Configuración
Nu tiene un número pequeño, pero creciente, de variables internas que puedes establecer cambios en su aspecto y funcionamiento. A continuación una lista de las variables actuales, sus tipos, y una descripción de cómo se utilizan:
|Variable
|Tipo
|Descripción
|completion_mode
|"list" o "circular"
|el estilo de autocompletar a usar
|ctrlc_exit
|booleano
|salir o no de Nu después de presionar ctrl-c varias veces
|disable_table_indexes
|booleano
|elimina la columna de índice de la tabla
|edit_mode
|"vi" o "emacs"
|cambia edición de línea a modo "vi" o "emacs"
|env
|fila
|variables de entorno que serán pasadas a comandos externos
|header_align
|"center", "right", u otro
|alinea los encabezados de la tabla alineados al centro, a la derecha o a la izquierda
|key_timeout
|entero
|el tiempo de espera utilizado para cambiar entre los modos de edición
|nonzero_exit_errors
|booleano
|si imprimir errores para códigos de salida no-ceros para externos
|path
|tabla de cadenas
|PATH para usar en búsqueda de binarios
|startup
|lista de cadenas
|comandos, como
aliases, para ejecutar cuando nushell arranca
|table_mode
|"light" o otro
|habilitar tablas livianas o normales
Uso
Configuración de variables
Para establecer una de estas variables, puedes usar
config set. Por ejemplo:
config set edit_mode "vi"
Estableciendo una variable desde la tubería
Hay una manera adicional de establecer una variable, y es usar el contenido de la tubería como el valor deseado para la variable. Para esto usa la bandera
set-into:
echo "bar" | config set_into foo
Esto es de utilidad cuando se trabaja con las variables
env y
path.
Listado de todas las variables.
Ejecutando el comando
config sin argumentos mostrará una tabla de las preferencias de configuración actuales:
config
# => ━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━
# => edit_mode │ env │ path │ table_mode
# => ───────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────
# => emacs │ [table: 1 row] │ [table: 10 rows] │ normal
# => ━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━
Nota: si por el momento no has establecido variables de configuración, puede estar vacía.
Obteniendo una variable
Usando la bandera
get, puedes conseguir el valor de una variable:
config get edit_mode
Eliminando una variable
Para eliminar una variable de la configuración, usa la bandera
remove:
config remove edit_mode
Borrar toda la configuración
Si deseas borrar toda la configuración y empezar de cero, puedes usar la bandera
clear. Por supuesto, tenga precaución con esto ya que una vez ejecutado el archivo de configuración también se eliminará.
config clear
Encontrar dónde se almacena el archivo de configuración
El archivo de configuración se carga desde una ubicación predeterminada. Para encontrar esta ubicación en el sistema, puedes solicitarla usando la bandera
path:
config path
# => /home/nusheller/.config/nu/config.toml
Cargando la configuración desde un archivo
Es posible que desees cargar la configuración desde una ubicación distinta a la predeterminada. Para hacerlo, usa la bandera
load:
config load myconfiguration.toml
Configurando Nu como shell de inicio de sesión
Para usar Nu como shell de inicio de sesión, necesitarás configurar las variables
path y
env. Con estos, obtendrás suficiente soporte para ejecutar comandos externos como shell de inicio de sesión.
Antes de cambiarlo, ejecuta Nu dentro de otra shell, como Bash. Luego, obtén el entorno y PATH desde esa shell con los siguientes comandos:
config set path $nu.path
config set env $nu.env
$nu.path y
$nu.env son valores que están prestablecidas a las variables actuales de entorno y PATH, respectivamente. Una vez que las estableces a la configuración, estarán disponibles cuando uses Nu como shell de inicio de sesión.
A continuación, en algunas distribuciones también deberás asegurarte de que Nu esté en la lista en
/etc/shells:
cat /etc/shells
# => # /etc/shells: valid login shells
# => /bin/sh
# => /bin/dash
# => /bin/bash
# => /bin/rbash
# => /usr/bin/screen
# => /usr/bin/fish
# => /home/sophia/.cargo/bin/nu
Con esto, deberías de poder hacer
chsh y establecer Nu como la shell de inicio de sesión. Luego de cerrar sesión, en el próximo inicio de sesión deberías de recibir un brillante mensaje de Nu.
Configuración del prompt
Actualmente, la configuración del prompt es manejada instalando Nu con el soporte prompt proporcionado con starship.
nushell on 📙 master [$] is 📦 v0.5.1 via 🦀 v1.40.0-nightly
❯
Starship es un prompt divertido, colorido y sorprendentemente poderoso. Para configurarlo, sigue los pasos en su manual de configuración.