并行
Nushell 现在已经初步支持并行运行代码了，这允许你使用更多的计算机硬件资源来处理一个流的各个元素。
你会注意到这些命令包含其特有的
par-命名，每一个都对应着一个非并行的版本，这允许你先轻松地以串行的风格写代码，然后再回头用几个额外的字符轻松地将串行脚本转换成并行脚本。
par-each
最常见的并行命令是
par-each，它是
each命令的搭档。
与
each一样，
par-each对管道中流入的元素进行处理，在每个元素上运行一个代码块。与
each不同，
par-each将并行地进行这些操作。
假设你想计算当前目录下每个子目录下的文件数量。使用
each你可以这样写。
ls | where type == dir | each { |elt|
{ name: $elt.name, len: (ls $elt.name | length) }
}
我们为每个条目创建一条记录，并在其中填入目录的名称和该子目录中的文件数。
在你的机器上，时间可能有所不同。对于这台机器的当前目录来说，需要 21 毫秒的时间。
现在，由于这个操作可以并行运行，让我们把上面的操作转换为并行的，把
each改为
par-each：
ls | where type == dir | par-each { |row|
{ name: $row.name, len: (ls $row.name | length) }
}
在这台机器上，现在它的运行时间为 6 毫秒。这是一个相当大的差异!
顺便提一下：由于 环境变量是有作用域的，你可以使用
par-each在多个目录中并行工作（注意
cd 命令）：
ls | where type == dir | par-each { |row|
{ name: $row.name, len: (cd $row.name; ls | length) }
}
如果你看一下结果，你会注意到，它们每次运行返回的顺序是不同的（这取决于你系统上的硬件线程数量）。随着任务的完成，我们得到了正确的结果，如果我们希望得到结果以特定的顺序出现，我们可能需要添加额外的步骤。例如，对于上述情况，我们可能想按 "name" 字段对结果进行排序。这样，我们的脚本的
each和
par-each版本都能得到相同的结果。