管理 SSH 密码短语

eval 在 nushell 中不可用，所以运行：

| transpose - r

^ ssh-agent - c

或者，使用第三方 Nu 插件 bash-env，如下所示。

^ ssh-agent | bash-env | load-env

你可以通过检查是否已经有 ssh-agent 在你的用户上运行来解决此行为，如果没有则启动一个：