Explorando en el sistema
Shells de antes permiten explorar el sistema de archivos y ejecutar comandos. Shells modernas como Nu permiten hacer lo mismo. Miremos algunos comandos comunes que puedas usar cuando interactues con el sistema.
Ver contenido de un directorio
ls
Cómo hemos visto en otros capítulos,
ls es un comando para mirar el contenido de una ruta. Nu devolverá el contenido en una tabla que podemos usar.
El comando
ls también recibe un argumento opcional para cambiar qué te gustaría ver. Por ejemplo, podemos enumerar los archivos que terminan en ".md"
ls *.md
# => ───┬────────────────────┬──────┬─────────┬────────────
# => # │ name │ type │ size │ modified
# => ───┼────────────────────┼──────┼─────────┼────────────
# => 0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ File │ 3.4 KB │ 5 days ago
# => 1 │ CONTRIBUTING.md │ File │ 886 B │ 5 days ago
# => 2 │ README.md │ File │ 15.0 KB │ 5 days ago
# => 3 │ TODO.md │ File │ 1.6 KB │ 5 days ago
# => ───┴────────────────────┴──────┴─────────┴────────────
El asterisco (*) en el argumento que pasamos "*.md" a veces se llama comodín o glob. Nos permite complementar cualquier cosa. Puedes leer el glob "*.md" como "complementa cualquier archivo siempre y cuando termine en '.md'"
Nu también usa globs modernos permitiendo acceder directorios más profundos.
ls **/*.md
───┬───────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────
# │ name │ type │ size │ modified
───┼───────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────
0 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ File │ 3.4 KB │ 5 days ago
1 │ CONTRIBUTING.md │ File │ 886 B │ 5 days ago
2 │ README.md │ File │ 15.0 KB │ 5 days ago
3 │ TODO.md │ File │ 1.6 KB │ 5 days ago
4 │ crates/nu-source/README.md │ File │ 1.7 KB │ 5 days ago
5 │ docker/packaging/README.md │ File │ 1.5 KB │ 5 days ago
6 │ docs/commands/README.md │ File │ 929 B │ 5 days ago
7 │ docs/commands/alias.md │ File │ 1.7 KB │ 5 days ago
8 │ docs/commands/append.md │ File │ 1.4 KB │ 5 days ago
Aquí, buscamos cualquier archivo que termine con ".md", y los dos asteriscos dicen además "en cualquier directorio que comience desde aquí".
Cambiar el directorio actual
cd new_directory
Para cambiar del directorio actual a uno nuevo usamos el comando
cd. Al igual que en otras shells, podemos usar tanto el nombre del directorio o si deseamos subir a un directorio podemos usar el acceso directo
...
También se puede cambiar el directorio si se omite
cd y se proporciona una ruta por si sola:
./new_directory
Comandos del sistema de archivos
Nu también proporciona algunos comandos básicos del sistema de archivos que funcionan multiplataforma.
Podemos mover un item de un lugar a otro usando el comando
mv:
mv item location
Podemos copiar un item de un lugar a otro:
cp item location
Podemos eliminar un item.
rm item
Los tres comandos también pueden usar las capacidades de glob que vimos previamente con
ls.
Finalmente, podemos crear un directorio usando el comando
mkdir:
mkdir new_directory