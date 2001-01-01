处理文件
编辑文件并保存更改
这里我们正在编辑
Cargo.toml。我们使用
inc 增加 crate 的补丁版本，然后将其保存回文件。 使用
help inc 获取更多信息。
读取文件的初始内容
open Cargo.toml | get package.version
输出
0.59.0
对版本号进行编辑并保存。
注意：运行此命令应该可以工作，但它会按部分按字母顺序重新排序 toml 文件。
open Cargo.toml | upsert package.version { |p| $p | get package.version | inc --patch } | save -f Cargo.toml
注意：
inc 可通过插件
nu_plugin_inc 使用。
输出 无
查看我们对文件所做的更改。
open Cargo.toml | get package.version
输出
0.59.1
解析非标准格式的文件
假设你有一个以下格式的文件。
band:album:year
Fugazi:Steady Diet of Nothing:1991
Fugazi:The Argument:2001
Fugazi:7 Songs:1988
Fugazi:Repeater:1990
Fugazi:In On The Kill Taker:1993
你可以将其解析为表格。
open bands.txt | lines | split column ":" Band Album Year | skip 1 | sort-by Year
# => ━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━
# => # │ Band │ Album │ Year
# => ───┼────────┼────────────────────────┼──────
# => 0 │ Fugazi │ 7 Songs │ 1988
# => 1 │ Fugazi │ Repeater │ 1990
# => 2 │ Fugazi │ Steady Diet of Nothing │ 1991
# => 3 │ Fugazi │ In On The Kill Taker │ 1993
# => 4 │ Fugazi │ The Argument │ 2001
# => ━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━
你也可以使用
parse 来实现这一点。
open bands.txt | lines | parse "{Band}:{Album}:{Year}" | skip 1 | sort-by Year
或者，你可以使用
headers 命令将第一行用作标题行。唯一的区别是标题将与文本文件的大小写匹配。因此，在这种情况下，标题将为小写。
open bands.txt | lines | split column ":" | headers | sort-by year
使用 Ripgrep 进行单词出现次数统计
假设你想要检查字符串 "Value" 在 nushell 项目中每个文件出现的行数，然后按行数最多的文件排序。
rg -c Value | lines | split column ":" file line_count | into int line_count | sort-by line_count | reverse
# => ───┬──────────────────────────────────────┬────────────
# => # │ file │ line_count
# => ───┼──────────────────────────────────────┼────────────
# => 0 │ crates/nu-source/src/meta.rs │ 27
# => 1 │ crates/nu-protocol/src/value/dict.rs │ 10
# => 2 │ src/commands/config.rs │ 10
# => 3 │ crates/nu_plugin_sys/src/sys.rs │ 10
# => 4 │ src/commands/from_bson.rs │ 9
# => 5 │ src/utils/data_processing.rs │ 9
# => 6 │ src/deserializer.rs │ 8
# => 7 │ src/commands/histogram.rs │ 7
# => 8 │ src/commands/split_column.rs │ 6
# => 9 │ src/data/dict.rs │ 6
# => ───┴──────────────────────────────────────┴────────────
# => ... 示例输出因输出过大而受限