Explorando en el sistema

Shells de antes permiten explorar el sistema de archivos y ejecutar comandos. Shells modernas como Nu permiten hacer lo mismo. Miremos algunos comandos comunes que puedas usar cuando interactues con el sistema.

ls

Cómo hemos visto en otros capítulos, ls es un comando para mirar el contenido de una ruta. Nu devolverá el contenido en una tabla que podemos usar.

El comando ls también recibe un argumento opcional para cambiar qué te gustaría ver. Por ejemplo, podemos enumerar los archivos que terminan en ".md"

ls * .md # => ───┬────────────────────┬──────┬─────────┬──────────── # => # │ name │ type │ size │ modified # => ───┼────────────────────┼──────┼─────────┼──────────── # => 0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ File │ 3.4 KB │ 5 days ago # => 1 │ CONTRIBUTING.md │ File │ 886 B │ 5 days ago # => 2 │ README.md │ File │ 15.0 KB │ 5 days ago # => 3 │ TODO.md │ File │ 1.6 KB │ 5 days ago # => ───┴────────────────────┴──────┴─────────┴────────────

El asterisco (*) en el argumento que pasamos "*.md" a veces se llama comodín o glob. Nos permite complementar cualquier cosa. Puedes leer el glob "*.md" como "complementa cualquier archivo siempre y cuando termine en '.md'"

Nu también usa globs modernos permitiendo acceder directorios más profundos.

ls ** / * .md ───┬───────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────── # │ name │ type │ size │ modified ───┼───────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────── 0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ File │ 3.4 KB │ 5 days ago 1 │ CONTRIBUTING.md │ File │ 886 B │ 5 days ago 2 │ README.md │ File │ 15.0 KB │ 5 days ago 3 │ TODO.md │ File │ 1.6 KB │ 5 days ago 4 │ crates/nu-source/README.md │ File │ 1.7 KB │ 5 days ago 5 │ docker/packaging/README.md │ File │ 1.5 KB │ 5 days ago 6 │ docs/commands/README.md │ File │ 929 B │ 5 days ago 7 │ docs/commands/alias.md │ File │ 1.7 KB │ 5 days ago 8 │ docs/commands/append.md │ File │ 1.4 KB │ 5 days ago

Aquí, buscamos cualquier archivo que termine con ".md", y los dos asteriscos dicen además "en cualquier directorio que comience desde aquí".

cd new_directory

Para cambiar del directorio actual a uno nuevo usamos el comando cd . Al igual que en otras shells, podemos usar tanto el nombre del directorio o si deseamos subir a un directorio podemos usar el acceso directo .. .

También se puede cambiar el directorio si se omite cd y se proporciona una ruta por si sola:

. /new_directory

Nu también proporciona algunos comandos básicos del sistema de archivos que funcionan multiplataforma.

Podemos mover un item de un lugar a otro usando el comando mv :

mv item location

Podemos copiar un item de un lugar a otro:

cp item location

Podemos eliminar un item.

rm item

Los tres comandos también pueden usar las capacidades de glob que vimos previamente con ls .

Finalmente, podemos crear un directorio usando el comando mkdir :