let fish_completer = {| spans |

fish -- command $"complete '--do-complete=( $spans | str replace -- all "'" " \\ '" | str join ' ')'"

| from tsv -- flexible -- noheaders -- no-infer

| rename value description

| update value {| row |

let value = $row.value

let need_quote = [ '\' ',' '[' ']' '(' ')' ' ' '\t' "'" '"' "`" ] | any { $in in $value }

if ( $need_quote and ( $value | path exists )) {

let expanded_path = if ( $value starts-with ~ ) { $value | path expand -- no-symlink } else { $value }

$'"( $expanded_path | str replace -- all " \" " " \\\" ")"'

} else { $value }

}