理解
get 和
select 的区别
简而言之，
get 从输入中取出值，而
select 保留输入的结构（记录仍是记录，表格仍是表格），只去掉你没有要求的部分。
get 取出值：指定单个键时返回单个值，指定多个键时返回列表。
{a: 1, b: 2, c: 3} | get b
# => 2
{a: 1, b: 2, c: 3} | get b c
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 2 │
# => │ 1 │ 3 │
# => ╰───┴───╯
select 保留 Nushell 的值，并返回按列名或键选中的记录。
{a: 1, b: 2, c: 3} | select b
# => ╭───┬───╮
# => │ b │ 2 │
# => ╰───┴───╯
{a: 1, b: 2, c: 3} | select b c
# => ╭───┬───╮
# => │ b │ 2 │
# => │ c │ 3 │
# => ╰───┴───╯
用于表格
下面的示例使用这张表格：
let t = [[name lang]; [nushell rust] [reedline rust] [vscode-ext typescript]]
对于一列，
get 返回该列值的列表，而
select 返回只包含该列的表格：
$t | get name
# => ╭───┬────────────╮
# => │ 0 │ nushell │
# => │ 1 │ reedline │
# => │ 2 │ vscode-ext │
# => ╰───┴────────────╯
$t | select name
# => ╭───┬────────────╮
# => │ # │ name │
# => ├───┼────────────┤
# => │ 0 │ nushell │
# => │ 1 │ reedline │
# => │ 2 │ vscode-ext │
# => ╰───┴────────────╯
对于行索引，
get 以记录形式返回该行，而
select 返回只包含该行的表格：
$t | get 1
# => ╭──────┬──────────╮
# => │ name │ reedline │
# => │ lang │ rust │
# => ╰──────┴──────────╯
$t | select 1
# => ╭───┬──────────┬──────╮
# => │ # │ name │ lang │
# => ├───┼──────────┼──────┤
# => │ 0 │ reedline │ rust │
# => ╰───┴──────────┴──────╯
嵌套数据
两个命令都接受单元格路径。
get 沿着路径走，返回路径末端的值。
select 则为该路径保留一列， 并以整个路径命名：
{a: {b: 1}} | get a.b
# => 1
{a: {b: 1}} | select a.b
# => ╭─────┬───╮
# => │ a.b │ 1 │
# => ╰─────┴───╯
缺失数据
当列不存在时，两个命令都会报错。在单元格路径成员后加上
?，或传入
--optional（
-o）， 可以让每个成员都变成可选的。此时
get 返回
null，而
select 返回一个空单元格：
{a: 1} | get -o z | describe
# => nothing
{a: 1} | select -o z
# => ╭───┬──╮
# => │ z │ │
# => ╰───┴──╯
两个命令也都接受
--ignore-case，用于以不区分大小写的方式匹配列名。
另见：选择数据子集的过滤器，以及《Nushell 之书》中的 使用
get 和
select。