了解 Nu 功能的最简单方法就是看一些例子，让我们开始吧。

当你运行像 ls 这样的命令时，你会注意到的第一件事是，返回的不是一个文本块，而是一个结构化的表格。

ls # => ╭────┬─────────────────────┬──────┬───────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ CITATION.cff │ file │ 812 B │ 2 months ago │ # => │ 1 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ file │ 3.4 KiB │ 9 months ago │ # => │ 2 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │ # => │ 3 │ Cargo.lock │ file │ 194.9 KiB │ 15 hours ago │ # => │ 4 │ Cargo.toml │ file │ 9.2 KiB │ 15 hours ago │ # => │ 5 │ Cross.toml │ file │ 666 B │ 6 months ago │ # => │ 6 │ LICENSE │ file │ 1.1 KiB │ 9 months ago │ # => │ 7 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 15 hours ago │ # => ...

这个表格不仅仅是漂亮地格式化了输出。就像电子表格一样，它允许我们交互式地处理数据。

接下来，让我们按每个文件的大小对这个表进行排序。为此，我们将获取 ls 的输出，并将其输入到一个可以根据列中的值对表进行排序的命令中。

ls | sort-by size | reverse # => ╭───┬─────────────────┬──────┬───────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├───┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ Cargo.lock │ file │ 194.9 KiB │ 15 hours ago │ # => │ 1 │ toolkit.nu │ file │ 20.0 KiB │ 15 hours ago │ # => │ 2 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 15 hours ago │ # => │ 3 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │ # => │ 4 │ ... │ ... │ ... │ ... │ # => │ 5 │ LICENSE │ file │ 1.1 KiB │ 9 months ago │ # => │ 6 │ CITATION.cff │ file │ 812 B │ 2 months ago │ # => │ 7 │ Cross.toml │ file │ 666 B │ 6 months ago │ # => │ 8 │ typos.toml │ file │ 513 B │ 2 months ago │ # => ╰───┴─────────────────┴──────┴───────────┴──────────────╯

请注意，我们没有向 ls 传递命令行参数或开关。相反，我们使用 Nushell 的内置命令 sort-by 来对 ls 命令的输出进行排序。然后，为了让最大的文件显示在最上面，我们对 sort-by 的输出使用了 reverse 。

酷！ 如果你仔细比较排序顺序，你可能会发现数据不是按字母顺序排序的，甚至不是按数值排序的。相反，由于 size 列是 filesize 类型，Nushell 知道 1.1 KiB (kibibytes) 比 812 B (bytes) 大。

Nu 提供了许多可以对前一个命令的结构化输出进行操作的命令。这些在 Nushell 中通常被归类为“过滤器”。

例如，我们可以使用 where 来过滤表格的内容，使其只显示大于 10 KB 的文件：

ls | where size > 10kb # => ╭───┬─────────────────┬──────┬───────────┬───────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├───┼─────────────────┼──────┼───────────┼───────────────┤ # => │ 0 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │ # => │ 1 │ Cargo.lock │ file │ 194.6 KiB │ 2 minutes ago │ # => │ 2 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 16 hours ago │ # => │ 3 │ toolkit.nu │ file │ 20.0 KiB │ 16 hours ago │ # => ╰───┴─────────────────┴──────┴───────────┴───────────────╯

当然，这并不仅限于 ls 命令。Nushell 遵循 Unix 的哲学，即每个命令都只做好一件事，你通常可以期望一个命令的输出成为另一个命令的输入。这使我们能够以许多不同的组合来混合和匹配命令。

让我们看看另一个命令：

ps # => ╭───┬──────┬──────┬───────────────┬──────────┬──────┬───────────┬─────────╮ # => │ # │ pid │ ppid │ name │ status │ cpu │ mem │ virtual │ # => ├───┼──────┼──────┼───────────────┼──────────┼──────┼───────────┼─────────┤ # => │ 0 │ 1 │ 0 │ init(void) │ Sleeping │ 0.00 │ 1.2 MiB │ 2.2 MiB │ # => │ 1 │ 8 │ 1 │ init │ Sleeping │ 0.00 │ 124.0 KiB │ 2.3 MiB │ # => │ 2 │ 6565 │ 1 │ SessionLeader │ Sleeping │ 0.00 │ 108.0 KiB │ 2.2 MiB │ # => │ 3 │ 6566 │ 6565 │ Relay(6567) │ Sleeping │ 0.00 │ 116.0 KiB │ 2.2 MiB │ # => │ 4 │ 6567 │ 6566 │ nu │ Running │ 0.00 │ 28.4 MiB │ 1.1 GiB │ # => ╰───┴──────┴──────┴───────────────┴──────────┴──────┴───────────┴─────────╯

你可能熟悉 Linux/Unix 的 ps 命令。它提供了系统中所有当前正在运行的进程及其当前状态的列表。与 ls 一样，Nushell 提供了一个跨平台的内置 ps 命令，它以结构化数据的形式返回结果。

注 传统的 Unix ps 默认只显示当前进程及其父进程。Nushell 的实现默认显示系统上的所有进程。 通常情况下，在 Nushell 中运行 ps 会使用其 内部的 、跨平台的命令。但是，在 Unix/Linux 平台上，仍然可以通过在命令前加上脱字符号来运行 外部的 、依赖于系统的版本。例如： ^ ps aux # 运行 Unix ps 命令，以面向用户的形式显示所有进程 更多细节请参见运行外部系统命令。

如果我们只想显示正在活跃运行的进程怎么办？与上面的 ls 一样，我们也可以处理 ps 输出的表格：

ps | where status == Running # => ╭───┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────╮ # => │ # │ pid │ ppid │ name │ status │ cpu │ mem │ virtual │ # => ├───┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤ # => │ 0 │ 6585 │ 6584 │ nu │ Running │ 0.00 │ 31.9 MiB │ 1.2 GiB │ # => ╰───┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────╯

提示 还记得上面 ls 命令输出的 size 列是 filesize 类型吗？在这里， status 实际上只是一个字符串，你可以对它使用所有常规的字符串操作和命令，包括（如上所示） == 比较。 你可以使用以下命令检查表格列的类型： ps | describe # => table<pid: int, ppid: int, name: string, status: string, cpu: float, mem: filesize, virtual: filesize> (stream) describe 命令可以用来显示任何命令或表达式的输出类型。

有时，命令接受的是参数而不是管道输入。对于这种情况，Nushell 提供了 $in 变量，让你可以在变量形式中使用前一个命令的输出。例如：

ls | sort-by size | reverse | first | get name | cp $in ~

Nushell 设计说明 只要有可能，Nushell 命令都会被设计为对管道输入进行操作。然而，有些命令，比如本例中的 cp ，有两个（或更多）具有不同含义的参数。在这种情况下， cp 需要同时知道要复制的路径和目标路径。因此，这个命令使用两个位置参数会更符合人体工程学。

提示 为了可读性，Nushell 命令可以跨越多行。上面的命令与下面这个相同： ls | sort-by size | reverse | first | get name | cp $in ~ 另请参阅：多行编辑

前三行与我们在上面第二个例子中使用的命令相同，所以让我们来看看后三行：

first 命令只是从表格中返回第一个值。在这种情况下，这意味着大小最大的文件。如果使用上面第二个例子中的目录列表，那就是 Cargo.lock 文件。这个“文件”是表格中的一个 record （记录），它仍然包含 name 、 type 、 size 和 modified 列/字段。 get name 从前一个命令返回 name 字段的值，即 "Cargo.lock" （一个字符串）。这也是一个 cell-path （单元格路径）的简单例子，可用于导航和隔离结构化数据。 最后一行使用 $in 变量来引用第 5 行的输出。结果是一个命令，意思是*“将 'Cargo.lock' 复制到主目录”*

Nushell 提供了一个广泛的、内置的帮助系统。例如

# help <command> help ls # 或者 ls -- help # 也可以 help operators help escapes

酷！ 按 F1 键访问帮助菜单。在这里搜索 ps 命令，但先不要按 Enter 键！ 相反，按 向下箭头 键，你会发现你正在滚动浏览示例部分。高亮一个示例，然后按 Enter 键，该示例将被输入到命令行中，准备运行！ 这是探索和学习大量 Nushell 命令的好方法。

帮助系统还有一个“搜索”功能：

help -- find filesize # 或 help - f filesize

现在你可能不会感到惊讶，帮助系统本身就是基于结构化数据的！请注意， help -f filesize 的输出是一个表格。

每个命令的帮助都作为一条记录存储，包含：

名称

类别

类型（内置、插件、自定义）

接受的参数

显示其可接受和输出的数据类型的签名

等等

你可以使用以下命令将所有命令（外部命令除外）看作一个大表格：

help commands

提示 请注意，上面输出的 params 和 input_output 列是嵌套表。Nushell 允许任意嵌套的数据结构。

help commands 的输出很长。你可以把它发送到像 less 或 bat 这样的分页器中，但 Nushell 包含一个内置的 explore 命令，它不仅可以让你滚动，还可以深入到嵌套数据中。试试：

help commands | explore

然后按 Enter 键访问数据本身。使用箭头键滚动到 cp 命令，再到 params 列。再次按 Enter 键可以深入查看 cp 命令可用的完整参数列表。

注 按一次 Esc 键从滚动模式返回到视图；再按一次则返回到上一个视图（如果已在顶层视图，则退出）。