Hay veces que simplemente necesitas sumar un par de números cuando te encuentras resolviendo problemas. Nu ofrece un conjunto de operaciones matemáticas básicas que puedes utilizar. Expresiones matemáticas se encuentran disponibles cuando llamas a un comando.

1 + 3 # => 4

En Nu puedes realizar lo usual: sumar, restar, mutiplicar y dividir con los operadores + , - , * , y / respectivamente. Precedencia de operadores es respetada, por lo que 1 + 2 * 3 será tratado como 1 + (2 * 3) . Lo que nos lleva a paréntesis.

Puedes usar paréntesis para agrupar expresiones matemáticas en modo math . Esto te permite escribir (1 + 2) * 3 si deseas que adición tenga mayor precedencia.

Puedes revisar si un valor se encuentra dentro de un conjunto de valores o no, usando los operadores in y not-in .

1 in [ 1 2 3 ] # => true

1 not-in [ 1 2 3 ] # => false

Puedes revisar si una cadena se encuentra dentro de otra cadena o no, usando =~ y !~ .

"gallinagallo" =~ "gallo" # => true

"gallinagallo" !~ "pollito" # => true

Los siguientes comparadores también se encuentran disponibles:

< - menor que

- menor que <= - menor o igual que

- menor o igual que > - mayor que

- mayor que >= - mayor o igual que

- mayor o igual que == - igual a

- igual a != - no es igual a

Nushell también soporta and y or para unir dos operaciones que regresen valores booleanos. Por ejemplo: ls | where name in ["uno" "dos" "tres"] and size > 10kb

Las operaciones matemáticas son evaluadas de la siguiente manera (de mayor precedencia a menor):

Parentesis ( () )

) Multiplicación ( * ) y División ( / )

) y División ( ) Suma ( + ) y Resta ( - )

3 * ( 1 + 2 ) # => 9

Hay una variación abreviada "short-hand" en modo matemático incluída en Nushell. La razón se debe a que permite una forma de acceder columnas de manera más simple.

Es probable que ya la usaste antes. Por ejemplo, supongamos que deseamos ver filas de ls donde para cada uno por lo menos tenga 10 kilobytes, podemos escribir:

ls | where size > 10kb

El comando where memoria > 10kb tiene dos partes: El nombre del comando where y su abreviación expresión matemática size > 10kb . Indicamos abreviada debido a que size es una versión acortada de escribir $it.size . Si observamos su forma completamente expandida, veríamos:

ls | where {|$ it | $it.size > 10kb }

Usamos el modo abreviado para trabajar con datos de columnas para no tener que repetir la forma expandida siempre.