Nushell 现在已经初步支持并行运行代码了，这允许你使用更多的计算机硬件资源来处理一个流的各个元素。

你会注意到这些命令包含其特有的 par- 命名，每一个都对应着一个非并行的版本，这允许你先轻松地以串行的风格写代码，然后再回头用几个额外的字符轻松地将串行脚本转换成并行脚本。

最常见的并行命令是 par-each ，它是 each 命令的搭档。

与 each 一样， par-each 对管道中流入的元素进行处理，在每个元素上运行一个代码块。与 each 不同， par-each 将并行地进行这些操作。

假设你想计算当前目录下每个子目录下的文件数量。使用 each 你可以这样写。

ls | where type == dir | each { | elt | { name : $elt.name , len : ( ls $elt.name | length ) } }

我们为每个条目创建一条记录，并在其中填入目录的名称和该子目录中的文件数。

在你的机器上，时间可能有所不同。对于这台机器的当前目录来说，需要 21 毫秒的时间。

现在，由于这个操作可以并行运行，让我们把上面的操作转换为并行的，把 each 改为 par-each ：

ls | where type == dir | par-each { | row | { name : $row.name , len : ( ls $row.name | length ) } }

在这台机器上，现在它的运行时间为 6 毫秒。这是一个相当大的差异!

顺便提一下：由于 环境变量是有作用域的，你可以使用 par-each 在多个目录中并行工作（注意 cd 命令）：

ls | where type == dir | par-each { | row | { name : $row.name , len : ( cd $row.name ; ls | length ) } }