设置
为了充分利用 nu，重要的是设置你的路径和环境以便于访问。 还有其他方法可以查看这些值和变量，但是设置你的 nu 配置将使这变得容易得多，因为这些具有跨平台支持。
配置你的路径和其他环境变量
在你的
env.nu 中，你可以设置你的环境。
要配置环境变量，你使用
$env 变量：
$env.TITLE = 'Nu Test'
$env.VALUE = 123
要向
PATH 环境变量添加路径，你可以追加它们：
$env.PATH ++= ['~/.local/bin']
因为你可以追加路径列表，所以你可以一次追加多个。你也可以使用子命令来在线构造路径。
$env.PATH ++= [ '~/.local/bin', ($env.CARGO_HOME | path join "bin") ]
因为 PATH 顺序很重要，你可能希望 前置 你的路径，这样它们优先于具有相同名称的其他可执行文件：
use std/util "path add"
path add '~/.local/bin'
更多信息，请参阅关于 环境变量 和 PATH 配置 的文档。
如何列出你的环境变量
$env
# => ─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────
# => ALLUSERSPROFILE │ C:\ProgramData
# => CARGO_PKG_AUTHORS │ The Nu Project Contributors
# => CARGO_PKG_DESCRIPTION │ A new type of shell
# => CARGO_PKG_HOMEPAGE │ https://www.nushell.sh
# => CARGO_PKG_LICENSE │ MIT
# => CARGO_PKG_LICENSE_FILE │
# => CARGO_PKG_NAME │ nu
# => CARGO_PKG_REPOSITORY │ https://github.com/nushell/nushell
# => CARGO_PKG_VERSION │ 0.59.0
# => CARGO_PKG_VERSION_MAJOR │ 0
让我们练习一下，使用
vim（或你选择的编辑器）在我们的
env.nu 文件中设置
$EDITOR
vim $nu.env-path
注意：如果你从未使用过
vim 并且想要退出，输入
:q! 将在不保存的情况下关闭。
转到文件末尾并添加
$env.EDITOR = 'vim'
或
emacs、
vscode 或任何你喜欢的编辑器。不要忘记程序需要在
PATH 上可访问 并在 linux/mac 上使用
exec nu 重新加载你的配置，或在 windows 上重新启动你的 nushell。
你现在应该能够轻松地运行
config nu 或
config env 并编辑这些文件。
如何获取单个环境变量的值
$env.APPDATA
使用钩子通过环境变量导出状态
像 starship 这样的附加工具会在每个提示出现时与 nushell 一起运行。 特别是
starship 会用自己的提示替换默认提示。 为了最大兼容性，
starship 二进制文件将在每次提示渲染时运行 并且是绝对无状态的。 然而，Nushell 在单个实例中是非常有状态的。
钩子 允许注册自定义回调函数。 在这种情况下，
pre_prompt 钩子非常有用。 有了它，我们可以将状态信息导出为环境变量，例如，当前激活了哪些 覆层。
# 使用覆层列表设置 NU_OVERLAYS，对 starship 提示有用
$env.config.hooks.pre_prompt = ($env.config.hooks.pre_prompt | append {||
let overlays = overlay list | slice 1..
if not ($overlays | is-empty) {
$env.NU_OVERLAYS = $overlays | str join ", "
} else {
$env.NU_OVERLAYS = null
}
})
现在在
starship 中，我们可以使用这个环境变量来显示哪些模块是活动的。
[env_var.NU_OVERLAYS]
symbol = '📌 '
format = 'with [$symbol($env_value )]($style)'
style = 'red'