Direnv

许多人使用 direnv 在进入目录时加载环境，并在退出目录时卸载环境。 配置 direnv 与 nushell 配合工作需要 nushell 版本 0.66 或更高版本。

配置 direnv

为了使 direnv 与 nushell 的工作方式与其他 shell 相同，我们可以使用 "hooks" 功能：

$env.config = {
  hooks: {
    pre_prompt: [{ ||
      if (which direnv | is-empty) {
        return
      }

      direnv export json | from json | default {} | load-env
      if 'ENV_CONVERSIONS' in $env and 'PATH' in $env.ENV_CONVERSIONS {
        $env.PATH = do $env.ENV_CONVERSIONS.PATH.from_string $env.PATH
      }
    }]
  }
}

注意

你可以关注 Nushell 的 nu_scripts 获取上述钩子的最新版本

配置完成后，direnv 现在应该可以与 nushell 配合工作了。