누셸 명령어 출력 데이터
Nu가 무엇을 할 수 있는지 가장 쉽게 보는 방법은 몇 가지 예제로 시작하는 것이므로, 바로 시작하겠습니다.
ls와 같은 명령을 실행할 때 가장 먼저 눈에 띄는 것은 텍스트 블록이 아닌 구조화된 테이블이 반환된다는 것입니다.
ls
# => ╭────┬─────────────────────┬──────┬───────────┬──────────────╮
# => │ # │ name │ type │ size │ modified │
# => ├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┤
# => │ 0 │ CITATION.cff │ file │ 812 B │ 2 months ago │
# => │ 1 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ file │ 3.4 KiB │ 9 months ago │
# => │ 2 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │
# => │ 3 │ Cargo.lock │ file │ 194.9 KiB │ 15 hours ago │
# => │ 4 │ Cargo.toml │ file │ 9.2 KiB │ 15 hours ago │
# => │ 5 │ Cross.toml │ file │ 666 B │ 6 months ago │
# => │ 6 │ LICENSE │ file │ 1.1 KiB │ 9 months ago │
# => │ 7 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 15 hours ago │
# => ...
이 테이블은 출력을 보기 좋게 서식 지정하는 것 이상의 역할을 합니다. 스프레드시트처럼 데이터를 대화식으로 작업할 수 있습니다.
데이터에 대한 작업
다음으로, 이 테이블을 각 파일의 크기별로 정렬해 보겠습니다. 이를 위해
ls의 출력을 가져와 열의 값을 기반으로 테이블을 정렬할 수 있는 명령에 공급합니다.
ls | sort-by size | reverse
# => ╭───┬─────────────────┬──────┬───────────┬──────────────╮
# => │ # │ name │ type │ size │ modified │
# => ├───┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┤
# => │ 0 │ Cargo.lock │ file │ 194.9 KiB │ 15 hours ago │
# => │ 1 │ toolkit.nu │ file │ 20.0 KiB │ 15 hours ago │
# => │ 2 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 15 hours ago │
# => │ 3 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │
# => │ 4 │ ... │ ... │ ... │ ... │
# => │ 5 │ LICENSE │ file │ 1.1 KiB │ 9 months ago │
# => │ 6 │ CITATION.cff │ file │ 812 B │ 2 months ago │
# => │ 7 │ Cross.toml │ file │ 666 B │ 6 months ago │
# => │ 8 │ typos.toml │ file │ 513 B │ 2 months ago │
# => ╰───┴─────────────────┴──────┴───────────┴──────────────╯
ls에 명령줄 인수나 스위치를 전달하지 않았다는 점에 유의하십시오. 대신 누셸의 기본 제공
sort-by 명령을 사용하여
ls 명령의 출력을 정렬했습니다. 그런 다음 가장 큰 파일을 맨 위에 표시하기 위해
sort-by의 출력에
reverse를 사용했습니다.
멋지네요!
정렬 순서를 자세히 비교하면 데이터가 알파벳순으로 정렬되지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 숫자 값으로도 정렬되지 않았습니다. 대신
size 열이
filesize 유형이므로 누셸은
1.1 KiB(키비바이트)가
812 B(바이트)보다 크다는 것을 알고 있습니다.
where 명령을 사용하여 데이터 찾기
Nu는 이전 명령의 구조화된 출력에 대해 작동할 수 있는 많은 명령을 제공합니다. 이들은 일반적으로 누셸에서 "필터"로 분류됩니다.
예를 들어,
where를 사용하여 테이블의 내용을 필터링하여 10킬로바이트가 넘는 파일만 표시하도록 할 수 있습니다.
ls | where size > 10kb
# => ╭───┬─────────────────┬──────┬───────────┬───────────────╮
# => │ # │ name │ type │ size │ modified │
# => ├───┼─────────────────┼──────┼───────────┼───────────────┤
# => │ 0 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │
# => │ 1 │ Cargo.lock │ file │ 194.6 KiB │ 2 minutes ago │
# => │ 2 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 16 hours ago │
# => │ 3 │ toolkit.nu │ file │ 20.0 KiB │ 16 hours ago │
# => ╰───┴─────────────────┴──────┴───────────┴───────────────╯
디렉터리 이상
물론 이것은
ls 명령에만 국한되지 않습니다. 누셸은 각 명령이 한 가지 일을 잘하고 일반적으로 한 명령의 출력이 다른 명령의 입력이 될 것으로 기대할 수 있는 유닉스 철학을 따릅니다. 이를 통해 여러 가지 조합으로 명령을 혼합하고 일치시킬 수 있습니다.
다른 명령을 살펴보겠습니다.
ps
# => ╭───┬──────┬──────┬───────────────┬──────────┬──────┬───────────┬─────────╮
# => │ # │ pid │ ppid │ name │ status │ cpu │ mem │ virtual │
# => ├───┼──────┼──────┼───────────────┼──────────┼──────┼───────────┼─────────┤
# => │ 0 │ 1 │ 0 │ init(void) │ Sleeping │ 0.00 │ 1.2 MiB │ 2.2 MiB │
# => │ 1 │ 8 │ 1 │ init │ Sleeping │ 0.00 │ 124.0 KiB │ 2.3 MiB │
# => │ 2 │ 6565 │ 1 │ SessionLeader │ Sleeping │ 0.00 │ 108.0 KiB │ 2.2 MiB │
# => │ 3 │ 6566 │ 6565 │ Relay(6567) │ Sleeping │ 0.00 │ 116.0 KiB │ 2.2 MiB │
# => │ 4 │ 6567 │ 6566 │ nu │ Running │ 0.00 │ 28.4 MiB │ 1.1 GiB │
# => ╰───┴──────┴──────┴───────────────┴──────────┴──────┴───────────┴─────────╯
Linux/Unix
ps 명령에 익숙할 수 있습니다. 시스템에서 현재 실행 중인 모든 프로세스 목록과 현재 상태를 제공합니다.
ls와 마찬가지로 누셸은 결과를 구조화된 데이터로 반환하는 크로스 플랫폼 기본 제공
ps 명령을 제공합니다.
노트
전통적인 유닉스
ps는 기본적으로 현재 프로세스와 해당 부모만 표시합니다. 누셸의 구현은 기본적으로 시스템의 모든 프로세스를 표시합니다.
일반적으로 누셸에서
ps를 실행하면 내부, 크로스 플랫폼 명령을 사용합니다. 그러나 유닉스/리눅스 플랫폼에서는 캐럿 기호를 앞에 붙여 외부, 시스템 종속 버전을 계속 실행할 수 있습니다. 예시:
^ps aux # 사용자 중심 형식으로 모든 프로세스가 있는 유닉스 ps 명령 실행
자세한 내용은 외부 시스템 명령 실행을 참조하십시오.
활발하게 실행 중인 프로세스만 표시하려면 어떻게 해야 할까요? 위의
ls와 마찬가지로
ps가 출력하는 테이블로도 작업할 수 있습니다.
ps | where status == Running
# => ╭───┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────╮
# => │ # │ pid │ ppid │ name │ status │ cpu │ mem │ virtual │
# => ├───┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤
# => │ 0 │ 6585 │ 6584 │ nu │ Running │ 0.00 │ 31.9 MiB │ 1.2 GiB │
# => ╰───┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────╯
팁
위에서
ls 명령의
size 열이
filesize였던 것을 기억하십니까? 여기서
status는 실제로 문자열이며, (위에서와 같이)
== 비교를 포함하여 모든 일반적인 문자열 작업 및 명령을 사용할 수 있습니다.
다음을 사용하여 테이블의 열 유형을 검사할 수 있습니다.
ps | describe
# => table<pid: int, ppid: int, name: string, status: string, cpu: float, mem: filesize, virtual: filesize> (stream)
describe 명령을 사용하여 모든 명령 또는 표현식의 출력 유형을 표시할 수 있습니다.
파이프라인의 명령 인수
때로는 명령이 파이프라인 입력 대신 인수를 받습니다. 이 시나리오를 위해 누셸은 이전 명령의 출력을 변수 형식으로 사용할 수 있는
$in 변수를 제공합니다. 예시:
ls
| sort-by size
| reverse
| first
| get name
| cp $in ~
누셸 디자인 노트
가능한 경우 누셸 명령은 파이프라인 입력에 대해 작동하도록 설계되었습니다. 그러나 이 예제의
cp와 같이 의미가 다른 두 개 이상의 인수가 있는 일부 명령이 있습니다. 이 경우
cp는 복사할 경로와 대상 경로를 모두 알아야 합니다. 결과적으로 이 명령은 두 개의 위치 매개변수로 더 인체공학적입니다.
팁
누셸 명령은 가독성을 위해 여러 줄에 걸쳐 확장될 수 있습니다. 위는 다음과 같습니다.
ls | sort-by size | reverse | first | get name | cp $in ~
참조: 여러 줄 편집
처음 세 줄은 위 두 번째 예제에서 사용한 것과 동일한 명령이므로 마지막 세 줄을 살펴보겠습니다.
first명령은 테이블에서 첫 번째 값을 반환합니다. 이 경우 가장 큰 크기의 파일을 의미합니다. 위 두 번째 예제의 디렉터리 목록을 사용하는 경우
Cargo.lock파일입니다. 이 "파일"은 테이블의
record이며 여전히
name,
type,
size및
modified열/필드를 포함합니다.
get name은 이전 명령에서
name필드의 값을 반환하므로
"Cargo.lock"(문자열)입니다. 이것은 또한 구조화된 데이터를 탐색하고 격리하는 데 사용할 수 있는
cell-path의 간단한 예입니다.
- 마지막 줄은
$in변수를 사용하여 5행의 출력을 참조합니다. 결과는 *"'Cargo.lock'을 홈 디렉터리로 복사"*라는 명령입니다.
팁
get와 그 대응물인
select는 누셸에서 가장 많이 사용되는 두 가지 필터이지만 처음에는 그 차이점을 발견하기 쉽지 않을 수 있습니다. 더 광범위하게 사용하기 시작할 준비가 되면
get 및
select 사용 가이드를 참조하십시오.
도움말 얻기
누셸은 광범위한 셸 내 도움말 시스템을 제공합니다. 예시
# help <command>
help ls
# 또는
ls --help
# 또한
help operators
help escapes
멋지네요!
F1 키를 눌러 도움말 메뉴에 액세스합니다. 여기서
ps 명령을 검색하되 아직 Enter를 누르지 마십시오!
대신 아래쪽 화살표 키를 누르면 예제 섹션을 스크롤하고 있음을 알 수 있습니다. 예제를 강조 표시한 다음 Enter를 누르면 예제가 명령줄에 입력되어 실행할 준비가 됩니다!
이것은 광범위한 누셸 명령 세트를 탐색하고 배우는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
도움말 시스템에는 "검색" 기능도 있습니다.
help --find filesize
# 또는
help -f filesize
이제는 도움말 시스템 자체가 구조화된 데이터를 기반으로 한다는 사실에 놀라지 않을 수도 있습니다!
help -f filesize의 출력이 테이블이라는 점에 유의하십시오.
각 명령에 대한 도움말은 다음이 포함된 레코드로 저장됩니다.
- 이름
- 카테고리
- 유형(내장, 플러그인, 사용자 지정)
- 허용하는 매개변수
- 출력뿐만 아니라 허용할 수 있는 데이터 유형을 보여주는 서명
- 그리고 더
다음을 사용하여 모든 명령(외부 명령 제외)을 단일 큰 테이블로 볼 수 있습니다.
help commands
팁
위 출력의
params 및
input_output 열은 중첩 테이블입니다. 누셸은 임의로 중첩된 데이터 구조를 허용합니다.
여기서부터
explore하기
help commands 출력이 꽤 깁니다.
less나
bat와 같은 페이저로 보낼 수 있지만 누셸에는 스크롤뿐만 아니라 중첩된 데이터로 망원경으로 볼 수 있는 기본 제공
explore 명령이 포함되어 있습니다. 시도해 보십시오.
help commands | explore
그런 다음 Enter 키를 눌러 데이터 자체에 액세스합니다. 화살표 키를 사용하여
cp 명령으로 스크롤하고
params 열로 이동합니다. Enter를 다시 눌러
cp 명령에서 사용할 수 있는 매개변수의 전체 목록으로 망원경으로 들어갑니다.
노트
Esc를 한 번 누르면 스크롤 모드에서 보기로 돌아갑니다. 두 번째 누르면 이전 보기로 돌아갑니다(또는 이미 최상위 보기 수준인 경우 종료).
팁
물론 누셸의 모든 구조화된 데이터에서
explore 명령을 사용할 수 있습니다. 여기에는 웹 API에서 오는 JSON 데이터, 스프레드시트 또는 CSV 파일, YAML 또는 누셸에서 구조화된 데이터로 나타낼 수 있는 모든 것이 포함될 수 있습니다.
재미로
$env.config | explore를 시도해 보십시오!