Nu tiene un número pequeño, pero creciente, de variables internas que puedes establecer cambios en su aspecto y funcionamiento. A continuación una lista de las variables actuales, sus tipos, y una descripción de cómo se utilizan:

Variable Tipo Descripción completion_mode "list" o "circular" el estilo de autocompletar a usar ctrlc_exit booleano salir o no de Nu después de presionar ctrl-c varias veces disable_table_indexes booleano elimina la columna de índice de la tabla edit_mode "vi" o "emacs" cambia edición de línea a modo "vi" o "emacs" env fila variables de entorno que serán pasadas a comandos externos header_align "center", "right", u otro alinea los encabezados de la tabla alineados al centro, a la derecha o a la izquierda key_timeout entero el tiempo de espera utilizado para cambiar entre los modos de edición nonzero_exit_errors booleano si imprimir errores para códigos de salida no-ceros para externos path tabla de cadenas PATH para usar en búsqueda de binarios startup lista de cadenas comandos, como alias es, para ejecutar cuando nushell arranca table_mode "light" o otro habilitar tablas livianas o normales

Para establecer una de estas variables, puedes usar config set . Por ejemplo:

config set edit_mode "vi"

Hay una manera adicional de establecer una variable, y es usar el contenido de la tubería como el valor deseado para la variable. Para esto usa la bandera set-into :

echo "bar" | config set_into foo

Esto es de utilidad cuando se trabaja con las variables env y path .

Ejecutando el comando config sin argumentos mostrará una tabla de las preferencias de configuración actuales:

config # => ━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━ # => edit_mode │ env │ path │ table_mode # => ───────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────── # => emacs │ [table: 1 row] │ [table: 10 rows] │ normal # => ━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━

Nota: si por el momento no has establecido variables de configuración, puede estar vacía.

Usando la bandera get , puedes conseguir el valor de una variable:

config get edit_mode

Para eliminar una variable de la configuración, usa la bandera remove :

config remove edit_mode

Si deseas borrar toda la configuración y empezar de cero, puedes usar la bandera clear . Por supuesto, tenga precaución con esto ya que una vez ejecutado el archivo de configuración también se eliminará.

config clear

El archivo de configuración se carga desde una ubicación predeterminada. Para encontrar esta ubicación en el sistema, puedes solicitarla usando la bandera path :

config path # => /home/nusheller/.config/nu/config.toml

Es posible que desees cargar la configuración desde una ubicación distinta a la predeterminada. Para hacerlo, usa la bandera load :

config load myconfiguration.toml

Para usar Nu como shell de inicio de sesión, necesitarás configurar las variables path y env . Con estos, obtendrás suficiente soporte para ejecutar comandos externos como shell de inicio de sesión.

Antes de cambiarlo, ejecuta Nu dentro de otra shell, como Bash. Luego, obtén el entorno y PATH desde esa shell con los siguientes comandos:

config set path $nu .path config set env $nu .env

$nu.path y $nu.env son valores que están prestablecidas a las variables actuales de entorno y PATH, respectivamente. Una vez que las estableces a la configuración, estarán disponibles cuando uses Nu como shell de inicio de sesión.

A continuación, en algunas distribuciones también deberás asegurarte de que Nu esté en la lista en /etc/shells :

cat /etc/shells # => # /etc/shells: valid login shells # => /bin/sh # => /bin/dash # => /bin/bash # => /bin/rbash # => /usr/bin/screen # => /usr/bin/fish # => /home/sophia/.cargo/bin/nu

Con esto, deberías de poder hacer chsh y establecer Nu como la shell de inicio de sesión. Luego de cerrar sesión, en el próximo inicio de sesión deberías de recibir un brillante mensaje de Nu.

Actualmente, la configuración del prompt es manejada instalando Nu con el soporte prompt proporcionado con starship.

nushell on 📙 master [$] is 📦 v0.5.1 via 🦀 v1.40.0-nightly ❯

Starship es un prompt divertido, colorido y sorprendentemente poderoso. Para configurarlo, sigue los pasos en su manual de configuración.