选择数据子集的过滤器
Nushell 有一小组用于取列表或表格一部分的过滤器：有的按位置选择行，有的按名称选择列， 单元格路径则可以深入到嵌套数据中。如果要按条件而不是按位置选择行，请参见
where。
另见：《Nushell 之书》中的浏览与访问结构化数据和 处理表格，以及
get 与
select 的对比。
下面的示例使用这张表格：
let t = [
[name lang stars];
[nushell rust 38000]
[reedline rust 700]
[nu_scripts nushell 3000]
[vscode-ext typescript 200]
]
按位置选择行
|命令
|保留的内容
first n、
last n
|前
n 行或后
n 行（不写数量时是单个项，不是列表）
take n、
skip n
|前
n 行，或它们之后的所有行
drop n
|除最后
n 行以外的所有行
slice range
|索引落在该区间内的行
select 0 2 ...
|具有给定索引的行
drop nth 0 2 ...
|除给定索引以外的每一行
take while、
skip while、
take until、
skip until
|条件发生变化的那一行之前，或从它开始的各行
$t | first 2
# => ╭───┬──────────┬──────┬───────╮
# => │ # │ name │ lang │ stars │
# => ├───┼──────────┼──────┼───────┤
# => │ 0 │ nushell │ rust │ 38000 │
# => │ 1 │ reedline │ rust │ 700 │
# => ╰───┴──────────┴──────┴───────╯
slice 中的区间包含其末端。用
..< 可以排除末端，用负数起点可以从末尾开始计数：
[a b c d e] | slice 1..3
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ b │
# => │ 1 │ c │
# => │ 2 │ d │
# => ╰───┴───╯
[a b c d e] | slice (-2)..
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ d │
# => │ 1 │ e │
# => ╰───┴───╯
不带数量的
first 和
last 对空输入返回
nothing。加上
--strict 可以改为报错。
按名称选择列
$t | select name stars | first 2
# => ╭───┬──────────┬───────╮
# => │ # │ name │ stars │
# => ├───┼──────────┼───────┤
# => │ 0 │ nushell │ 38000 │
# => │ 1 │ reedline │ 700 │
# => ╰───┴──────────┴───────╯
$t | get name
# => ╭───┬────────────╮
# => │ 0 │ nushell │
# => │ 1 │ reedline │
# => │ 2 │ nu_scripts │
# => │ 3 │ vscode-ext │
# => ╰───┴────────────╯
要从列表传入列名，请用
... 展开它。直接传入列表本身会导致类型错误：
let cols = [name stars]
$t | select ...$cols | first 1
# => ╭───┬─────────┬───────╮
# => │ # │ name │ stars │
# => ├───┼─────────┼───────┤
# => │ 0 │ nushell │ 38000 │
# => ╰───┴─────────┴───────╯
单元格路径
单元格路径是列名与行索引组成的点分列表。它可以直接跟在变量后面（
$t.0.name）， 也可以传给
get、
select、
reject、
update、
sort-by 等许多命令。行成员与列成员的顺序可以任意：
[$t.0.name $t.name.0 ($t | get 1.name)]
# => ╭───┬──────────╮
# => │ 0 │ nushell │
# => │ 1 │ nushell │
# => │ 2 │ reedline │
# => ╰───┴──────────╯
配合
select 使用时，嵌套的单元格路径会变成一列，并以整个路径命名：
{a: {b: {c: 1}}} | select a.b.c
# => ╭───────┬───╮
# => │ a.b.c │ 1 │
# => ╰───────┴───╯
含有空格或点的成员需要加引号：
$record."first name"。单元格路径也可以用
$. 字面量语法存进变量， 例如
let p = $.a.b; $data | get $p。
缺失数据与大小写
缺失的列或行会报错。在成员后加上
?（或给
get、
select、
reject 传入
--optional/
-o） 可以改为得到
null：
{name: nu} | get version
# => Error: nu::shell::column_not_found
# =>
# => × Cannot find column 'version'
# => ╭─[repl_entry #1:1:1]
# => 1 │ {name: nu} | get version
# => · ─────┬──── ───┬───
# => · │ ╰── column 'version' is missing in one or more values
# => · ╰── value originates here
# => ╰────
# => help: If some rows have this column, try using 'version?' for optional access, or pre-fill using the `default` command
{name: nu} | get version? | describe
# => nothing
列名的匹配是区分大小写的。在成员后加上
!（或给
get、
select、
reject 传入
--ignore-case） 可以不区分大小写地匹配：
{Name: nu} | get name!
# => nu