Nushell 设计理念

Nushell 是"一个 shell 优先的脚本语言，用于处理流经管道的结构化数据"。

设计应该朝着服务于这个目标而努力。那些不符合这个目标的设计应该被移除或移动到可选的附加组件中。

Nushell 应该努力服务于其作为 shell 和具有 shell 焦点的语言的角色。Shell 类型的活动包括但不限于：

运行命令

重定向 stdout/stdin/stderr

仅限 Unix：正确处理信号 Ctrl-C Ctrl-D 以及其他

支持后台任务 在 Unix 中，这可能意味着 Ctrl-Z 和传统的任务后台/前台处理，或者更现代的方法



在用户合理期望 shell 功能的情况下，我们应该尽一切努力包含它。如果一个功能是合理的期望（比如 Unix 上的 ctrl-z），那么我们应该为该平台提供满足该期望的特定于操作系统的功能。

Nushell 设计的意图是成为一种脚本语言。脚本可以采取多种形式，从简单的管道到大型脚本。Nushell 应该通过满足以下方面的合理期望来轻松处理这些：

模块化

可读性

编程语言功能和便利性

在 Nushell 中，所有数据都是"结构化的"。对于 Nushell，这意味着值可以采取不仅仅是简单字符串的形状。

Nushell 中的值可以是记录、列表、表格、二进制数据等。能够转换为结构化数据并使用结构化数据是 Nushell 的基础。

Nushell 认真对待 Unix 的管道哲学。命令应该以组合的意图构建。Nushell 通过使用管道（ | ）实现组合，就像 Unix 管道一样。

组合命令，无论是内置的还是用户定义的，都是 Nushell 的核心部分。Nushell 及其标准库的设计必须既支持轻松组合命令，又允许用户轻松创建可组合的命令。

具体来说，Nushell 关于命令的理念由以下立场代表（这些尤其适用于与 nushell 一起分发的内置命令库，但对于你自己的命令和插件也是很好的指导）：

应该有一种——最好只有一种——明显的方法来做这件事。 你可能会从"Python 之禅"中认出这一点！ 我们内置命令库的目标是提供一组简单且可组合的原始命令，涵盖基本的 shell 编程需求，并允许通过组合和创建自定义用户命令和插件来构建几乎所有东西。 这与在核心 nushell 代码库中维护大量更专业的命令目录相反：更专业的功能应该作为社区贡献的库存在（例如插件/nushell 库）。 如果某件事可以通过组合更简单的命令来方便地完成，那么我们不会添加标志和选项来做同样的事情。 命令的主要输入通常应该作为"输入"提供，而不是作为位置参数。 这实现了管道组合。 给定命令在给定输入上通常应该总是产生相同类型的输出数据结构；参数和标志的存在/缺失/值不应改变输出类型。 命令不应消耗其整个输入流，除非这是该命令功能的明确部分。

命令的签名描述以下内容：

命令的名称

命令的使用信息（文档）

以下内容的名称和类型： 命名参数 位置参数

以下内容的类型： 输入 输出



输入用于以下一个或两个目的：

管道组合

数据流

所有返回值都是输出。

在以下情况下使用位置参数：

参数是必需的

在以下情况下使用 rest 参数：

命令接受一些相同类型的额外可选参数

在以下情况下使用命名参数（标志参数）：

你需要的值是可选的

在以下情况下使用开关标志：

你需要允许用户更改命令的默认操作

命令应该被注释以描述它们的功能和用法。此文档还应涵盖参数及其使用。

核心语言和标准库需要涵盖以下类别以支持 Nushell 的常见用例：

文件系统

操作系统

操作环境

将字符串数据解析为结构化数据

将结构化数据格式化为标准字符串格式（CSV 和 JSON）

查询、过滤和操作结构化数据

网络连接性 注意：网络支持是基础的，因为有了它用户可以轻松获取和安装 Nushell 扩展

基本格式（确切列表由常见用例确定）

基本日期支持

以下类别应移至插件：

数据库连接性

数据框支持

哈希功能

不常见的格式支持

实验性命令

补充的随机数支持（例如 random dice ）

） 来自 math 的补充数学支持

的补充数学支持 来自 bytes 的补充二进制数据功能

的补充二进制数据功能 高级日期支持

我们应该选择满足 Nushell 常见用例的核心类别中的命令。核心类别中不常见用例的命令应移至可选扩展。

与其在这里描述整个语言，本节描述了作为 0.80 一部分预期的更改以及它们与 0.60 系列的不同之处。

成为以 shell 为中心的语言意味着将更多预期的 shell 功能纳入语言。这些包括：

重定向（带有常见变体）：

cat foo.txt > bar.txt cat foo.txt >> bar.txt cat foo.txt 2> bar.txt

注意：截至 0.72，这些目前是：

cat foo.txt out> bar.txt cat foo.txt err> bar.txt

（注意：目前没有追加操作符支持）

等效的 Bash 逻辑操作符功能：

cat foo.txt && cat bar.txt cat foo.txt || cat bar.txt

注意：截至 0.72，这些目前是：

cat foo.txt ; cat bar.txt try { cat foo.txt } catch { cat bar.txt }

我们没有计划支持完整的 bash 语言。

在 0.80 中，将有一种有限形式的突变，可以与本地命令一起工作。

mut x = 100 $x = 200 print $x

这将有助于一些模式，其中人们想要在循环中计算某些东西，但之前没有简单的方法来做到这一点。

与突变相关的是块和闭包在 0.80 中将是独立的概念。在 0.60 系列中，这些在很大程度上都被视为"块"的同一概念。

将来，块将不是一等值。相反，它将被期望由你给它的命令运行，而不是传递到管道中。这允许块与可变变量一起工作。

闭包保留了 0.60 的功能，可以用作一等值，但不能修改变量。

块示例：

for x in 1 .. 100 { print $x }

闭包示例：

ls | each { | x | $x.name + "foo" }

我们将需要设计和实现一个易于使用的扩展机制，允许人们用额外的功能扩展 Nushell。这对于帮助缩小核心 Nushell 的大小以及使贡献者能够轻松创建和共享他们自己的扩展都很重要。

扩展机制需要在 1.0 之前有一个标准形式。对于 0.80，我们应该有我们对满足设计目标的完整解决方案的最佳猜测。