导航和访问结构化数据

鉴于Nushell对结构化数据的强大支持，一些常见任务涉及导航和访问这些数据。

背景

对于下面的示例和描述，请记住关于结构化数据的几个定义：

  • 列表: 列表包含零个或多个任意类型的值。零值的列表称为"空列表"
  • 记录: 记录包含零个或多个命名键及其对应值。记录值的数据也可以是任何类型。零键值对的记录称为"空记录"
  • 嵌套数据: 列表、记录或表格中包含的值可以是基本类型或结构化数据本身。这意味着数据可以多层嵌套且形式多样：
    • 列表值可以包含表格、记录甚至其他列表
      • 表格: 表格是记录的列表
    • 记录值可以包含表格、列表和其他记录
      • 这意味着表格的记录也可以包含嵌套的表格、列表和其他记录

提示

因为表格是记录的列表，任何适用于列表的命令或语法也适用于表格。反之则不一定成立；有些命令和语法适用于表格但不适用于列表。

单元格路径

单元格路径是访问结构化数据内部值的主要方式。这种路径基于类似于电子表格的概念，其中列有名称，行有编号。单元格路径的名称和索引用点分隔。

记录

对于记录，单元格路径指定键的名称，这是一个string

示例 - 访问记录值：

let my_record = {
    a: 5
    b: 42
  }
$my_record.b + 5
# => 47

列表

对于列表，单元格路径指定列表中值的位置(索引)。这是一个int

示例 - 访问列表值：

记住，列表索引从0开始。

let scoobies_list = [ Velma Fred Daphne Shaggy Scooby ]
$scoobies_list.2
# => Daphne

表格

  • 要访问列，单元格路径使用列名，这是一个string
  • 要访问行，它使用行的索引号，这是一个int
  • 要访问单个单元格，它使用列名和行索引的组合

接下来的几个示例将使用以下表格：

let data = [
    [date                        temps                                   condition      ];
    [2022-02-01T14:30:00+05:00,  [38.24, 38.50, 37.99, 37.98, 39.10],   'sunny'       ],
    [2022-02-02T14:30:00+05:00,  [35.24, 35.94, 34.91, 35.24, 36.65],   'sunny'       ],
    [2022-02-03T14:30:00+05:00,  [35.17, 36.67, 34.42, 35.76, 36.52],   'cloudy'      ],
    [2022-02-04T14:30:00+05:00,  [39.24, 40.94, 39.21, 38.99, 38.80],   'rain'        ]
]
展开查看数据可视化表示
╭───┬─────────────┬───────────────┬───────────╮
 # │    date     │     temps     │ condition │
├───┼─────────────┼───────────────┼───────────┤
 0 2 years ago ╭───┬───────╮ sunny
 0 38.24
 1 38.50
 2 37.99
 3 37.98
 4 39.10
 ╰───┴───────╯
 1 2 years ago ╭───┬───────╮ sunny
 0 35.24
 1 35.94
 2 34.91
 3 35.24
 4 36.65
 ╰───┴───────╯
 2 2 years ago ╭───┬───────╮ cloudy
 0 35.17
 1 36.67
 2 34.42
 3 35.76
 4 36.52
 ╰───┴───────╯
 3 2 years ago ╭───┬───────╮ rain
 0 39.24
 1 40.94
 2 39.21
 3 38.99
 4 38.80
 ╰───┴───────╯
╰───┴─────────────┴───────────────┴───────────╯

这表示天气数据形式的表格，有三列：

  1. date: 每天的Nushell date
  2. temps: Nushell list，包含5个float值，表示该地区不同气象站的温度读数
  3. conditions: 每天的Nushell string，表示该地区的天气状况

示例 - 访问表格行(记录)

访问第二天的数据作为记录：

$data.1
# => ╭───────────┬───────────────╮
# => │ date      │ 2 years ago   │
# => │           │ ╭───┬───────╮ │
# => │ temps     │ │ 0 │ 35.24 │ │
# => │           │ │ 1 │ 35.94 │ │
# => │           │ │ 2 │ 34.91 │ │
# => │           │ │ 3 │ 35.24 │ │
# => │           │ │ 4 │ 36.65 │ │
# => │           │ ╰───┴───────╯ │
# => │ condition │ sunny         │
# => ╰───────────┴───────────────╯

示例 - 访问表格列(列表)

$data.condition
# => ╭───┬────────╮
# => │ 0 │ sunny  │
# => │ 1 │ sunny  │
# => │ 2 │ cloudy │
# => │ 3 │ rain   │
# => ╰───┴────────╯

示例 - 访问表格单元格(值)

第四天的天气状况：

$data.condition.3
# => rain

嵌套数据

由于数据可以嵌套，单元格路径可以包含对多个名称或索引的引用。

示例 - 访问嵌套表格数据

获取第三天第二个气象站的温度：

$data.temps.2.1
# => 36.67

第一个索引2访问第三天，然后下一个索引1访问第二个气象站的温度读数。

使用getselect

除了上面使用的单元格路径字面量语法外，Nushell还提供了几个使用单元格路径的命令。其中最重要的是：

  • get等同于使用单元格路径字面量，但支持变量名和表达式。get与上面的单元格路径示例一样，返回单元格路径指示的
  • select有微妙但关键的区别。它返回指定的数据结构本身，而不仅仅是它的值。
    • 在表格上使用select将返回一个大小相等或更小的表格
    • 在列表上使用select将返回一个大小相等或更小的列表
    • 在记录上使用select将返回一个大小相等或更小的记录

继续使用上面的示例表格：

示例 - getselect对比(表格行)

$data | get 1
# => ╭───────────┬───────────────╮
# => │ date      │ 2 years ago   │
# => │           │ ╭───┬───────╮ │
# => │ temps     │ │ 0 │ 35.24 │ │
# => │           │ │ 1 │ 35.94 │ │
# => │           │ │ 2 │ 34.91 │ │
# => │           │ │ 3 │ 35.24 │ │
# => │           │ │ 4 │ 36.65 │ │
# => │           │ ╰───┴───────╯ │
# => │ condition │ sunny         │
# => ╰───────────┴───────────────╯

$data | select 1
# => ╭───┬─────────────┬───────────────┬───────────╮
# => │ # │    date     │     temps     │ condition │
# => ├───┼─────────────┼───────────────┼───────────┤
# => │ 0 │ 2 years ago │ ╭───┬───────╮ │ sunny     │
# => │   │             │ │ 0 │ 35.24 │ │           │
# => │   │             │ │ 1 │ 35.94 │ │           │
# => │   │             │ │ 2 │ 34.91 │ │           │
# => │   │             │ │ 3 │ 35.24 │ │           │
# => │   │             │ │ 4 │ 36.65 │ │           │
# => │   │             │ ╰───┴───────╯ │           │
# => ╰───┴─────────────┴───────────────┴───────────╯

注意：

  • get返回与上面$data.1示例相同的记录
  • select返回一个新的单行表格，包括列名和行索引

提示

select结果表格的行索引与原表格不同。新表格有自己的从0开始的索引。

要获取原始索引，可以使用enumerate命令。例如：

$data | enumerate | select 1

示例 - select多行多列

因为select结果是新表格，所以可以指定多个列名、行索引，甚至两者都指定。此示例创建一个新表格，包含第一行和第二行的date和condition列：

$data | select date condition 0 1
# => ╭───┬─────────────┬───────────╮
# => │ # │    date     │ condition │
# => ├───┼─────────────┼───────────┤
# => │ 0 │ 2 years ago │ sunny     │
# => │ 1 │ 2 years ago │ sunny     │
# => ╰───┴─────────────┴───────────╯

带空格的键/列名

如果键名或列名包含空格或其他阻止其作为裸词字符串访问的字符，则可以引用键名。

示例：

let record_example = {
    "key x":12
    "key y":4
  }
$record_example."key x"
# => 12

# 或
$record_example | get "key x"
# => 12

当键名可能与数值混淆时，也需要引号。

示例：

let record_example = {
  "1": foo
  "2": baz
  "3": far
}

$record_example."1"
# =>   foo

不要将键名与此情况下的行索引混淆。这里，第一项被分配了键名1(字符串)。如果使用transpose命令转换为表格，键1(string)将位于行索引0(整数)。

处理缺失数据

可选操作符

默认情况下，如果无法访问请求的行或列，单元格路径访问将失败。要抑制这些错误，可以在单元格路径成员后添加?将其标记为可选：

示例 - 可选操作符

使用上面的温度数据：

let cp: cell-path = $.temps?.1 # 仅获取temps列中第二个位置的数据

# 哎呀，我们删除了temps列
$data | reject temps | get $cp

默认情况下，通过可选操作符访问时，缺失的单元格将被替换为null

为缺失或null数据设置默认值

default命令可用于为缺失或null的列结果应用默认值。

let missing_value = [{a:1 b:2} {b:1}]
$missing_value
# => ╭───┬────┬───╮
# => │ # │ a  │ b │
# => ├───┼────┼───┤
# => │ 0 │  1 │ 2 │
# => │ 1 │ ❎ │ 1 │
# => ╰───┴────┴───╯

let with_default_value = ($missing_value | default 'n/a' a)
$with_default_value
# => ╭───┬─────┬───╮
# => │ # │  a  │ b │
# => ├───┼─────┼───┤
# => │ 0 │   1 │ 2 │
# => │ 1 │ n/a │ 1 │
# => ╰───┴─────┴───╯

$with_default_value.1.a
# => n/a

其他访问结构化数据的命令

  • rejectselect相反，移除指定的行和列
  • range 使用range类型指定要选择的列表或表的行范围
