eachpar-each

each 对列表的每一项（或表格的每一行）运行一个闭包，并返回结果的列表。par-each 做的事情相同，但会同时对多个项运行闭包。

each

闭包会同时通过参数与 $in 接收到当前项：

[1 2 3] | each {|x| $x * 10 }
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 10 │
# => │ 1 │ 20 │
# => │ 2 │ 30 │
# => ╰───┴────╯
[1 2 3] | each { $in * 10 }
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 10 │
# => │ 1 │ 20 │
# => │ 2 │ 30 │
# => ╰───┴────╯

对于表格，每一项是一行（一个记录）：

[[name size]; [a 1kb] [b 2kb]] | each {|row| $"($row.name): ($row.size)" }
# => ╭───┬───────────╮
# => │ 0 │ a: 1.0 kB │
# => │ 1 │ b: 2.0 kB │
# => ╰───┴───────────╯

关于 each 如何处理输入与输出的一些细节：

  • 当闭包返回 null 时，该结果会被略过。使用 --keep-empty-k）可以改为保留一个空单元格：

    [1 2 3] | each {|x| if $x != 2 { $x * 10 } }
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 10 │
# => │ 1 │ 30 │
# => ╰───┴────╯
[1 2 3] | each --keep-empty {|x| if $x != 2 { $x * 10 } }
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 10 │
# => │ 1 │    │
# => │ 2 │ 30 │
# => ╰───┴────╯

  • 当闭包返回列表时，结果是一个列表的列表。使用 --flatten-f）可以得到单个扁平列表：

    [a b] | each --flatten {|x| [$x $x] }
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ a │
# => │ 1 │ a │
# => │ 2 │ b │
# => │ 3 │ b │
# => ╰───┴───╯

  • 区间会像列表一样被迭代。null 输入会原样返回，不会运行闭包。

  • 闭包内不能使用 breakcontinue（它不是循环）。请改用 for， 或者用 take whileeach while 提前停止——后者会在遇到第一个 null 结果时停止：

    [1 2 3 4] | each while {|x| if $x < 3 { $x * 10 } }
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 10 │
# => │ 1 │ 20 │
# => ╰───┴────╯

遍历记录

each/par-each 只迭代列表/表格数据。记录是单个值，所以 each 只会以整个记录运行闭包一次。 要遍历记录中的每个键/值对，请使用 items

{a: 1, b: 2} | items {|key, value| $"($key)=($value)" }
# => ╭───┬─────╮
# => │ 0 │ a=1 │
# => │ 1 │ b=2 │
# => ╰───┴─────╯

或者先用 | transpose key value 把记录转成一张键/值的表格。

示例：

{name: "Nushell", lang: "Rust", stars: 38000}
| transpose key value
| inspect
| each {|kv|
    $'The value of the "($kv.key)" field is "($kv.value)"'
  }
# => ╭─────────────┬───────────────────────────────────────────────╮
# => │ description │ table<key: string, value: oneof<string, int>> │
# => ├─────────────┴───────────────┬───────────────────────────────┤
# => │ key                         │ value                         │
# => ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
# => │ name                        │ Nushell                       │
# => │ lang                        │ Rust                          │
# => │ stars                       │ 38000                         │
# => ╰─────────────────────────────┴───────────────────────────────╯
# =>
# => ╭───┬────────────────────────────────────────────╮
# => │ 0 │ The value of the "name" field is "Nushell" │
# => │ 1 │ The value of the "lang" field is "Rust"    │
# => │ 2 │ The value of the "stars" field is "38000"  │
# => ╰───┴────────────────────────────────────────────╯

par-each

par-each 接受与 each 相同类型的闭包，但会用线程池在多个项上并行运行它。 当闭包执行的是耗时操作（例如运行外部命令或读取文件）时，这会很有帮助。 对于很快的闭包，each 通常一样快。

  • 结果按完成顺序返回。使用 --keep-order-k）可以按输入顺序得到结果。
  • 使用 --threads-t）设置线程数。
[1 2 3 4 5] | par-each --keep-order {|x| $x * 2 }
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │  2 │
# => │ 1 │  4 │
# => │ 2 │  6 │
# => │ 3 │  8 │
# => │ 4 │ 10 │
# => ╰───┴────╯

另见《Nushell 之书》中的并行