Direnv
许多人使用 direnv 在进入目录时加载环境，并在退出目录时卸载环境。 配置 direnv 与 nushell 配合工作需要 nushell 版本 0.66 或更高版本。
配置 direnv
为了使 direnv 与 nushell 的工作方式与其他 shell 相同，我们可以使用 "hooks" 功能：
$env.config = {
hooks: {
pre_prompt: [{ ||
if (which direnv | is-empty) {
return
}
direnv export json | from json | default {} | load-env
if 'ENV_CONVERSIONS' in $env and 'PATH' in $env.ENV_CONVERSIONS {
$env.PATH = do $env.ENV_CONVERSIONS.PATH.from_string $env.PATH
}
}]
}
}
注意
你可以关注 Nushell 的
nu_scripts 获取上述钩子的最新版本
配置完成后，direnv 现在应该可以与 nushell 配合工作了。