选择数据子集的过滤器

Nushell 有一小组用于取列表或表格一部分的过滤器：有的按位置选择，有的按名称选择， 单元格路径则可以深入到嵌套数据中。如果要按条件而不是按位置选择行，请参见 where

另见：《Nushell 之书》中的浏览与访问结构化数据处理表格，以及 getselect 的对比

下面的示例使用这张表格：

let t = [
  [name lang stars];
  [nushell rust 38000]
  [reedline rust 700]
  [nu_scripts nushell 3000]
  [vscode-ext typescript 200]
]

按位置选择行

命令保留的内容
first nlast nn 行或后 n 行（不写数量时是单个项，不是列表）
take nskip nn 行，或它们之后的所有行
drop n除最后 n 行以外的所有行
slice range索引落在该区间内的行
select 0 2 ...具有给定索引的行
drop nth 0 2 ...除给定索引以外的每一行
take whileskip whiletake untilskip until条件发生变化的那一行之前，或从它开始的各行
$t | first 2
# => ╭───┬──────────┬──────┬───────╮
# => │ # │   name   │ lang │ stars │
# => ├───┼──────────┼──────┼───────┤
# => │ 0 │ nushell  │ rust │ 38000 │
# => │ 1 │ reedline │ rust │   700 │
# => ╰───┴──────────┴──────┴───────╯

slice 中的区间包含其末端。用 ..< 可以排除末端，用负数起点可以从末尾开始计数：

[a b c d e] | slice 1..3
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ b │
# => │ 1 │ c │
# => │ 2 │ d │
# => ╰───┴───╯
[a b c d e] | slice (-2)..
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ d │
# => │ 1 │ e │
# => ╰───┴───╯

不带数量的 firstlast 对空输入返回 nothing。加上 --strict 可以改为报错。

按名称选择列

  • select 保留指定的列并返回表格（输入为记录时返回记录）。
  • reject 去掉指定的列并保留其余部分。
  • get 返回：对表格的某一列返回列表，对记录的某个字段返回普通值。
$t | select name stars | first 2
# => ╭───┬──────────┬───────╮
# => │ # │   name   │ stars │
# => ├───┼──────────┼───────┤
# => │ 0 │ nushell  │ 38000 │
# => │ 1 │ reedline │   700 │
# => ╰───┴──────────┴───────╯
$t | get name
# => ╭───┬────────────╮
# => │ 0 │ nushell    │
# => │ 1 │ reedline   │
# => │ 2 │ nu_scripts │
# => │ 3 │ vscode-ext │
# => ╰───┴────────────╯

要从列表传入列名，请用 ... 展开它。直接传入列表本身会导致类型错误：

let cols = [name stars]
$t | select ...$cols | first 1
# => ╭───┬─────────┬───────╮
# => │ # │  name   │ stars │
# => ├───┼─────────┼───────┤
# => │ 0 │ nushell │ 38000 │
# => ╰───┴─────────┴───────╯

单元格路径

单元格路径是列名与行索引组成的点分列表。它可以直接跟在变量后面（$t.0.name）， 也可以传给 getselectrejectupdatesort-by 等许多命令。行成员与列成员的顺序可以任意：

[$t.0.name $t.name.0 ($t | get 1.name)]
# => ╭───┬──────────╮
# => │ 0 │ nushell  │
# => │ 1 │ nushell  │
# => │ 2 │ reedline │
# => ╰───┴──────────╯

配合 select 使用时，嵌套的单元格路径会变成一列，并以整个路径命名：

{a: {b: {c: 1}}} | select a.b.c
# => ╭───────┬───╮
# => │ a.b.c │ 1 │
# => ╰───────┴───╯

含有空格或点的成员需要加引号：$record."first name"。单元格路径也可以用 $. 字面量语法存进变量， 例如 let p = $.a.b; $data | get $p

缺失数据与大小写

缺失的列或行会报错。在成员后加上 ?（或给 getselectreject 传入 --optional/-o） 可以改为得到 null

{name: nu} | get version
# => Error: nu::shell::column_not_found
# =>
# =>   × Cannot find column 'version'
# =>    ╭─[repl_entry #1:1:1]
# =>  1 │ {name: nu} | get version
# =>    · ─────┬────       ───┬───
# =>    ·      │              ╰── column 'version' is missing in one or more values
# =>    ·      ╰── value originates here
# =>    ╰────
# =>   help: If some rows have this column, try using 'version?' for optional access, or pre-fill using the `default` command
{name: nu} | get version? | describe
# => nothing

列名的匹配是区分大小写的。在成员后加上 !（或给 getselectreject 传入 --ignore-case） 可以不区分大小写地匹配：

{Name: nu} | get name!
# => nu