Mapa nushell de lenguajes imperativos

La idea detrás de esta tabla is ayudarte a entender como los comandos internos y plugins en Nu se relacionan con lenguajes imperativos. Hemos intentado producir un mapa de los comandos internos y sus equivalentes en otros lenguajes. Contribuciones son bienvenidas.

Nota: esta tabla asume Nu 0.14.1 o posterior.

Nushell Python Kotlin (Java) C++ Rust alias append list.append, set.add add push_back, emplace_back push, push_back args autoview average( * ) statistics.mean binaryview( * ) "{:x}".format Integer.toHexString calc, = math math operators math operators math operators math operators cd clear clip compact config count len size, length length len cp shutil.copy date datetime.date.today java.time.LocalDate.now debug default drop du shutil.disk_usage each for for for for echo print println printf println! enter evaluate_by exit exit System.exit, kotlin.system.exitProcess exit exit http( * ) urllib.request.urlopen first list[0] List[0], peek vector[0], top vec[0] format format from bson from csv csv from eml from ics from ini from json json from ods from sqlite sqlite3 from ssv from toml from tsv from url from vcf from xlsx from xml from yaml get dict["key"] Map["key"] map["key"] group_by itertools.groupby headers help help histogram history inc( * ) x += 1 x++ x++ += 1 insert list.insert is_empty is None isEmpty empty keep list[:x] keep_until keep_while itertools.takewhile kill os.kill last list[-1] lines split, splitlines split views::split ls os.listdir map_max_by match( * ) re merge mkdir os.mkdir mv shutil.move next nth list[x] open open parse pivot zip(*matrix) post( * ) urllib.request.urlopen prepend deque.appendleft prev ps( * ) os.listdir('/proc') pwd os.getcwd range range reduce_by functools.reduce reject rename shutil.move reverse reversed, list.reverse rm os.remove save io.TextIOWrapper.write select( *** ) {k:dict[k] for k in keylist} shells shuffle random.shuffle size len skip list[x:] skip_until skip_while itertools.dropwhile sort-by sorted, list.sort split_by re.split split_column split_row str( * ) str functions sum sum sys( * ) sys table tags textview( * ) tree( * ) to bson to csv to html to json to md to sqlite to toml to tsv to url to yaml touch open(path, 'a').close() trim strip, rstrip, lstrip uniq set update( ** ) version sys.version, sys.version_info with_env os.environ what where filter filter filter filter which shutil.which wrap