为了充分利用 nu，重要的是设置你的路径和环境以便于访问。 还有其他方法可以查看这些值和变量，但是设置你的 nu 配置将使这变得容易得多，因为这些具有跨平台支持。

在你的 env.nu 中，你可以设置你的环境。

要配置环境变量，你使用 $env 变量：

$env .TITLE = 'Nu Test' $env .VALUE = 123

要向 PATH 环境变量添加路径，你可以追加它们：

$env .PATH ++= [ '~/.local/bin' ]

因为你可以追加路径列表，所以你可以一次追加多个。你也可以使用子命令来在线构造路径。

$env .PATH ++= [ '~/.local/bin' , ( $env .CARGO_HOME | path join "bin" ) ]

因为 PATH 顺序很重要，你可能希望 前置 你的路径，这样它们优先于具有相同名称的其他可执行文件：

use std/util "path add" path add '~/.local/bin'

更多信息，请参阅关于 环境变量 和 PATH 配置 的文档。

$env # => ─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────── # => ALLUSERSPROFILE │ C:\ProgramData # => CARGO_PKG_AUTHORS │ The Nu Project Contributors # => CARGO_PKG_DESCRIPTION │ A new type of shell # => CARGO_PKG_HOMEPAGE │ https://www.nushell.sh # => CARGO_PKG_LICENSE │ MIT # => CARGO_PKG_LICENSE_FILE │ # => CARGO_PKG_NAME │ nu # => CARGO_PKG_REPOSITORY │ https://github.com/nushell/nushell # => CARGO_PKG_VERSION │ 0.59.0 # => CARGO_PKG_VERSION_MAJOR │ 0

让我们练习一下，使用 vim （或你选择的编辑器）在我们的 env.nu 文件中设置 $EDITOR

vim $nu .env-path

注意：如果你从未使用过 vim 并且想要退出，输入 :q! 将在不保存的情况下关闭。

转到文件末尾并添加

$env .EDITOR = 'vim'

或 emacs 、 vscode 或任何你喜欢的编辑器。不要忘记程序需要在 PATH 上可访问 并在 linux/mac 上使用 exec nu 重新加载你的配置，或在 windows 上重新启动你的 nushell。

你现在应该能够轻松地运行 config nu 或 config env 并编辑这些文件。

$env .APPDATA

像 starship 这样的附加工具会在每个提示出现时与 nushell 一起运行。 特别是 starship 会用自己的提示替换默认提示。 为了最大兼容性， starship 二进制文件将在每次提示渲染时运行 并且是绝对无状态的。 然而，Nushell 在单个实例中是非常有状态的。

钩子 允许注册自定义回调函数。 在这种情况下， pre_prompt 钩子非常有用。 有了它，我们可以将状态信息导出为环境变量，例如，当前激活了哪些 覆层。

# 使用覆层列表设置 NU_OVERLAYS，对 starship 提示有用 $env .config.hooks.pre_prompt = ( $env .config.hooks.pre_prompt | append {|| let overlays = overlay list | slice 1 .. if not ( $overlays | is-empty ) { $env .NU_OVERLAYS = $overlays | str join ", " } else { $env .NU_OVERLAYS = null } })

现在在 starship 中，我们可以使用这个环境变量来显示哪些模块是活动的。