管理 SSH 密码短语
eval 在 nushell 中不可用，所以运行：
^ssh-agent -c
| lines
| first 2
| parse "setenv {name} {value};"
| transpose -r
| into record
| load-env
注意
然而，将此添加到你的
env.nu 将在每次启动新终端时启动一个新的 ssh-agent 进程。 请参阅解决方法。
或者，使用第三方 Nu 插件 bash-env，如下所示。
^ssh-agent | bash-env | load-env
注意
请注意，
bash-env 插件不受核心 Nushell 团队支持。 所有问题和支持请求应直接发送到他们团队自己的 问题跟踪器。
解决方法
你可以通过检查是否已经有 ssh-agent 在你的用户上运行来解决此行为，如果没有则启动一个：
do --env {
let ssh_agent_file = (
$nu.temp-path | path join $"ssh-agent-($env.USER? | default $env.USERNAME).nuon"
)
if ($ssh_agent_file | path exists) {
let ssh_agent_env = open ($ssh_agent_file)
if ($"/proc/($ssh_agent_env.SSH_AGENT_PID)" | path exists) {
load-env $ssh_agent_env
return
} else {
rm $ssh_agent_file
}
}
let ssh_agent_env = ^ssh-agent -c
| lines
| first 2
| parse "setenv {name} {value};"
| transpose --header-row
| into record
load-env $ssh_agent_env
$ssh_agent_env | save --force $ssh_agent_file
}
Keychain
keychain --eval --quiet <你的 ssh 密钥，例如 id_ed25519>
| lines
| where not ($it | is-empty)
| parse "{k}={v}; export {k2};"
| select k v
| transpose --header-row
| into record
| load-env
非 nushell 解决方法
然而，通常推荐的方法涉及运行 ssh-agent，以便它为进程建立用户范围的套接字来连接。
以下是两种常见的方法来实现这一点。
DE/WM 配置
你可以将其合并到你的桌面环境 (DE) 或合成器的配置中，使用以下命令：
ssh-agent -D -a /run/user/1000/ssh-agent.socket
# 你也可以使用相同的配置文件将此套接字路径设置为环境变量
如果你使用窗口管理器或合成器，这是一个不错的选择，因为你可能知道它的语法。
作为服务
或者，你可以将其启用为 用户服务。OpenSSH 通常包含一个 systemd 服务，ArchLinux wiki systemd/User 页面介绍了如何使用 systemd 为每个用户启用服务。
但是，如果你使用不同的服务管理器，请参考其自己的文档来创建使用上述命令的用户服务。
要使 Nushell 能够访问此套接字，你需要将其路径添加为
$env.SSH_AUTH_SOCK，如下所示：
$env.SSH_AUTH_SOCK = $"($env.XDG_RUNTIME_DIR)/ssh-agent.socket"