Nushell 设计理念

核心理念

Nushell 是"一个 shell 优先的脚本语言，用于处理流经管道的结构化数据"。

设计应该朝着服务于这个目标而努力。那些不符合这个目标的设计应该被移除或移动到可选的附加组件中。

核心设计

Shell 优先

Nushell 应该努力服务于其作为 shell 和具有 shell 焦点的语言的角色。Shell 类型的活动包括但不限于：

  • 运行命令
  • 重定向 stdout/stdin/stderr
  • 仅限 Unix：正确处理信号
    • Ctrl-C
    • Ctrl-D
    • 以及其他
  • 支持后台任务
    • 在 Unix 中，这可能意味着 Ctrl-Z 和传统的任务后台/前台处理，或者更现代的方法

在用户合理期望 shell 功能的情况下，我们应该尽一切努力包含它。如果一个功能是合理的期望（比如 Unix 上的 ctrl-z），那么我们应该为该平台提供满足该期望的特定于操作系统的功能。

脚本语言

Nushell 设计的意图是成为一种脚本语言。脚本可以采取多种形式，从简单的管道到大型脚本。Nushell 应该通过满足以下方面的合理期望来轻松处理这些：

  • 模块化
  • 可读性
  • 编程语言功能和便利性

结构化数据

在 Nushell 中，所有数据都是"结构化的"。对于 Nushell，这意味着值可以采取不仅仅是简单字符串的形状。

Nushell 中的值可以是记录、列表、表格、二进制数据等。能够转换为结构化数据并使用结构化数据是 Nushell 的基础。

管道

Nushell 认真对待 Unix 的管道哲学。命令应该以组合的意图构建。Nushell 通过使用管道（|）实现组合，就像 Unix 管道一样。

组合命令，无论是内置的还是用户定义的，都是 Nushell 的核心部分。Nushell 及其标准库的设计必须既支持轻松组合命令，又允许用户轻松创建可组合的命令。

命令理念

具体来说，Nushell 关于命令的理念由以下立场代表（这些尤其适用于与 nushell 一起分发的内置命令库，但对于你自己的命令和插件也是很好的指导）：

  1. 应该有一种——最好只有一种——明显的方法来做这件事。 你可能会从"Python 之禅"中认出这一点！

  2. 我们内置命令库的目标是提供一组简单且可组合的原始命令，涵盖基本的 shell 编程需求，并允许通过组合和创建自定义用户命令和插件来构建几乎所有东西。 这与在核心 nushell 代码库中维护大量更专业的命令目录相反：更专业的功能应该作为社区贡献的库存在（例如插件/nushell 库）。

  3. 如果某件事可以通过组合更简单的命令来方便地完成，那么我们不会添加标志和选项来做同样的事情。

  4. 命令的主要输入通常应该作为"输入"提供，而不是作为位置参数。 这实现了管道组合。

  5. 给定命令在给定输入上通常应该总是产生相同类型的输出数据结构；参数和标志的存在/缺失/值不应改变输出类型。

  6. 命令不应消耗其整个输入流，除非这是该命令功能的明确部分。

命令签名及其部分

签名

命令的签名描述以下内容：

  • 命令的名称
  • 命令的使用信息（文档）
  • 以下内容的名称和类型：
    • 命名参数
    • 位置参数
  • 以下内容的类型：
    • 输入
    • 输出

何时使用输入

输入用于以下一个或两个目的：

  • 管道组合
  • 数据流

何时使用输出

所有返回值都是输出。

何时使用位置参数

在以下情况下使用位置参数：

  • 参数是必需的

何时使用 rest 参数

在以下情况下使用 rest 参数：

  • 命令接受一些相同类型的额外可选参数

何时使用命名参数

在以下情况下使用命名参数（标志参数）：

  • 你需要的值是可选的

何时使用开关标志

在以下情况下使用开关标志：

  • 你需要允许用户更改命令的默认操作

注释

命令应该被注释以描述它们的功能和用法。此文档还应涵盖参数及其使用。

核心类别

核心语言和标准库需要涵盖以下类别以支持 Nushell 的常见用例：

  • 文件系统
  • 操作系统
  • 操作环境
  • 将字符串数据解析为结构化数据
  • 将结构化数据格式化为标准字符串格式（CSV 和 JSON）
  • 查询、过滤和操作结构化数据
  • 网络连接性
    • 注意：网络支持是基础的，因为有了它用户可以轻松获取和安装 Nushell 扩展
  • 基本格式（确切列表由常见用例确定）
  • 基本日期支持

以下类别应移至插件：

  • 数据库连接性
  • 数据框支持
  • 哈希功能
  • 不常见的格式支持
  • 实验性命令
  • 补充的随机数支持（例如 random dice
  • 来自 math 的补充数学支持
  • 来自 bytes 的补充二进制数据功能
  • 高级日期支持

我们应该选择满足 Nushell 常见用例的核心类别中的命令。核心类别中不常见用例的命令应移至可选扩展。

语言设计

与其在这里描述整个语言，本节描述了作为 0.80 一部分预期的更改以及它们与 0.60 系列的不同之处。

更多 shell 功能

成为以 shell 为中心的语言意味着将更多预期的 shell 功能纳入语言。这些包括：

重定向（带有常见变体）：

cat foo.txt > bar.txt
cat foo.txt >> bar.txt
cat foo.txt 2> bar.txt

注意：截至 0.72，这些目前是：

cat foo.txt out> bar.txt
cat foo.txt err> bar.txt

（注意：目前没有追加操作符支持）

等效的 Bash 逻辑操作符功能：

cat foo.txt && cat bar.txt
cat foo.txt || cat bar.txt

注意：截至 0.72，这些目前是：

cat foo.txt; cat bar.txt
try { cat foo.txt } catch { cat bar.txt }

我们没有计划支持完整的 bash 语言。

有限突变

在 0.80 中，将有一种有限形式的突变，可以与本地命令一起工作。

mut x = 100
$x = 200
print $x

这将有助于一些模式，其中人们想要在循环中计算某些东西，但之前没有简单的方法来做到这一点。

分离闭包和块

与突变相关的是块和闭包在 0.80 中将是独立的概念。在 0.60 系列中，这些在很大程度上都被视为"块"的同一概念。

将来，块将不是一等值。相反，它将被期望由你给它的命令运行，而不是传递到管道中。这允许块与可变变量一起工作。

闭包保留了 0.60 的功能，可以用作一等值，但不能修改变量。

块示例：

for x in 1..100 {
  print $x
}

闭包示例：

ls | each { |x| $x.name + "foo" }

扩展

我们将需要设计和实现一个易于使用的扩展机制，允许人们用额外的功能扩展 Nushell。这对于帮助缩小核心 Nushell 的大小以及使贡献者能够轻松创建和共享他们自己的扩展都很重要。

扩展机制需要在 1.0 之前有一个标准形式。对于 0.80，我们应该有我们对满足设计目标的完整解决方案的最佳猜测。