each 和
par-each
each 对列表的每一项（或表格的每一行）运行一个闭包，并返回结果的列表。
par-each 做的事情相同，但会同时对多个项运行闭包。
each
闭包会同时通过参数与
$in 接收到当前项：
[1 2 3] | each {|x| $x * 10 }
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 10 │
# => │ 1 │ 20 │
# => │ 2 │ 30 │
# => ╰───┴────╯
[1 2 3] | each { $in * 10 }
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 10 │
# => │ 1 │ 20 │
# => │ 2 │ 30 │
# => ╰───┴────╯
对于表格，每一项是一行（一个记录）：
[[name size]; [a 1kb] [b 2kb]] | each {|row| $"($row.name): ($row.size)" }
# => ╭───┬───────────╮
# => │ 0 │ a: 1.0 kB │
# => │ 1 │ b: 2.0 kB │
# => ╰───┴───────────╯
关于
each 如何处理输入与输出的一些细节：
当闭包返回
null时，该结果会被略过。使用
--keep-empty（
-k）可以改为保留一个空单元格：
[1 2 3] | each {|x| if $x != 2 { $x * 10 } } # => ╭───┬────╮ # => │ 0 │ 10 │ # => │ 1 │ 30 │ # => ╰───┴────╯ [1 2 3] | each --keep-empty {|x| if $x != 2 { $x * 10 } } # => ╭───┬────╮ # => │ 0 │ 10 │ # => │ 1 │ │ # => │ 2 │ 30 │ # => ╰───┴────╯
当闭包返回列表时，结果是一个列表的列表。使用
--flatten（
-f）可以得到单个扁平列表：
[a b] | each --flatten {|x| [$x $x] } # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ a │ # => │ 1 │ a │ # => │ 2 │ b │ # => │ 3 │ b │ # => ╰───┴───╯
区间会像列表一样被迭代。
null输入会原样返回，不会运行闭包。
闭包内不能使用
break和
continue（它不是循环）。请改用
for， 或者用
take while或
each while提前停止——后者会在遇到第一个
null结果时停止：
[1 2 3 4] | each while {|x| if $x < 3 { $x * 10 } } # => ╭───┬────╮ # => │ 0 │ 10 │ # => │ 1 │ 20 │ # => ╰───┴────╯
遍历记录
each/
par-each 只迭代列表/表格数据。记录是单个值，所以
each 只会以整个记录运行闭包一次。 要遍历记录中的每个键/值对，请使用
items：
{a: 1, b: 2} | items {|key, value| $"($key)=($value)" }
# => ╭───┬─────╮
# => │ 0 │ a=1 │
# => │ 1 │ b=2 │
# => ╰───┴─────╯
或者先用
| transpose key value 把记录转成一张键/值的表格。
示例：
{name: "Nushell", lang: "Rust", stars: 38000}
| transpose key value
| inspect
| each {|kv|
$'The value of the "($kv.key)" field is "($kv.value)"'
}
# => ╭─────────────┬───────────────────────────────────────────────╮
# => │ description │ table<key: string, value: oneof<string, int>> │
# => ├─────────────┴───────────────┬───────────────────────────────┤
# => │ key │ value │
# => ├─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
# => │ name │ Nushell │
# => │ lang │ Rust │
# => │ stars │ 38000 │
# => ╰─────────────────────────────┴───────────────────────────────╯
# =>
# => ╭───┬────────────────────────────────────────────╮
# => │ 0 │ The value of the "name" field is "Nushell" │
# => │ 1 │ The value of the "lang" field is "Rust" │
# => │ 2 │ The value of the "stars" field is "38000" │
# => ╰───┴────────────────────────────────────────────╯
par-each
par-each 接受与
each 相同类型的闭包，但会用线程池在多个项上并行运行它。 当闭包执行的是耗时操作（例如运行外部命令或读取文件）时，这会很有帮助。 对于很快的闭包，
each 通常一样快。
- 结果按完成顺序返回。使用
--keep-order（
-k）可以按输入顺序得到结果。
- 使用
--threads（
-t）设置线程数。
[1 2 3 4 5] | par-each --keep-order {|x| $x * 2 }
# => ╭───┬────╮
# => │ 0 │ 2 │
# => │ 1 │ 4 │
# => │ 2 │ 6 │
# => │ 3 │ 8 │
# => │ 4 │ 10 │
# => ╰───┴────╯
另见《Nushell 之书》中的并行。