Nu가 무엇을 할 수 있는지 가장 쉽게 보는 방법은 몇 가지 예제로 시작하는 것이므로, 바로 시작하겠습니다.

ls 와 같은 명령을 실행할 때 가장 먼저 눈에 띄는 것은 텍스트 블록이 아닌 구조화된 테이블이 반환된다는 것입니다.

ls # => ╭────┬─────────────────────┬──────┬───────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ CITATION.cff │ file │ 812 B │ 2 months ago │ # => │ 1 │ CODE_OF_CONDUCT.md │ file │ 3.4 KiB │ 9 months ago │ # => │ 2 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │ # => │ 3 │ Cargo.lock │ file │ 194.9 KiB │ 15 hours ago │ # => │ 4 │ Cargo.toml │ file │ 9.2 KiB │ 15 hours ago │ # => │ 5 │ Cross.toml │ file │ 666 B │ 6 months ago │ # => │ 6 │ LICENSE │ file │ 1.1 KiB │ 9 months ago │ # => │ 7 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 15 hours ago │ # => ...

이 테이블은 출력을 보기 좋게 서식 지정하는 것 이상의 역할을 합니다. 스프레드시트처럼 데이터를 대화식으로 작업할 수 있습니다.

다음으로, 이 테이블을 각 파일의 크기별로 정렬해 보겠습니다. 이를 위해 ls 의 출력을 가져와 열의 값을 기반으로 테이블을 정렬할 수 있는 명령에 공급합니다.

ls | sort-by size | reverse # => ╭───┬─────────────────┬──────┬───────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├───┼─────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ Cargo.lock │ file │ 194.9 KiB │ 15 hours ago │ # => │ 1 │ toolkit.nu │ file │ 20.0 KiB │ 15 hours ago │ # => │ 2 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 15 hours ago │ # => │ 3 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │ # => │ 4 │ ... │ ... │ ... │ ... │ # => │ 5 │ LICENSE │ file │ 1.1 KiB │ 9 months ago │ # => │ 6 │ CITATION.cff │ file │ 812 B │ 2 months ago │ # => │ 7 │ Cross.toml │ file │ 666 B │ 6 months ago │ # => │ 8 │ typos.toml │ file │ 513 B │ 2 months ago │ # => ╰───┴─────────────────┴──────┴───────────┴──────────────╯

ls 에 명령줄 인수나 스위치를 전달하지 않았다는 점에 유의하십시오. 대신 누셸의 기본 제공 sort-by 명령을 사용하여 ls 명령의 출력을 정렬했습니다. 그런 다음 가장 큰 파일을 맨 위에 표시하기 위해 sort-by 의 출력에 reverse 를 사용했습니다.

멋지네요! 정렬 순서를 자세히 비교하면 데이터가 알파벳순으로 정렬되지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 숫자 값으로도 정렬되지 않았습니다. 대신 size 열이 filesize 유형이므로 누셸은 1.1 KiB (키비바이트)가 812 B (바이트)보다 크다는 것을 알고 있습니다.

Nu는 이전 명령의 구조화된 출력에 대해 작동할 수 있는 많은 명령을 제공합니다. 이들은 일반적으로 누셸에서 "필터"로 분류됩니다.

예를 들어, where 를 사용하여 테이블의 내용을 필터링하여 10킬로바이트가 넘는 파일만 표시하도록 할 수 있습니다.

ls | where size > 10kb # => ╭───┬─────────────────┬──────┬───────────┬───────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├───┼─────────────────┼──────┼───────────┼───────────────┤ # => │ 0 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 11.0 KiB │ 5 months ago │ # => │ 1 │ Cargo.lock │ file │ 194.6 KiB │ 2 minutes ago │ # => │ 2 │ README.md │ file │ 12.0 KiB │ 16 hours ago │ # => │ 3 │ toolkit.nu │ file │ 20.0 KiB │ 16 hours ago │ # => ╰───┴─────────────────┴──────┴───────────┴───────────────╯

물론 이것은 ls 명령에만 국한되지 않습니다. 누셸은 각 명령이 한 가지 일을 잘하고 일반적으로 한 명령의 출력이 다른 명령의 입력이 될 것으로 기대할 수 있는 유닉스 철학을 따릅니다. 이를 통해 여러 가지 조합으로 명령을 혼합하고 일치시킬 수 있습니다.

다른 명령을 살펴보겠습니다.

ps # => ╭───┬──────┬──────┬───────────────┬──────────┬──────┬───────────┬─────────╮ # => │ # │ pid │ ppid │ name │ status │ cpu │ mem │ virtual │ # => ├───┼──────┼──────┼───────────────┼──────────┼──────┼───────────┼─────────┤ # => │ 0 │ 1 │ 0 │ init(void) │ Sleeping │ 0.00 │ 1.2 MiB │ 2.2 MiB │ # => │ 1 │ 8 │ 1 │ init │ Sleeping │ 0.00 │ 124.0 KiB │ 2.3 MiB │ # => │ 2 │ 6565 │ 1 │ SessionLeader │ Sleeping │ 0.00 │ 108.0 KiB │ 2.2 MiB │ # => │ 3 │ 6566 │ 6565 │ Relay(6567) │ Sleeping │ 0.00 │ 116.0 KiB │ 2.2 MiB │ # => │ 4 │ 6567 │ 6566 │ nu │ Running │ 0.00 │ 28.4 MiB │ 1.1 GiB │ # => ╰───┴──────┴──────┴───────────────┴──────────┴──────┴───────────┴─────────╯

Linux/Unix ps 명령에 익숙할 수 있습니다. 시스템에서 현재 실행 중인 모든 프로세스 목록과 현재 상태를 제공합니다. ls 와 마찬가지로 누셸은 결과를 구조화된 데이터로 반환하는 크로스 플랫폼 기본 제공 ps 명령을 제공합니다.

노트 전통적인 유닉스 ps 는 기본적으로 현재 프로세스와 해당 부모만 표시합니다. 누셸의 구현은 기본적으로 시스템의 모든 프로세스를 표시합니다. 일반적으로 누셸에서 ps 를 실행하면 내부, 크로스 플랫폼 명령을 사용합니다. 그러나 유닉스/리눅스 플랫폼에서는 캐럿 기호를 앞에 붙여 외부, 시스템 종속 버전을 계속 실행할 수 있습니다. 예시: ^ ps aux # 사용자 중심 형식으로 모든 프로세스가 있는 유닉스 ps 명령 실행 자세한 내용은 외부 시스템 명령 실행을 참조하십시오.

활발하게 실행 중인 프로세스만 표시하려면 어떻게 해야 할까요? 위의 ls 와 마찬가지로 ps 가 출력하는 테이블로도 작업할 수 있습니다.

ps | where status == Running # => ╭───┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────╮ # => │ # │ pid │ ppid │ name │ status │ cpu │ mem │ virtual │ # => ├───┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤ # => │ 0 │ 6585 │ 6584 │ nu │ Running │ 0.00 │ 31.9 MiB │ 1.2 GiB │ # => ╰───┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────╯

팁 위에서 ls 명령의 size 열이 filesize 였던 것을 기억하십니까? 여기서 status 는 실제로 문자열이며, (위에서와 같이) == 비교를 포함하여 모든 일반적인 문자열 작업 및 명령을 사용할 수 있습니다. 다음을 사용하여 테이블의 열 유형을 검사할 수 있습니다. ps | describe # => table<pid: int, ppid: int, name: string, status: string, cpu: float, mem: filesize, virtual: filesize> (stream) describe 명령을 사용하여 모든 명령 또는 표현식의 출력 유형을 표시할 수 있습니다.

때로는 명령이 파이프라인 입력 대신 인수를 받습니다. 이 시나리오를 위해 누셸은 이전 명령의 출력을 변수 형식으로 사용할 수 있는 $in 변수를 제공합니다. 예시:

ls | sort-by size | reverse | first | get name | cp $in ~

누셸 디자인 노트 가능한 경우 누셸 명령은 파이프라인 입력에 대해 작동하도록 설계되었습니다. 그러나 이 예제의 cp 와 같이 의미가 다른 두 개 이상의 인수가 있는 일부 명령이 있습니다. 이 경우 cp 는 복사할 경로와 대상 경로를 모두 알아야 합니다. 결과적으로 이 명령은 두 개의 위치 매개변수로 더 인체공학적입니다.

팁 누셸 명령은 가독성을 위해 여러 줄에 걸쳐 확장될 수 있습니다. 위는 다음과 같습니다. ls | sort-by size | reverse | first | get name | cp $in ~ 참조: 여러 줄 편집

처음 세 줄은 위 두 번째 예제에서 사용한 것과 동일한 명령이므로 마지막 세 줄을 살펴보겠습니다.

first 명령은 테이블에서 첫 번째 값을 반환합니다. 이 경우 가장 큰 크기의 파일을 의미합니다. 위 두 번째 예제의 디렉터리 목록을 사용하는 경우 Cargo.lock 파일입니다. 이 "파일"은 테이블의 record 이며 여전히 name , type , size 및 modified 열/필드를 포함합니다. get name 은 이전 명령에서 name 필드의 값을 반환하므로 "Cargo.lock" (문자열)입니다. 이것은 또한 구조화된 데이터를 탐색하고 격리하는 데 사용할 수 있는 cell-path 의 간단한 예입니다. 마지막 줄은 $in 변수를 사용하여 5행의 출력을 참조합니다. 결과는 *"'Cargo.lock'을 홈 디렉터리로 복사"*라는 명령입니다.

팁 get 와 그 대응물인 select 는 누셸에서 가장 많이 사용되는 두 가지 필터이지만 처음에는 그 차이점을 발견하기 쉽지 않을 수 있습니다. 더 광범위하게 사용하기 시작할 준비가 되면 get 및 select 사용 가이드를 참조하십시오.

누셸은 광범위한 셸 내 도움말 시스템을 제공합니다. 예시

# help <command> help ls # 또는 ls -- help # 또한 help operators help escapes

멋지네요! F1 키를 눌러 도움말 메뉴에 액세스합니다. 여기서 ps 명령을 검색하되 아직 Enter 를 누르지 마십시오! 대신 아래쪽 화살표 키를 누르면 예제 섹션을 스크롤하고 있음을 알 수 있습니다. 예제를 강조 표시한 다음 Enter 를 누르면 예제가 명령줄에 입력되어 실행할 준비가 됩니다! 이것은 광범위한 누셸 명령 세트를 탐색하고 배우는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

도움말 시스템에는 "검색" 기능도 있습니다.

help -- find filesize # 또는 help - f filesize

이제는 도움말 시스템 자체가 구조화된 데이터를 기반으로 한다는 사실에 놀라지 않을 수도 있습니다! help -f filesize 의 출력이 테이블이라는 점에 유의하십시오.

각 명령에 대한 도움말은 다음이 포함된 레코드로 저장됩니다.

이름

카테고리

유형(내장, 플러그인, 사용자 지정)

허용하는 매개변수

출력뿐만 아니라 허용할 수 있는 데이터 유형을 보여주는 서명

그리고 더

다음을 사용하여 모든 명령(외부 명령 제외)을 단일 큰 테이블로 볼 수 있습니다.

help commands

팁 위 출력의 params 및 input_output 열은 중첩 테이블입니다. 누셸은 임의로 중첩된 데이터 구조를 허용합니다.

help commands 출력이 꽤 깁니다. less 나 bat 와 같은 페이저로 보낼 수 있지만 누셸에는 스크롤뿐만 아니라 중첩된 데이터로 망원경으로 볼 수 있는 기본 제공 explore 명령이 포함되어 있습니다. 시도해 보십시오.

help commands | explore

그런 다음 Enter 키를 눌러 데이터 자체에 액세스합니다. 화살표 키를 사용하여 cp 명령으로 스크롤하고 params 열로 이동합니다. Enter 를 다시 눌러 cp 명령에서 사용할 수 있는 매개변수의 전체 목록으로 망원경으로 들어갑니다.

노트 Esc 를 한 번 누르면 스크롤 모드에서 보기로 돌아갑니다. 두 번째 누르면 이전 보기로 돌아갑니다(또는 이미 최상위 보기 수준인 경우 종료).