Una tarea común al usar una shell es controlar el ambiente de entorno que aplicaciones externas usarán. Comúnmente esto sucede automáticamente, a medida que el entorno se empaqueta y se entrega a la aplicación externa cuando se inicia. Sin embargo, hay veces que vamos a desear tener control más preciso sobre qué variables de entorno una aplicación pueda ver.

Puedes ver las variables de entorno actuales que se enviarán a las aplicaciones explorando #nu.env :

echo $nu .env # => ──────────────────────────┬────────────────────────────── # => COLORTERM │ truecolor # => DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS │ unix:path=/run/user/1000/bus # => DESKTOP_SESSION │ gnome # => DISPLAY │ :1

El ambiente es creador a través de los ajustes en la configuración de Nu y a partir del entorno en el que se ejecuta Nu. Puedes actualizar el ambiente permanentement usando técnicas enumeradas en el capítulo de configuración.

También puedes temporalmente actualizar una variable de entorno cuando ejecutas un comando o tubería de comandos.

with-env [ MI_VARIABLE VALOR ] { echo $nu .env.MI_VARIABLE } # => VALOR

El comando with-env establecerá temporalmente la variable de entorno dada (aquí: la variable "MI_VARIABLE" es dada el valor "VALOR"). Una vez hecho esto, el bloque se ejecutará con esta nueva variable de entorno establecida.

Una atajo común, inspirada en Bash y otros, también está disponible. Puedes escribir el ejemplo anterior como: