命令是 Nu 中管道的构建块。它们执行管道的操作，无论是创建数据、在数据从输入流向输出时更改数据，还是在数据退出管道后查看数据。有两种类型的命令：内部命令，即构建在 Nu 内部运行的命令；以及外部命令，即位于 Nu 外部并通过标准 Unix 风格的 stdin / stdout 进行通信的命令。

Nu 内部的所有命令，包括插件，都是内部命令。内部命令使用 PipelineData 相互通信。

命令使用轻量级类型检查来确保传递给它们的参数能够正确处理。为了实现这一点，每个 Command 都提供一个 Signature ，它告诉 Nu：

命令的名称

位置参数（例如在 start x y 中， x 和 y 是位置参数）

中， 和 是位置参数） 命令是否接受无限数量的额外位置参数（例如 start a1 a2 a3 ... a99 a100 ）

） 命名参数（例如 ansi gradient --fgstart '0x40c9ff' ）

有了这些信息，可以在执行之前检查管道是否存在潜在问题。

外部命令是不属于 Nu 内置命令或插件的任何命令。如果调用了一个 Nu 不知道的命令，它将使用提供的参数调用底层环境，尝试将此命令作为外部程序调用。

内部命令使用 Nu 提供的完整值流相互通信，其中包括所有内置文件类型。这包括内部命令和插件之间的通信（双向）。

向外部命令发送文本的内部命令需要提前准备好文本字符串。如果直接将对象发送到外部命令，这将被视为错误，因为无法推断结构化数据应如何为外部命令表示。期望用户要么缩小到简单的数据单元格，要么使用文件类型转换器之一（如 to json ）将表格转换为字符串表示形式。

外部命令被打开，以便重定向其 stdin ，从而可以将数据发送给它。

外部命令通过其 stdout 发送一系列字符串。这些字符串被读入管道，并可供管道中的下一个内部命令使用，或者如果外部命令是管道的最后一步，则显示给用户。