Mapa nushell de lenguajes imperativos

La idea detrás de esta tabla is ayudarte a entender como los comandos internos y plugins en Nu se relacionan con lenguajes imperativos. Hemos intentado producir un mapa de los comandos internos y sus equivalentes en otros lenguajes. Contribuciones son bienvenidas.

Nota: esta tabla asume Nu 0.14.1 o posterior.

NushellPythonKotlin (Java)C++Rust
alias
appendlist.append, set.addaddpush_back, emplace_backpush, push_back
args
autoview
average(*)statistics.mean
binaryview(*)"{:x}".formatInteger.toHexString
calc, = mathmath operatorsmath operatorsmath operatorsmath operators
cd
clear
clip
compact
config
countlensize, lengthlengthlen
cpshutil.copy
datedatetime.date.todayjava.time.LocalDate.now
debug
default
drop
dushutil.disk_usage
eachforforforfor
echoprintprintlnprintfprintln!
enter
evaluate_by
exitexitSystem.exit, kotlin.system.exitProcessexitexit
http(*)urllib.request.urlopen
firstlist[0]List[0], peekvector[0], topvec[0]
formatformat
from bson
from csvcsv
from eml
from ics
from ini
from jsonjson
from ods
from sqlitesqlite3
from ssv
from toml
from tsv
from url
from vcf
from xlsx
from xml
from yaml
getdict["key"]Map["key"]map["key"]
group_byitertools.groupby
headers
helphelp
histogram
history
inc(*)x += 1x++x+++= 1
insertlist.insert
is_emptyis NoneisEmptyempty
keeplist[:x]
keep_until
keep_whileitertools.takewhile
killos.kill
lastlist[-1]
linessplit, splitlinessplitviews::split
lsos.listdir
map_max_by
match(*)re
merge
mkdiros.mkdir
mvshutil.move
next
nthlist[x]
openopen
parse
pivotzip(*matrix)
post(*)urllib.request.urlopen
prependdeque.appendleft
prev
ps(*)os.listdir('/proc')
pwdos.getcwd
rangerange
reduce_byfunctools.reduce
reject
renameshutil.move
reversereversed, list.reverse
rmos.remove
saveio.TextIOWrapper.write
select(***){k:dict[k] for k in keylist}
shells
shufflerandom.shuffle
sizelen
skiplist[x:]
skip_until
skip_whileitertools.dropwhile
sort-bysorted, list.sort
split_byre.split
split_column
split_row
str(*)str functions
sumsum
sys(*)sys
table
tags
textview(*)
tree(*)
to bson
to csv
to html
to json
to md
to sqlite
to toml
to tsv
to url
to yaml
touchopen(path, 'a').close()
trimstrip, rstrip, lstrip
uniqset
update(**)
versionsys.version, sys.version_info
with_envos.environ
what
wherefilterfilterfilterfilter
whichshutil.which
wrap
  • * - Pertenecen de los plugins standard
  • ** - renombrada de edit a update en 0.13.1
  • *** - renombrada de pick a select en 0.13.1