Nushell 设计理念
核心理念
Nushell 是"一个 shell 优先的脚本语言，用于处理流经管道的结构化数据"。
设计应该朝着服务于这个目标而努力。那些不符合这个目标的设计应该被移除或移动到可选的附加组件中。
核心设计
Shell 优先
Nushell 应该努力服务于其作为 shell 和具有 shell 焦点的语言的角色。Shell 类型的活动包括但不限于：
- 运行命令
- 重定向 stdout/stdin/stderr
- 仅限 Unix：正确处理信号
- Ctrl-C
- Ctrl-D
- 以及其他
- 支持后台任务
- 在 Unix 中，这可能意味着 Ctrl-Z 和传统的任务后台/前台处理，或者更现代的方法
在用户合理期望 shell 功能的情况下，我们应该尽一切努力包含它。如果一个功能是合理的期望（比如 Unix 上的 ctrl-z），那么我们应该为该平台提供满足该期望的特定于操作系统的功能。
脚本语言
Nushell 设计的意图是成为一种脚本语言。脚本可以采取多种形式，从简单的管道到大型脚本。Nushell 应该通过满足以下方面的合理期望来轻松处理这些：
- 模块化
- 可读性
- 编程语言功能和便利性
结构化数据
在 Nushell 中，所有数据都是"结构化的"。对于 Nushell，这意味着值可以采取不仅仅是简单字符串的形状。
Nushell 中的值可以是记录、列表、表格、二进制数据等。能够转换为结构化数据并使用结构化数据是 Nushell 的基础。
管道
Nushell 认真对待 Unix 的管道哲学。命令应该以组合的意图构建。Nushell 通过使用管道（
|）实现组合，就像 Unix 管道一样。
组合命令，无论是内置的还是用户定义的，都是 Nushell 的核心部分。Nushell 及其标准库的设计必须既支持轻松组合命令，又允许用户轻松创建可组合的命令。
命令理念
具体来说，Nushell 关于命令的理念由以下立场代表（这些尤其适用于与 nushell 一起分发的内置命令库，但对于你自己的命令和插件也是很好的指导）：
应该有一种——最好只有一种——明显的方法来做这件事。 你可能会从"Python 之禅"中认出这一点！
我们内置命令库的目标是提供一组简单且可组合的原始命令，涵盖基本的 shell 编程需求，并允许通过组合和创建自定义用户命令和插件来构建几乎所有东西。 这与在核心 nushell 代码库中维护大量更专业的命令目录相反：更专业的功能应该作为社区贡献的库存在（例如插件/nushell 库）。
如果某件事可以通过组合更简单的命令来方便地完成，那么我们不会添加标志和选项来做同样的事情。
命令的主要输入通常应该作为"输入"提供，而不是作为位置参数。 这实现了管道组合。
给定命令在给定输入上通常应该总是产生相同类型的输出数据结构；参数和标志的存在/缺失/值不应改变输出类型。
命令不应消耗其整个输入流，除非这是该命令功能的明确部分。
命令签名及其部分
签名
命令的签名描述以下内容：
- 命令的名称
- 命令的使用信息（文档）
- 以下内容的名称和类型：
- 命名参数
- 位置参数
- 以下内容的类型：
- 输入
- 输出
何时使用输入
输入用于以下一个或两个目的：
- 管道组合
- 数据流
何时使用输出
所有返回值都是输出。
何时使用位置参数
在以下情况下使用位置参数：
- 参数是必需的
何时使用 rest 参数
在以下情况下使用 rest 参数：
- 命令接受一些相同类型的额外可选参数
何时使用命名参数
在以下情况下使用命名参数（标志参数）：
- 你需要的值是可选的
何时使用开关标志
在以下情况下使用开关标志：
- 你需要允许用户更改命令的默认操作
注释
命令应该被注释以描述它们的功能和用法。此文档还应涵盖参数及其使用。
核心类别
核心语言和标准库需要涵盖以下类别以支持 Nushell 的常见用例：
- 文件系统
- 操作系统
- 操作环境
- 将字符串数据解析为结构化数据
- 将结构化数据格式化为标准字符串格式（CSV 和 JSON）
- 查询、过滤和操作结构化数据
- 网络连接性
- 注意：网络支持是基础的，因为有了它用户可以轻松获取和安装 Nushell 扩展
- 基本格式（确切列表由常见用例确定）
- 基本日期支持
以下类别应移至插件：
- 数据库连接性
- 数据框支持
- 哈希功能
- 不常见的格式支持
- 实验性命令
- 补充的随机数支持（例如
random dice）
- 来自
math的补充数学支持
- 来自
bytes的补充二进制数据功能
- 高级日期支持
我们应该选择满足 Nushell 常见用例的核心类别中的命令。核心类别中不常见用例的命令应移至可选扩展。
语言设计
与其在这里描述整个语言，本节描述了作为 0.80 一部分预期的更改以及它们与 0.60 系列的不同之处。
更多 shell 功能
成为以 shell 为中心的语言意味着将更多预期的 shell 功能纳入语言。这些包括：
重定向（带有常见变体）：
cat foo.txt > bar.txt
cat foo.txt >> bar.txt
cat foo.txt 2> bar.txt
注意：截至 0.72，这些目前是：
cat foo.txt out> bar.txt
cat foo.txt err> bar.txt
（注意：目前没有追加操作符支持）
等效的 Bash 逻辑操作符功能：
cat foo.txt && cat bar.txt
cat foo.txt || cat bar.txt
注意：截至 0.72，这些目前是：
cat foo.txt; cat bar.txt
try { cat foo.txt } catch { cat bar.txt }
我们没有计划支持完整的 bash 语言。
有限突变
在 0.80 中，将有一种有限形式的突变，可以与本地命令一起工作。
mut x = 100
$x = 200
print $x
这将有助于一些模式，其中人们想要在循环中计算某些东西，但之前没有简单的方法来做到这一点。
分离闭包和块
与突变相关的是块和闭包在 0.80 中将是独立的概念。在 0.60 系列中，这些在很大程度上都被视为"块"的同一概念。
将来，块将不是一等值。相反，它将被期望由你给它的命令运行，而不是传递到管道中。这允许块与可变变量一起工作。
闭包保留了 0.60 的功能，可以用作一等值，但不能修改变量。
块示例：
for x in 1..100 {
print $x
}
闭包示例：
ls | each { |x| $x.name + "foo" }
扩展
我们将需要设计和实现一个易于使用的扩展机制，允许人们用额外的功能扩展 Nushell。这对于帮助缩小核心 Nushell 的大小以及使贡献者能够轻松创建和共享他们自己的扩展都很重要。
扩展机制需要在 1.0 之前有一个标准形式。对于 0.80，我们应该有我们对满足设计目标的完整解决方案的最佳猜测。