，即构建在 Nu 内部运行的命令；以及外部命令，即位于 Nu 外部并通过标准 Unix 风格的
stdin/
stdout 进行通信的命令。
内部命令
Nu 内部的所有命令，包括插件，都是内部命令。内部命令使用
PipelineData 相互通信。
签名
命令使用轻量级类型检查来确保传递给它们的参数能够正确处理。为了实现这一点，每个
Command 都提供一个
Signature，它告诉 Nu：
- 命令的名称
- 位置参数（例如在
start x y中，
x和
y是位置参数）
- 命令是否接受无限数量的额外位置参数（例如
start a1 a2 a3 ... a99 a100）
- 命名参数（例如
ansi gradient --fgstart '0x40c9ff'）
有了这些信息，可以在执行之前检查管道是否存在潜在问题。
外部命令
外部命令是不属于 Nu 内置命令或插件的任何命令。如果调用了一个 Nu 不知道的命令，它将使用提供的参数调用底层环境，尝试将此命令作为外部程序调用。
内部和外部命令之间的通信
内部到内部
内部命令使用 Nu 提供的完整值流相互通信，其中包括所有内置文件类型。这包括内部命令和插件之间的通信（双向）。
内部到外部
向外部命令发送文本的内部命令需要提前准备好文本字符串。如果直接将对象发送到外部命令，这将被视为错误，因为无法推断结构化数据应如何为外部命令表示。期望用户要么缩小到简单的数据单元格，要么使用文件类型转换器之一（如
to json）将表格转换为字符串表示形式。
外部命令被打开，以便重定向其
stdin，从而可以将数据发送给它。
外部到内部
外部命令通过其
stdout 发送一系列字符串。这些字符串被读入管道，并可供管道中的下一个内部命令使用，或者如果外部命令是管道的最后一步，则显示给用户。
外部到外部
外部命令通过
stdin/
stdout 相互通信。由于 Nu 会检测到这种情况，它将把第一个命令的
stdout 重定向到后续外部命令的
stdin。通过这种方式，保持了外部命令之间 shell 管道的预期行为。